5 disques durs bon marché pour sauvegarder vos fichiers sans dépendre du cloud | La technologie

Ces disques durs deviendront votre atout le plus précieux car ils stockeront des années de photos, vidéos et documents importants afin que vous ne les perdiez jamais.

Les disques durs sont toujours des produits très demandés même si nous vivons à l’ère des SSD ou du stockage dans le cloud. Gardez à l’esprit qu’ils ont une grande capacité de stockage à un prix bien inférieur à celui des SSD.

De plus, avec les disques durs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Achetez des disques en vrac à installer dans votre PC et créez un serveur multimédia ou achetez des disques externes qui se connectent via USB pour les utiliser n’importe où. N’a pas d’importance, ces disques durs sont bon marché et de grande capacité pour garder tous vos fichiers en sécurité.

Nous allons vous montrer 5 disques durs, à la fois externes et internes, afin que vous puissiez décider comment les utiliser. Si vous en achetez un interne moins cher, vous pouvez toujours choisir de le mettre dans un boîtier externe ou d’acheter un dock où vous pouvez les connecter.

Ces disques durs ne dépassent pas 200 euros et seront toujours supérieurs à 2 To, une capacité que nous pensons parfaite pour commencer à stocker tous vos fichiers sans craindre qu’ils se remplissent en peu de temps.

Ordinateur de bureau 4 To WD Elements

Ce disque dur externe de bureau a une capacité suffisante pour y stocker pratiquement tous vos fichiers. Il vient d’offrir une vitesse de lecture et d’écriture allant jusqu’à 130 Mo par seconde.

Ce disque dur Bureau WD Elements C’est l’un des meilleurs vendeurs au monde en matière de disques durs externes haute capacité. Maintenant même ce lecteur de 4 To de stockage ne coûte que 103 euros, avec une réduction de 45% déjà appliquée.

Avec 4 To, vous disposez d’une capacité suffisante pour enregistrer tous les fichiers que vous avez sur votre PC ou votre mobile. Vous pouvez également enregistrer sans problème les films et les séries que vous avez dans votre collection.

Étant un lecteur externe et avec une connexion USB, vous pouvez le connecter à votre téléviseur s’il est équipé d’une clé USB et lire des vidéos et des photos sur grand écran.

Seagate Expansion Desktop 6 To

Ce disque dur externe a une capacité variable, généralement autour de 6 To. Il dispose de la technologie USB 3.0 et Plug & Play.

Pour ceux qui recherchent une option avec une plus grande capacité et au meilleur prix possible, Seagate Expansion Desktop d’une capacité de 6 To pour le moment, il ne coûte que 111 euros sur Amazon. C’est l’un de leurs prix les plus bas compte tenu de la capacité.

Il s’agit d’un disque dur externe avec connexion USB 3.0, compatible avec Windows et Mac et 2 ans de service de récupération de données si pour une raison quelconque le disque dur a un problème.

Il atteint une vitesse de transfert de 160 Mbps, il est donc parfait pour le connecter à votre téléviseur, console comme stockage secondaire ou votre ordinateur.

Seagate Basic 4 To

Seagate Basic 4 To pour 84 euros

Voici un choix entre les disques durs externes portables et de grande capacité. Seagate Basic. Cette clé USB 3.0 pour ordinateurs, ordinateurs portables et consoles ne nécessite pas de connexion secteur, ce qui la rend parfaite pour une utilisation avec des ordinateurs portables où que vous soyez.

À l’heure actuelle, cette unité d’une capacité de 4 To ne coûte que 84 euros sur Amazon alors qu’elle coûte généralement plus de 100 euros.

Une unité de base de 5400 tr / min et une vitesse de transfert de 960 Mbps que vous pouvez sur presque tous les appareils, même sur les téléphones et les tablettes avec un adaptateur USB-C.

5 To WD_BLACK P10

WD_Black P10 5 To pour 119 euros

Western Digital propose une gamme de produits pour disques durs spécialement conçus pour les joueurs. C’est la gamme WD_Black et parmi ses options disponibles pour le moment à un meilleur prix, cette Capacité de 5 To de WD_BLACK P10 Il est en vente à 119 euros.

Ce disque dur 2,5 “ne nécessite pas de connexion secteur et est spécialement conçu pour se connecter à une console telle que PS4 ou Xbox. Mais il fonctionnera également pour un PC et l’utilisera pour installer des jeux et sauvegarder des jeux.

Avec une capacité de 5 To, vous disposez de suffisamment d’espace pour une bonne galerie de jeux sur n’importe quelle plate-forme, ainsi que pour enregistrer tous vos fichiers. Il dispose d’une connexion USB 3.0 et d’une vitesse de transfert de 635 Mbps.

Seagate Barracuda 2 To

Seagate Barracuda 2 To pour 46 euros

L’une des bonnes affaires de disque dur que vous pouvez obtenir en ce moment est ce disque dur Seagate Barracuda de 2 To. Un lecteur 3,5 pouces sans boîtier pour se connecter au PC.

Il peut être obtenu sur Amazon pour 46 euros et avec des frais de port totalement gratuits. Vous pouvez l’utiliser sur votre PC de bureau, le mettre dans un serveur multimédia ou un NAS, et si vous souhaitez acheter un boîtier pour en faire un lecteur externe.

Il a une vitesse de transfert de 220 Mbps et une connexion SATA III.

