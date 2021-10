5 drones jouets que vous devriez acheter maintenant pour offrir ce Noël | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des cadeaux de Noël les plus vendus depuis quelques années est le drone bon marché et facile à utiliser pour tous les âges.

Les catalogues de jouets sont sur le point d’arriver. La saison de Noël se profile et avec les problèmes qui existent avec le manque de chips et la chaîne de livraison des marchandises, il est possible que cette année dans les jouets nous ayons des problèmes de stock, pas de prix.

L’un de ces jouets qui est l’un des plus désirés depuis quelques années par les plus petits – et les plus grands, ne nous y trompons pas – sont les drones.

Ces drones sont moins chers, faciles à utiliser et bien qu’ils aient une batterie pour quelques minutes, ils sont remplaçables et surtout très amusants.

Ces drones jouets sont un cadeau parfait pour les garçons et les filles de tous âges, même comme jouet pour les personnes âgées si vous ne voulez pas acheter un drone pour des centaines d’euros.

La meilleure chose est qu’en ce moment il y a beaucoup de stock et les prix sont stables. Si vous les achetez des mois à l’avance, vous éviterez de nombreuses frayeurs, comme le manque d’unités ou de magasins qui augmentent les prix en raison de la demande.

Nous avons sélectionné 5 drones jouets qui vous intéresseront sûrement.

Mini drone pour enfants ATOYX

33,99 € sur Amazon

Ce petit drone a 3 vitesses qui est contrôlé à partir de votre télécommande. Il est conçu en vert, bien qu’il soit également disponible en jaune, et les hélices sont protégées contre les coups inévitables.

Vient avec une hélice de rechange et trois batteries pour pouvoir les charger et avoir plus de minutes de jeu.

Il ne coûte que 33,99 euros sur Amazon, et si vous vous dépêchez vous pouvez trouver un bon de réduction pour 5 euros supplémentaires.

Mini drone avec caméra rc tech

45,88 € sur Amazon

Ce drone est très bon marché et malgré cela ils ont réussi à ajouter une caméra qui émet directement vers une application mobile.

Le drone de la marque « tech rc » a un design qui ressemble aux plus chers d’autres marques telles que DJI, mais plus petit et, bien sûr, moins cher.

Il dispose de deux batteries et d’une télécommande avec un support mobile. Il peut être fait décoller et atterrir automatiquement en appuyant sur un bouton.

Il ne coûte que 45,88 euros sur Amazon.

Mini drone Tomzon A31

59,99 € sur Amazon

Si vous voulez un drone coloré et assez simple d’utilisation, vous pouvez trouver ce Tomzon A31 sur Amazon pour seulement 59,99 euros.

Ce sera un puissant accroche-regard pour ses effets d’éclairage sur les hélices lorsqu’elles tournent. Mais il est aussi facile à contrôler avec sa télécommande, tout le monde peut l’utiliser.

Il est livré avec 2 batteries, chacune offre une autonomie d’environ 16 minutes d’utilisation.

Drone « OVNI » Baztoy

26,99 € sur Amazon

Maintenant, un drone totalement différent et c’est qu’avec sa conception, il ressemble plus à un vaisseau spatial qu’à un drone. Ce jouet de Baztoy C’est un quadricoptère mais avec des résistances en plastique partout qui fait ressembler à un OVNI.

Il a des effets de lumière, donc jouer avec la nuit sera spectaculaire.

Il dispose d’une télécommande radio fréquence pour le contrôler à une distance allant jusqu’à 30 mètres et d’une batterie qui lui donne entre 8 à 10 minutes d’utilisation.

Parfait pour tous les âges et coûte moins de 27 euros.

Mini drone avec caméra 4K OBEST

76,99 € sur Amazon

Pour ceux qui recherchent un drone jouet pas cher mais avec des fonctions telles qu’avoir un appareil photo et qui peut enregistrer des vidéos, ce mini drone OBEST est une bonne option.

Il a une caméra capable d’enregistrer des vidéos en 4K et à 120º. Il a un design très similaire à ceux de DJI avec les pattes des hélices repliables pour pouvoir l’emmener où vous voulez et qu’il occupe peu.

Il comprend une télécommande et une application avec laquelle vous pouvez indiquer les points vers lesquels vous souhaitez qu’il aille automatiquement, ce qui le rend parfait pour enregistrer des scènes en plein champ.

Ce petit drone est une option complète et pas chère, car il ne coûte que 76,99 euros avec la livraison gratuite.

