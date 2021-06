5 écouteurs fermés pas chers et sans fil pour écouter de la musique sur Spotify ou n’importe quelle plateforme | La technologie

in

Si vous voulez de bons écouteurs pour écouter de la musique sur Spotify et d’autres applications et services, ces écouteurs fermés bon marché vous offrent confort et un bon son.

Écouter de la musique pendant que vous allez en classe, au travail ou dans les transports en commun est l’une de ces activités que tout le monde fait et apprécie, un moment pour vous avec la musique que vous aimez le plus. Et si c’est le moment de profiter de vos chansons préférées, vous avez besoin de bons écouteurs.

Heureusement, nous avons un certain nombre d’écouteurs qu’il est totalement impossible de couvrir, mais si vous devez changer vos écouteurs pour des écouteurs de meilleure qualité, fermés pour créer une bonne étanchéité et de bonne qualité, cela vous intéresse.

Ces écouteurs sont très bon marché, avec des prix pour tous les publics et que rien n’est laissé pour compte. Avec de bons matériaux de construction, confortables et avec Bluetooth pour oublier les câbles, bien que si vous le voulez vraiment pas cher, il existe un modèle pour économiser le plus possible.

Réduction du bruit : Anker Soundcore Life Q20

Casque Bluetooth supra-auriculaire avec suppression active du bruit et autonomie de la batterie jusqu’à 40 heures. Vous pouvez les connecter à deux appareils en même temps et recevoir des appels depuis votre mobile, tablette, PC ou même les utiliser avec votre console de jeux.

La célèbre marque d’accessoires et de périphériques Anker possède sa propre marque d’écouteurs. Celles-ci SoundCore Vie Q20 Il s’agit d’un modèle de génération précédente dont le prix s’améliore de plus en plus.

Sa principale caractéristique est qu’il dispose d’une suppression active du bruit, il utilise donc ses microphones pour vous isoler des bruits extérieurs. Il dispose d’une batterie d’une autonomie de 40 heures et est compatible avec l’audio haute résolution.

Les coussinets sont doux et il a un bandeau rembourré pour les rendre plus confortables.

Son prix est de moins en moins cher. Sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 59,99 euros, bien qu’en appliquant le coupon de réduction de 12 euros il reste à seulement 47,99 euros avec la livraison gratuite.

Bluetooth et pas cher : JBL Tune 500BT

Procurez-vous le casque JBL Tune 500BT pour 37,49 euros

Si vous voulez des écouteurs Bluetooth bon marché, en ce moment ces JBL Tune 500BT En bleu elles sont en vente sur Amazon pour seulement 37 euros.

Ce sont des écouteurs supra-auriculaires, ils sont donc au-dessus de l’oreille isolant autant que possible. Le bandeau est rembourré pour le rendre confortable à porter et vous pouvez également ajuster la hauteur des haut-parleurs pour s’adapter à n’importe quelle taille de tête.

Ils sont compatibles Bluetooth 4.2 et sa batterie offre une autonomie de 16 heures de lecture.

Ils ont également une version avec câble et sans Bluetooth qui ne coûte que 25 euros.

Avec des basses puissantes : Sony WH-CH510

Procurez-vous le casque Sony CH510 pour 34,92 euros

Les Sony WH-CH510 Ce sont des casques serre-tête qui, en tant que bon produit Sony, accordent une attention particulière aux basses.

Avec un design supraaural, ces écouteurs sans fil sont compatibles avec Bluetooth 4.2 et versions supérieures, il dispose d’un microphone et vous pouvez l’utiliser pour passer des appels mains libres ou pour parler avec votre assistant virtuel.

La batterie de ces écouteurs Sony atteint une autonomie de 35 heures, ce qui n’est pas mal pour des écouteurs dont le prix ne dépasse pas 35 euros. Ils ont même une charge rapide, en 10 minutes, la charge vous donnera 1,5 heure d’utilisation.

Casque fermé : Mpow H7

Casque serre-tête économique avec son HiFi et microphone intégré pour passer des appels. Sa batterie offre jusqu’à 25 heures de lecture.

Ces écouteurs Mpow H7 Ils sont un classique parmi les meilleurs écouteurs supra-auriculaires bon marché sur Amazon. Ils sont assez bon marché et la grande majorité des personnes qui les ont achetés en ont laissé de très bons avis.

Les Mpow H7 ont un serre-tête et un design fermé, ce qui en fait la meilleure isolation pour écouter de la musique dans des environnements très bruyants, comme dans les transports en commun. Sa batterie permet de jouer de la musique pendant environ 25 heures, ce qui n’est pas mal du tout.

Si vous êtes à court de batterie, vous pouvez les utiliser avec un câble. Son prix est très bon. Sur Amazon, ils coûtent 19,99 euros en appliquant le coupon de réduction de 5 euros qui se trouve sur leur page et en offre limitée.

Filaire : Sony MDR-ZX110

Obtenez le casque Sony MDR-ZX110 pour seulement 11,90 euros

Si ce que vous voulez, ce sont les écouteurs les moins chers possibles, alors ces Sony MDR-ZX110 Ils sont une option extrêmement bon marché car ils ne coûtent que 11,90 euros.

Leur différence est qu’ils utilisent un câble et non Bluetooth, mais le câble a un microphone pour passer des appels téléphoniques. La conception est un bandeau avec une fermeture supraaurale.

La version la plus vendue est en noir, mais elle est également disponible en blanc pour 11,90 euros et en rose pour 10,65 euros.

