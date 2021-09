5 émissions qu’on a hâte de voir .

Notre genre de personnes

Où regarder: RENARD

Quand regarder: 21 sept.

Pourquoi regarder: Inspiré par Laurent Otis GrahamLe livre acclamé par la critique, “Our Kind of People: Inside America’s Black Upper Class”, la série se déroule dans le monde ambitieux d’Oak Bluffs sur Martha’s Vineyard, un bastion historique où la riche et puissante élite noire est venue jouer pendant plus de 50 ans.

Our Kind of People suit une mère célibataire volontaire (Yaya DaCosta) alors qu’elle entreprend de récupérer le nom de sa famille et d’avoir un impact avec sa ligne de soins capillaires révolutionnaire qui met en valeur la beauté innée et naturelle des femmes noires. Mais elle découvre bientôt un sombre secret sur le passé de sa propre mère qui va bouleverser son monde et bouleverser cette communauté pour toujours.

Le spectacle est une exploration savonneuse et passionnante de la race et de la classe en Amérique et une célébration sans vergogne de la résilience et de la réussite des Noirs. Attendez-vous à voir des coiffures magnifiques, des ensembles à couper le souffle et de belles personnes noires se faire des choses très laides dans cette série délicieusement savonneuse qui maintiendra le drame à venir. La distribution d’ensemble est pleine de visages familiers, y compris Lance Gross, Morris Chestnut, et Joe Morton.

Les belles années

Où regarder: ABC

Quand regarder: 22 sept.

Pourquoi regarder: Dans cette réimagination de la série à succès qui mettait en vedette Fred Sauvage et s’est déroulé de 1988 à 1994, nous aurons la même prémisse, mais cette fois, l’histoire se concentrera sur une famille noire dont vous tomberez probablement amoureux. La nouvelle itération se déroule toujours dans les années 1960 et les étoiles Don Cheadle, narrant la série en tant qu’adulte Dean Williams, Elisha “EJ” Williams comme Dean Williams, Colline de Dulé comme Bill Williams, Saycon Sengbloh comme Lillian Williams, Laura Kariuki comme Kim Williams, Julien Lerner comme Brad Hitman, Amari O’Neil comme Cory Long et Milan Ray comme Keisa Clemmons.

Attendez-vous à rire aux éclats des moments comiques, grâce à cette famille que l’on peut comprendre, mais préparez-vous à certains des tournants les plus dramatiques que prendra le spectacle, tout en abordant les moments tumultueux dans lesquels il se déroule et ce que cela a dû être de naviguer dans le changement paysage d’Amérique. Une autre grande raison de regarder sera la musique, qui est aussi séduisante que la distribution talentueuse.

BMF (Famille mafieuse noire)

Où regarder: STARZ

Quand regarder: 26 sept.

Pourquoi regarder: Exécutif produit par Curtis « 50 cents » Jackson et Tasha Smith, ce spectacle prend le drame du pouvoir et le fait monter de plusieurs crans. Basé sur l’histoire vraie des infâmes pivots de Detroit, Demetrius « Big Meech » Flenory et Terry « Sud-ouest T » Flenory, le spectacle présente une distribution impressionnante, y compris Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr., dépeignant son vrai père.

Russell Hornsby, Wood Harris, Da’Vinchi, Ajiona Alexus, Myles Truitt, Lala Anthony et Michael Briana Blanc compléter la distribution d’ensemble qui est captivante dès le tout premier épisode.

Reines

Où regarder: RENARD

Quand regarder: 19 oct.

Pourquoi regarder: Ce spectacle a tellement de pouvoir de star qu’il est sûr de faire sensation. Exécutif produit par Zahir McGhee, Sabrina Wind et Histoire de Tim, étoiles du Queens Veille comme Brianna alias Professeur Sex, Naturi Naughton comme Jill alias Da Thrill, Nadine Vélasquez comme Valeria alias Butter Pecan, Taylore Sele comme Eric Jones, Pepi Sonuga comme Lil Muffin et Cognac comme Naomi alias Xplicit Lyrics.

La série suit quatre femmes dans la quarantaine qui se réunissent pour avoir une chance de retrouver leur renommée et de retrouver le fanfaron qu’elles avaient dans les années 90 lorsqu’elles étaient des légendes dans le monde du hip-hop. Les visages familiers de la série, ainsi que les performances musicales, suffisent à mettre cela sur notre radar.

Peu sûr

Où regarderh : HBO

Quand regarder: 24 oct.

Pourquoi regarder: L’émission qui a changé le paysage télévisuel lorsqu’elle a fait irruption sur la scène en 2016 tirera sa dernière révérence lors de son retour sur HBO pour sa dernière saison le 24 octobre. Nous devrons dire au revoir à la série bien-aimée qui a lancé son créateur , Issa Rae, dans la super-vedette avec tant d’autres talents, y compris Yvonne Orji, Natasha Rothwell, et Amanda Seales, entre autres.

Compte tenu de l’impact qu’Insecure a eu sur la culture, la dernière saison de l’émission hilarante et réconfortante qui suit des amis alors qu’ils naviguent dans l’âge adulte à Los Angeles sera pour le moins douce-amère.

