5 écouteurs parfaits pour les athlètes qui sont également étonnamment bon marché | La technologie

Si vous voulez faire de l’exercice avec de la musique ou écouter des podcasts et que vous avez peur de se perdre, ces écouteurs de sport ne tomberont pas et ils résistent également à la transpiration.

Faire du sport est pratiquement un style de vie et lorsque vous passez beaucoup de temps à la salle de sport ou à faire du sport en plein air, la meilleure chose à faire est d’écouter de la musique qui vous motive ou un podcast qui vous divertit. Mais si vous avez peur de les perdre à cause des mouvements ces écouteurs de sport ne tomberont pas.

La meilleure chose à propos des écouteurs de sport est qu’ils sont strictement conçus pour que lorsque vous faites du sport, vous n’ayez pas à vous en soucier. Avec des designs qui s’adaptent mieux à votre oreille, ainsi que une plus grande résistance pour retenir la sueur.

Celles-ci casque de sport Ils sont parfaits pour toutes sortes d’activités, peu importe que vous vous contentiez de marcher, de courir dans la rue, de faire du vélo stationnaire ou même si vous faites des exercices de musculation et de musculation. Vous ne risquerez pas de les perdre.

Mais il est également important qu’ils ne soient pas très chers et bien que rien ne s’oppose à dépenser des centaines d’euros en casque, ces options sont beaucoup moins chères et moins chères.

Aukey EP-T32

Écouteurs Bluetooth résistants à la transpiration et à l’eau, parfaits pour courir et faire de l’exercice avec une autonomie de 35 heures. Conçu pour s’adapter autour de l’oreille pour éviter de tomber.

Ce sont les écouteurs Bluetooth sans fil d’Aukey pour les athlètes. Modèle Aukey EP-T32 Il a une conception sécurisée qui passe derrière les oreilles pour les empêcher de tomber.

Leur prix est très attractif car ils coûtent moins de 40 euros, même si vous pouvez profiter des coupons qu’ils activent sur Amazon avec des réductions allant jusqu’à 15 euros, ils vous coûteront donc 24,99 euros.

Ils sont entièrement sans fil et ont une autonomie de 7 heures de lecture chacun, bien qu’avec son boîtier de charge, vous puissiez obtenir jusqu’à 35 heures jusqu’à ce que vous deviez recharger le boîtier, ce qui est d’ailleurs compatible avec la charge sans fil.

Il dispose de 3 tailles de coussinets en silicone et d’un bon design résistant pour résister à la transpiration de vos activités.

Sony AS210

Écouteurs de sport filaires avec fixation par crochet d’oreille et résistants à la transpiration.

Une option pour ceux qui veulent faire du sport avec des écouteurs sûrs et résistants à la transpiration, mais avec un câble, sont-ils Sony AS210. Contre cela il a l’utilisation d’un câble vers votre mobile, mais c’est aussi sa force puisqu’il n’a pas besoin d’être rechargé.

Peut-être l’une des options les moins chères car dans sa version blanche, elles coûtent moins de 10 euros.

Le design spécial à fixer derrière les oreilles est très solide tout en restant un casque très léger. Il est également disponible dans une variété de couleurs: blanc, noir, corail et jaune, tous disponibles sur Amazon. Il est résistant aux éclaboussures, le câble mesure 1,2 mètre et avec une acoustique ouverte.

Aukey EP-B56

Casque Bluetooth avec protection IPX5 pour résister à la sueur et aux gouttes d’eau. Compatible avec Bluetooth 5, parfait à utiliser pour faire du sport.

Parmi les écouteurs filaires, il existe des options Bluetooth comme celles-ci Aukey EP-B56. Avec un design de bouton mais avec un câble qui les relie, ils se positionnent comme une option très facile et légère à utiliser qui a également une bonne autonomie.

Ces Aukey EP-B56 ont une autonomie de 8 heures de lecture et un design qui permet un ajustement fixe à vos oreilles. Le module de batterie dispose également de commandes de volume, de lecture et de microphone pour les appels.

Ils sont assez bon marché car bien qu’ils coûtent normalement 22,99 euros, vous pouvez les obtenir pour seulement 17,24 euros en appliquant le coupon de réduction.

Mpow Flame Solo

Écouteurs sans fil Bluetooth entièrement indépendants et résistants à la transpiration avec une conception optimisée pour les empêcher de bouger pendant l’exercice.

Une autre option dans les écouteurs de sport totalement sans fil sont ceux-ci Mpow Flame Solo dont les fonctions ressemblent étroitement à celles d’Aukey.

Ils ont une conception crochue de sorte qu’il passe derrière les oreilles et reste fixe. Ils résistent également à la sueur, au contrôle de la lecture grâce aux boutons intégrés, parmi lesquels un bouton pour appeler votre assistant virtuel.

Son autonomie n’est pas mal du tout. Chargés à 100%, ils peuvent jouer de la musique pendant 7 heures, mais avec sa boîte de chargement, cela ajoute 21 heures supplémentaires. Également avec 10 minutes de charge dans la boîte, vous aurez 1 heure de lecture.

Son prix est assez bon, vous pouvez le trouver sur Amazon pour un peu plus de 32 euros avec une livraison totalement gratuite.

Anker Life A1

Écouteurs entièrement sans fil avec un design de bouton qui s’adapte à l’oreille pour ne pas bouger, résistance à la transpiration et autonomie de 9 heures de lecture.

Si vous recherchez des écouteurs pour le sport mais qui sont plus compacts et vont directement dans le conduit auditif, alors le Anker Life A1 ils sont conçus pour vous. Bien qu’ils soient de conception à boutons, ils ont une adhérence supplémentaire afin qu’ils restent fixés sur votre oreille et ne tombent pas.

Il dispose de 3 modes d’égaliseur audio pour chaque situation, tels que le mode normal, l’amplificateur de basses ou le mode podcast pour améliorer l’audio des voix.

Il dispose de commandes tactiles pour le bouton de chaque casque, un design compact avec un boîtier de charge allongé qui abrite une batterie supplémentaire pour ajouter 21 heures aux 9 heures déjà allongées que chaque casque réalise.

Son prix est inférieur à 50 euros en appliquant le coupon permanent qui se trouve sur Amazon.

