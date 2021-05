5 éléments clés qui devraient être la page d’accueil de votre plan financier

Si vous avez des personnes à charge financièrement, prenez une assurance-vie adéquate, de préférence dans le cadre d’un régime d’assurance temporaire.

Le Covid-19 a eu un impact drastique sur les finances personnelles de nombreuses personnes. Pour certains, la pression sur les questions d’argent a été sur différents fronts. Plusieurs personnes engagent des dépenses liées au traitement du coronavirus après avoir subi des réductions de salaire et des pertes d’emplois pendant la pandémie. Des exigences médicales et des urgences financières peuvent survenir à tout moment. Il vaut mieux être préparé pour que les objectifs à long terme ne soient pas affectés et que l’on dispose des liquidités nécessaires pour répondre aux besoins à court terme au moment d’une urgence.

Afin de gérer les objectifs à court et à long terme, même tout en disposant de fonds pour faire face aux situations d’urgence, vous devez avoir un plan financier en place. La planification et l’analyse financières pour les particuliers sont un exercice que chacun doit effectuer avant d’investir. Un plan financier typique aura une couverture exhaustive de tous vos revenus, dépenses, risques et objectifs, entre autres.

Mais peu d’éléments d’un plan financier peuvent être considérés comme plus essentiels que d’autres. On peut profiter de l’occasion découlant du verrouillage pour examiner de près les finances et retravailler si nécessaire.

Voici cinq éléments clés qui devraient figurer sur la page d’accueil de votre plan financier.

1. Mettez les plans sur papier

Même avant de commencer à investir dans les actions de Reliance, de HDFC ou de toute autre société du top Nifty 50 ou même dans des fonds communs de placement en actions, vous devez avoir un plan financier prêt. Il vaut mieux ne pas investir une seule roupie avant d’avoir mis en place un plan financier. Investir sur une base ad hoc sans objectif en vue et avec le bon montant ne servira pas bien l’objectif. Un plan approprié vous aidera à économiser le bon montant ajusté en fonction de l’inflation pour tous vos objectifs en fonction de votre profil de risque. De plus, un plan vous aidera à établir une répartition de l’actif avant de commencer à épargner pour des objectifs.

2. Préparez un budget

Avoir en place un planificateur de budget familial aide à long terme. Il vous permet de connaître les différentes sources de revenus et de dépenses et la rupture de chacune d’elles. Sans entrer dans les têtes de micro-dépenses, expliquez certains des principaux postes de dépenses. L’idéal est de comprendre les entrées et sorties de trésorerie et de les gérer en conséquence. L’objectif devrait être de réduire les dépenses non discrétionnaires. Préparez, analysez et continuez à surveiller votre modèle de ménage personnel dans le cadre de votre planification financière.

3. Économisez des fonds en cas d’urgence

Une urgence financière peut survenir à tout moment et faire pression sur vos économies existantes. Il est donc préférable de conserver des fonds d’urgence pouvant couvrir au moins 6 mois de vos dépenses ménagères. Qu’il s’agisse d’une urgence médicale pouvant nécessiter une utilisation initiale de l’argent ou d’une perte d’emploi, un fonds d’urgence devrait être votre ami pendant de telles périodes. On peut conserver la moitié des fonds nécessaires dans un compte d’épargne ou un dépôt fixe de balayage tandis que l’autre moitié des fonds d’urgence dans des fonds communs de placement qui peuvent être des fonds communs de placement à court terme ou liquides.

Une fois que vous avez mis en place un fonds d’urgence et un budget familial, il est temps de donner forme à vos objectifs de vie.

4. Identifier les poteaux d’objectif

Asseyez-vous avec votre conjoint pour identifier vos objectifs de vie tels que l’éducation des enfants, le mariage, l’achat d’une maison et votre propre retraite. Mettez une marque sur le nombre d’années pour qu’ils soient atteints. Estimez leur coût gonflé et découvrez combien vous devez épargner pour chacun d’entre eux à un taux de croissance présumé prudent de 10% par an. Vos économies pour atteindre ces objectifs proviendront de vos revenus, suivez donc l’approche «Revenu moins l’épargne est votre dépense» et n’économisez pas ce qui reste après les dépenses.

5. Gestion des risques

Tout d’abord, la toute première étape d’un plan financier doit être de prendre en compte les risques. Avant même de commencer à investir, il est important de prendre en charge les risques médicaux et personnels. Si vous avez des personnes à charge financièrement, prenez une assurance-vie adéquate, de préférence dans le cadre d’un régime d’assurance temporaire. Pour couvrir les frais d’hospitalisation, en particulier en ces temps de pandémie de Covid-19, souscrivez à des régimes d’assurance maladie avec une couverture adéquate pour vous-même et votre famille.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.