5 détails que vous avez peut-être manqués dans la série Netflix 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Midnight Mass Season 1, Episodes 1-7.]

Midnight Mass a connu de nombreux rebondissements tout au long de son intrigue principale, il n’est donc pas surprenant que les téléspectateurs aient pu manquer certains des détails les plus subtils de l’émission.

Comme pour les séries Netflix passées de Mike Flanagan, dont The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass est rempli à ras bord de petits clins d’œil aux travaux passés, préfigurant les événements futurs de l’histoire, et bien plus encore. La série suit le retour de Riley Flynn (Zach Gilford), originaire de Crockett Island, car il coïncide avec l’arrivée d’un mystérieux nouveau prêtre nommé Père Paul (Hamish Linklater).

Avec l’arrivée du Père Paul vient une ferveur religieuse renouvelée qui se déroule dans une série de rebondissements trop beaux pour être gâchés. Si vous n’avez pas encore lu la série d’horreur dramatique, revenez en arrière maintenant, car nous examinons ci-dessous certains des œufs de Pâques, des hochements de tête, des rappels et d’autres détails de la dernière entreprise télévisée de Flanagan.

Messe de minuit, Streaming maintenant, Netflix

Lien source