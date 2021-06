5 dispositifs technologiques pour préparer votre voiture pour ces vacances | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si ces vacances vous utilisez votre voiture, une caravane ou une camionnette pour échapper à quelques jours de tranquillité, vous ne pouvez pas manquer ces produits pour rendre le voyage plus paisible.

Avec les bonnes températures, l’été qui approche à grands pas et les vaccinations, de plus en plus de personnes envisagent de voyager cet été et de se déconnecter de ces mois étranges. Si vous partez en vacances avec votre voiture, alors cela vous intéresse.

Voyager avec votre voiture vers un lieu touristique ou simplement partir en vacances en voiture peut être assez épuisant et stressant. Si vous le faites aussi accompagné, vous devez vous assurer que vous êtes bien préparé pour quoi que ce soit. Pour cela ces produits sont parfaits pour les voyages en voiture.

Ces produits technologiques servent un certain nombre de choses. Pour que tout le monde puisse se divertir en voiture, surtout lors de longs trajets. Aussi pour éviter des problèmes lors de votre voyage, par exemple en utilisant des caméras de tableau de bord ou une batterie pour démarrer la voiture. Mais aussi pour ne pas se perdre avec une tablette avec GPS et 4G.

Samsung Galaxy Tab A7

Tablette 10,4 pouces parfaite pour regarder des vidéos ou surfer sur internet pendant des heures grâce à sa batterie de 7 040 mAh et du son grâce à ses 4 haut-parleurs.

Lors d’un voyage en voiture, caravane ou van, les divertissements ne manquent pas, surtout si vous voyagez avec les plus petits de la maison. Cette tablette Samsung Galaxy Tab A7 pas chère de 2020 est parfaite pour mettre des vidéos et pour que tout le monde se divertisse.

En plus d’être un lecteur de films et de séries, téléchargés sur son stockage interne ou en streaming, il peut également être utilisé pour se déplacer dans n’importe quelle ville car il a le GPS et la 4G pour vous connecter à Internet et afficher des cartes en direct.

Obtenez la version 4G de cette Galaxy Tab A7 pour seulement 255 euros sur Amazon avec la livraison gratuite.

Routeur 4G TP-Link M7200

Ce routeur portable a environ huit heures d’autonomie, en plus d’une connectivité 4G pour jusqu’à 10 appareils simultanément.

Ce routeur WiFi 4G compact TP-Link M7000 vous disposerez d’un routeur avec batterie pour insérer une carte SIM et partager la connexion internet avec jusqu’à 10 appareils différents. Il atteint une vitesse allant jusqu’à 150 Mbps.

Un produit parfait pour emmener avec vous en voyage en voiture, l’utiliser dans un camping ou l’installer dans une caravane pour que chacun ait internet sur sa tablette, son mobile ou même son ordinateur.

Il coûte 45,44 euros sur Amazon et fait partie de ces produits dont vous aurez toujours besoin lors de longs trajets.

Démarreur de voiture

Démarreur NWOUIIAY à 39,99 euros sur Amazon

La pire chose qui puisse vous arriver en voyage est, entre autres, de manquer de batterie. C’est toujours un problème et vous devez trouver une autre personne avec des câbles pour charger votre batterie et pouvoir continuer votre voyage, au moins, jusqu’à ce que vous en achetiez un autre.

Avec ça démarreur de voiture 12V vous pouvez faire fonctionner votre voiture en quelques secondes avec un courant maximum de 1000A. La batterie a une capacité de 13 200 mAh et en plus d’inclure des pinces pour se connecter à la batterie de la voiture, elle en a beaucoup plus.

Il dispose de 2 ports USB pour recharger d’autres appareils tels que des tablettes ou des mobiles, ainsi qu’une lampe de poche pour voir la nuit.

Il coûte 39,99 euros sur Amazon et est sans aucun doute un produit que tout le monde devrait avoir dans sa voiture.

Chargeur de portable de voiture

Chargeur voiture USB UGREEN 2 pour 16,99 euros

A ce stade si vous partez en vacances et que vous prenez votre voiture avec quelqu’un d’autre, vous aurez sûrement plus de 2 appareils en voyage. Deux mobiles, une tablette… qui sait, c’est pourquoi c’est toujours une bonne idée d’avoir un de ces chargeurs de voiture.

Si vous avez une vieille voiture sans ports USB, ce chargeur de voiture UGREEN est parfait. Il se connecte à la prise allume-cigare et dispose de 2 ports USB pour charger deux appareils, tels que des téléphones portables.

Son prix n’est que de 16,99 euros, bien que vous puissiez obtenir une remise supplémentaire sur sa page Amazon.

Dashcam pour tableau de bord

Caméra de tableau de bord qui surveille tout ce qui se passe devant la voiture et l’enregistre sur une mémoire microSD. Il a un objectif de 170º, un écran de 3 pouces, un enregistrement Full HD et une vision nocturne.

La sécurité est importante lors d’un voyage et il est très important d’avoir des preuves vidéo si vous voyez un accident ou, malheureusement, vous êtes impliqué dans un accident. Les caméras embarquées ou caméras embarquées sont des outils qui peuvent être très utiles, même en voyage.

Est dashcam homme singe Il peut remplir deux fonctions, soit enregistrer votre voyage pour le plaisir, soit enregistrer une vidéo en cas de problème. Il a un grand angle de 170º pour capturer tout ce qui se passe sur la route, mais aussi le capteur de force G détecte automatiquement les collisions pour s’assurer que la vidéo n’est pas floue.

Il dispose également d’une vision nocturne et d’une détection de mouvement, il servira donc de caméra de surveillance.

C’est l’un des appareils photo les plus vendus sur Amazon et compte plus de 1 300 critiques positives. Son prix n’est que de 33,99 euros, bien que vous puissiez appliquer un coupon de 20% pour l’obtenir moins cher.

