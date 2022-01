5 équipes de la NFL avec l’avenir le plus brillant

La fin de la saison régulière de la NFL est souvent une occasion de réflexion. C’est l’occasion de faire le point, de voir avec quoi travaille l’organisation, et de voir ce qui pourrait éventuellement catapulter une équipe de la cave à un challenger, ou d’une équipe moyenne à un prétendant.

Il y a quelques semaines, j’ai jeté un coup d’œil aux équipes les plus désespérées de la ligue – des organisations avec des problèmes profonds qui auront besoin de beaucoup de temps et d’efforts pour être résolus. Aujourd’hui, nous allons lancer la nouvelle année en lançant la pièce et en plongeant dans des équipes qui ne font peut-être pas partie de l’élite en ce moment, mais la grandeur se construit.

Pour que cela reste intéressant, je ne vais pas regarder les équipes qui sont déjà excellentes. Vous n’avez pas besoin d’entendre que les Rams vont être bons pendant un certain temps, ou que les Chiefs ont un brillant avenir – qui est déjà intégré à leur histoire récente.

Points positifs : Noyau offensif établi, jeune entraîneur solide, beaucoup d’espace pour les casquettes

Inconvénients : Suspect secondaire

Il n’y a presque pas de défauts sur l’avenir des Bengals. C’est une équipe qui s’est retournée si rapidement qu’elle étonne l’establishment de la NFL et fait sa marque. Cincinnati participera aux séries éliminatoires cette année, et le ciel est la limite pour l’avenir.

Le trio de Joe Burrow, Ja’Marr Chase et Tee Higgins a le feeling de Peyton Manning, Marvin Harrison et Reggie Wayne. Je ne dis pas que les premiers sont aussi talentueux que les seconds, c’est trop tôt, mais ils évoquent les mêmes sentiments d’un jeune noyau qui tire à plein régime et peut continuer à grandir ensemble.

Oui, la défense des Bengals a besoin de travail – en particulier dans le secondaire, mais seules trois équipes de la NFL ont plus d’espace de plafond en 2022. Avec une gestion intelligente et de bons ramassages, il n’y a aucune raison pour que cette équipe ne puisse pas devenir une équipe de classe dans le AFC … rapide.

Points positifs : Excellent jeune QB, bons récepteurs, espace de cap énorme

Inconvénients : la défense a besoin de travail, rotation imminente des joueurs

L’histoire a tendance à se répéter dans la NFL, et les Chargers se retrouvent dans une position très similaire au début des années 2000 après avoir échangé pour Philip Rivers.

Il ne fait aucun doute que Justin Herbert est l’un des meilleurs jeunes quarts de la NFL, mais les deux prochaines années seront cruciales pour maintenir ses premiers succès. À l’heure actuelle, les Chargers ont Keenan Allen et Mike Williams comme armes principales, et ce sont deux excellents receveurs de 1 000 verges. Cependant, à 29 et 27 ans respectivement, la fenêtre se fermera où dans 3-4 ans, l’équipe devra avoir un plan de succession et trouver des gars qui peuvent aider Herbert à aller de l’avant.

Il y a aussi quelques problèmes défensifs béants qui doivent également être corrigés, mais c’est plus que possible avec plus de 70 millions de dollars d’espace de plafond et un bon draft. Il ne fait aucun doute que l’avenir est extrêmement prometteur, si le front office peut gérer correctement les prochaines années.

Avantages : solide défense contre les passes, excellent entraîneur, ruée vers les passes d’élite, espace de cap majeur

Inconvénients : la question QB est toujours sans réponse, a besoin d’armes plus offensives

C’est une autre équipe qui est bien meilleure que prévu, mais qui n’a pas vraiment progressé en 2021 comme les gens l’espéraient. Brian Flores se révèle être un sacré entraîneur qui peut vraiment convaincre une jeune équipe, ce qui est une qualité très importante pour progresser à l’avenir.

Pourtant, il y a quelques problèmes. Tua Tagovailoa a montré des flashs, mais a vraiment manqué de régularité. Surtout le genre de cohérence que vous voulez voir sortir d’une franchise QB. Jaylen Waddle a aidé à lui donner une arme, mais il ne fait aucun doute qu’il ne profite tout simplement pas de l’opportunité de départ.

Les Dolphins rechercheront bientôt un nouveau QB, à moins que quelque chose ne se déclenche. C’est un drapeau rouge majeur pour leur avenir.

Points positifs : Elite jeune RB, trouvaille solide de QB, bon espace de casquette

Inconvénients : nécessite des améliorations défensives, un autre récepteur, une amélioration globale des talents

Les Colts sont en pleine forme à bien des égards et ont de nombreuses questions dans d’autres domaines. Il ne fait aucun doute que Jonathan Taylor est le meilleur jeune porteur de ballon de la NFL, mais cela ne change pas vraiment la donne dans la NFL moderne.

Pivoter sur Carson Wentz était un risque qui a beaucoup porté ses fruits, et pendant au moins les prochaines années, les Colts ont leur QB du futur. Maintenant, il s’agit simplement de lui procurer plus d’armes, ce qui ne devrait pas être trop difficile avec le grand espace de plafond dont disposent les Colts.

Il y a un potentiel pour faire un autre pas en avant, et c’est excitant – parce que peu de gens attendaient grand-chose des Colts en 2021.

Points forts : Entraîneur passionnant, effectif motivé, jeune effectif

Points négatifs : C’est une mauvaise équipe en ce moment

Je complète cette liste avec une équipe en laquelle j’ai une confiance aveugle. Les Lions sont l’une des pires équipes de la NFL, mais ils ont vraiment dépassé leur catégorie de poids et ont défié certaines équipes qu’ils n’avaient pas à accrocher. avec.

Tout cela est attribuable à Dan Campbell, qui est rapidement devenu l’un des entraîneurs les plus cool de la NFL. Les joueurs de Campbell l’adorent et ils mettent tout sur le terrain. Avec un peu de temps et des améliorations, je pense vraiment que cela pourrait être une équipe spéciale – mais ils sont sur le point en ce moment parce qu’il y a beaucoup de travail à faire.