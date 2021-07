5 écouteurs pour le sport désormais en vente sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous devez faire du sport, que ce soit avec de la bonne musique qui vous motive. Pour cela, vous devez utiliser des écouteurs capables de résister à vos entraînements, aux températures extrêmes et qui résistent à la transpiration.

Il n’y a rien de mieux que d’écouter votre musique préférée tout en faisant du sport car cela vous motive et vous permet de continuer à pousser votre corps à la limite. Vous pouvez utiliser n’importe quel type d’écouteurs, mais la sueur ou sa conception peut finir par être endommagée.

Si vous souhaitez faire du sport en écoutant de la musique, des infos ou des podcasts en toute sérénité, ces écouteurs de sport vous serviront pendant de nombreuses heures.

Ces écouteurs sont conçus pour résister aux conditions extrêmes de nombreux entraînements. Des températures élevées en été aux températures basses en hiver. Aussi que des gouttes de sueur ou de pluie tombent sur eux pendant que vous faites de l’exercice.

L’idée est que rien n’arrête la musique qu’ils peuvent jouer depuis votre smartphone et qu’ils offrent également une bonne autonomie pour que vous puissiez les charger dans leur box une fois votre sport préféré terminé.

Le favori des athlètes : Jabra Elite Active 65t

Procurez-vous le casque Jabra Elite Active 65t pour 69,99 euros

Jabra est une marque très reconnue parmi les sportifs car ils proposent de bons écouteurs de haute qualité et avec une gamme particulièrement axée sur les sportifs.

Celles-ci Jabra Elite Active 65t Ce sont des écouteurs totalement sans fil avec suppression passive du bruit et capteur de mouvement. Il comprend 4 microphones pour passer de meilleurs appels et avec blocage du bruit extérieur.

Ils ont des coussinets d’oreille en silicone pour créer une meilleure étanchéité et vous pouvez même régler l’égaliseur audio à partir de leur application Jabra Sound +. Son autonomie atteint jusqu’à 15 heures de lecture continue.

Son prix est de plus en plus bas. Ces Jabra Elite Active 65t ne coûtent que 69 euros sur Amazon.

Filaire : SoundPEATS TK VALUE

Procurez-vous le casque SoundPEATS TK VALUE pour 25,99 euros

Si vous préférez vous entraîner avec des écouteurs filaires qui les connectent, très pratiques pour les laisser sur votre cou et ne pas vous perdre, une bonne option sont les VALEUR TK de SoundPEATS.

Ils ont une connexion Bluetooth 5.0, les deux écouteurs sont magnétiques afin qu’ils puissent être joints pour les fermer et ne pas bouger de votre cou. Ils ont également une résistance IPX6, vous pouvez donc les mouiller avec des éclaboussures sans problème.

La batterie de ces SoundPEATS atteint 7 heures de lecture et se charge en moins de 2 heures.

Le moins cher : les écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic

Écouteurs Xiaomi Mi True Wireless Basic pour 19,50 euros

Celles-ci Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic Ce sont des classiques, les écouteurs Xiaomi les moins chers sont également parfaits pour le sport. Bien qu’ils n’aient techniquement pas de résistance IP pour résister à la sueur ou aux gouttelettes d’eau, cela ne devrait pas vous poser de problème.

La meilleure chose à propos de ces écouteurs est leur prix, car en ce moment vous les avez sur Amazon pour moins de 20 euros.

Ils sont très confortables à porter puisqu’ils pèsent à peine 4,1 grammes chacun, ils disposent de 3 tailles de coussinets en silicone pour s’adapter à votre oreille et l’autonomie atteint jusqu’à 12 heures.

Ce sont des écouteurs bon marché parfaits pour tous ceux qui n’ont pas peur de les utiliser jusqu’à ce qu’ils obtiennent le meilleur rapport qualité-prix.

Ne tombe pas : Soundcore Life Dot 2

Procurez-vous le casque Soundcore Life Dot 2 pour 59,99 euros

Le casque Soundcore Life Dot 2 Ils ont deux caractéristiques principales qui devraient beaucoup vous intéresser : sa conception et son autonomie.

De la main d’Anker, ces écouteurs ont un design sportif et sont conçus pour les personnes qui ne veulent pas les perdre en faisant du sport, en particulier des sports où vous bougez beaucoup, comme en courant.

Son design “AirWingS” s’adapte à l’oreille pour les ajuster et qu’ils ne bougent pas, en plus ils reposent sur les coussinets en silicone pour créer la meilleure étanchéité.

L’autonomie de ces écouteurs est également spectaculaire, avec jusqu’à 100 heures de lecture de musique avec son boîtier de charge. Individuellement, il atteint 8 heures de lecture et dispose également d’une charge rapide. En seulement 10 minutes, vous disposez de 90 minutes d’utilisation.

On les trouve sur Amazon pour moins de 60 euros.

Réduction du bruit : JBL Under Armour Sport Flash X

JBL Under Armour Sport Flash X pour 109 euros

Les écouteurs proviennent de la main de deux marques totalement axées sur le monde du son et du fitness. JBL Under Armour Sport Flash X.

Une collaboration entre la marque audio JBL et la société de fitness Under Armour, qui fait partie de Nike, ces JBL Under Armour Sport Flash X présentent un design ergonomique pour les empêcher de bouger de votre oreille, en plus de faire une étanchéité parfaite pour réduire les bruits extérieurs.

Ils sont résistants à l’eau et à la transpiration grâce à leur norme IPX7. Son autonomie atteint 10 heures de lecture continue et avec son étui de charge ils vont jusqu’à 50 heures.

Son prix a beaucoup baissé sur Amazon, avec une remise de 70 euros déjà appliquée, ils restent à seulement 109 euros.

