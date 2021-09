5 détails surprenants de l’iPhone 13 dont Apple ne nous a pas parlé lors de son événement

Une autre année, un autre iPhone flambant neuf à envisager d’acheter. Plus tôt cette semaine, Apple a officiellement dévoilé l’iPhone 13, le smartphone de nouvelle génération de la société. Et tandis que les nouvelles versions d’iPhone offrent généralement des améliorations incrémentielles, l’iPhone 13 est néanmoins une mise à niveau convaincante. La liste des fonctionnalités de l’iPhone 13 est longue et comprend un système de caméra beaucoup plus puissant et une autonomie de batterie incroyablement impressionnante.

Pourtant, ce fut un événement chargé pour Apple et la société, comme c’est souvent le cas, n’a pas eu le temps de divulguer tous les détails de l’iPhone 13 méritant d’être partagés. Et pour cause, tous les détails de l’iPhone 13 ne sont pas nécessairement quelque chose sur quoi Apple veut attirer l’attention. Cela dit, vous trouverez ci-dessous six informations sur l’iPhone 13 que vous voudrez probablement connaître avant de passer à la mise à niveau.

L’encoche de l’iPhone 13 est plus haute

Apple a noté que l’encoche de l’iPhone 13 est plus petite que celle de l’iPhone 12. C’est vrai, mais Apple n’a pas mentionné que l’encoche de l’iPhone 13 est légèrement plus haute. C’est sans doute une différence négligeable, mais qui mérite peut-être d’être mise en lumière. Nous le saurons avec certitude une fois que l’iPhone 13 arrivera réellement, mais la rumeur veut que la nouvelle encoche mesure 26,8 mm de large et 5,35 mm de haut. Cela se compare à l’encoche de l’iPhone 12 qui mesure 34,83 ​​mm de large et 5,3 mm de haut.

L’indicateur de pourcentage de batterie ne revient pas

Bien que ce soit sans doute moins un problème étant donné que la durée de vie de la batterie sur l’iPhone 13 est considérablement améliorée, ce serait bien si l’indicateur de pourcentage de batterie revient avec iOS 15. Surtout maintenant que l’encoche est nettement moins large, il y a certainement de la place pour cela. Hélas, ce n’est certainement pas le cas.

L’iPhone 13 Pro a un GPU plus puissant que l’iPhone 13 ordinaire

Selon certains scores Geekbench, les performances du GPU de l’iPhone 13 Pro sont nettement meilleures que celles de l’iPhone 12 Pro. Concrètement, les performances ont bondi de près de 55 %. Sur une note connexe, il convient de souligner que le GPU de l’iPhone 13 Pro est plus puissant que l’iPhone 13 ordinaire.

À ce stade, . note :

Le GPU de la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 mini et de l’iPhone 13 comporte quatre cœurs, et Apple affirme qu’il offre des performances graphiques 30% supérieures à celles de la «concurrence». Quant à la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, le GPU dispose d’un cœur supplémentaire pour un total de cinq cœurs offrant des performances jusqu’à 50 % supérieures à celles de la concurrence.

Tourner une vidéo ProRes nécessite un iPhone de 256 Go

Pour la première fois, les modèles iPhone 13 Pro permettront aux utilisateurs de filmer en ProRes.

Apple écrit :

ProRes, un codec vidéo avancé largement utilisé comme format de diffusion final pour les publicités, les longs métrages et les émissions, pour offrir une plus grande fidélité des couleurs et moins de compression.3 Ce nouveau flux de travail professionnel puissant est rendu possible par le nouveau matériel de caméra, les encodeurs et décodeurs vidéo avancés dans A15 Bionic, et pipeline de stockage flash.

Tourner en ProRes consommera naturellement le stockage comme un fou sur votre appareil. Heureusement, Apple a introduit cette année une option de stockage de 1 To. De plus, si vous prévoyez de filmer des ProRes en 4K, vous aurez besoin d’un iPhone 13 Pro avec au moins 256 Go de stockage. Si vous avez un appareil de 128 Go, les vidéos ProRes seront tournées en 1080p à 30 images par seconde.

ProRes ne sera pas disponible au lancement

Apple est sans doute un peu trop à l’aise pour annoncer des fonctionnalités qui ne seront pas prêtes à temps. Et maintenant, vous pouvez ajouter le support vidéo ProRes à la liste. Selon Apple, la fonctionnalité sera déverrouillée avec une future mise à jour iOS 15.