5 électroménagers dont vous avez besoin dans votre cuisine pour en tirer le meilleur parti | La technologie

Il existe des appareils qui vont au-delà des innovations classiques, récentes ou simplement des modèles dont le prix a beaucoup baissé et qui deviennent de plus en plus nécessaires. En voici quelques uns.

Si vous aimez cuisiner, vous êtes sûrement l’un de ceux qui sont au courant des dernières nouvelles concernant les appareils de cuisine ou les gadgets, bien que tous ne soient pas aussi bon marché, oui.

Heureusement petit à petit et Au fil du temps, il existe certains modèles d’électroménagers qui cumulent offres et remises qui les mettent à la portée de n’importe quel budget, cas des friteuses sans huile et autres gadgets de cuisine.

Nous voulions rassembler quelques-uns des plus utiles que vous puissiez acheter, avec des suggestions de modèles abordables ou qui se distinguent simplement par leurs caractéristiques, telles que leur faible consommation, leur capacité, etc.

Il y a un peu de tout, même s’ils ont quelque chose en commun : vous ne les avez peut-être pas encore et ils peuvent beaucoup vous aider dans votre vie de tous les jours.

Robot de cuisine

Robot de cuisine de grande capacité (3,3L) avec fonction de programmation, en plus d’une multitude de modes et de 1700W de puissance.

Les robots de cuisine ont considérablement élargi la variété ces derniers temps. Évidemment, le Thermomix reste la référence, avec Lidl en tête du segment low cost, même s’il existe des dizaines de modèles qui valent la peine.

En plus, il en existe même à moins de 200 euros, comme celui-ci de la marque espagnole Cecotec à seulement 169 euros, assez complet.

Un robot de cuisine est utile pour automatiser des tâches qui nécessitent normalement du temps et des efforts, c’est pourquoi sa popularité ne cesse de croître au fil des ans.

Friteuse sans huile

Cette friteuse sans huile a une capacité de 1,4 L et dispose également de sept programmes différents, suffisamment pour cuisiner et cuire toutes sortes d’aliments.

Sans aucun doute, les friteuses sans huile sont l’appareil à la mode, surtout chez ceux qui veulent manger certaines choses de manière saine, comme les frites ou le poulet.

Il en existe de nombreux types : avec et sans four, de plus ou moins grande capacité et avec un écran LCD ou analogique, mais ils ont tous quelque chose en commun, c’est que la demande monte en flèche.

Heureusement, il existe encore des modèles plus ou moins abordables à la vente, même dans des magasins comme Amazon, qui vend des modèles qui commencent à moins de 50 euros, du moins pour l’instant.

Marmite à cuisson lente

Mijoteuse d’une capacité de 5,5 litres. Il est doté d’un plateau en céramique de forme ovale pouvant être mis au four, il dispose de deux niveaux de température et d’une fonction de maintien au chaud.

Bien que sa popularité ait diminué ces derniers temps, parmi les vrais amateurs de cuisine, les mijoteuses sont encore pratiquement obligatoires, indispensables.

Ils le sont parce qu’ils vous permettent de cuisiner toutes sortes d’aliments “à feu doux”, de manière beaucoup plus saine et surtout plus savoureuse.

Bien que les Crock-Pots soient les plus connues, de nombreuses marques se sont lancées dans ce secteur avec des prix compétitifs. Cecotec est par exemple l’un d’entre eux.

Scellant sous vide

Machine sous vide qui élimine l’air des sacs en seulement 10 secondes et permet de conserver et de conserver les aliments plus longtemps au réfrigérateur ou au congélateur.

Si vous cuisinez habituellement en abondance, cet appareil vous sera sans aucun doute très utile pour éviter d’avoir à jeter de la nourriture. Les scelleuses sous vide vous permettent de stocker les restes de manière sûre et hygiénique.

Il existe de nombreux modèles à vendre de différents types, bien que la plupart d’entre eux soient assez bon marché et ne dépassent pas 30 euros, bien qu’il faille également prendre en compte le coût des rouleaux de sacs d’emballage.

Cecotec, bien sûr, casse le marché avec un prix de seulement 23 euros, ce qui n’est pas mal du tout.

Mixeur

Si vous aimez les jus de fruits et les smoothies – également appelés smoothies – vous n’avez pas à les payer au prix de l’or loin de chez vous. Vous pouvez également les fabriquer vous-même.

Les mélangeurs ne sont que l’instrument nécessaire pour cela, mais pas les mélangeurs, soyez prudent. Ceux-ci compriment le fruit pour le liquéfier, laissant la pulpe et le jus à parts égales.

