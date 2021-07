5 équipes émergent en tant que candidats commerciaux légitimes de Damian Lillard

in

L’insatisfaction de plus en plus forte de Damian Lillard envers les Portland Trail Blazers est le secret le moins bien gardé de la NBA à ce stade.

L’embauche de Chauncey Billups était clairement la chose la plus notable pour endommager la relation entre Lillard et l’organisation, mais les frustrations s’étaient accumulées pendant un certain temps pour d’autres choses également.

Bien que Lillard ait exprimé extérieurement le désir de rester à Portland, là où il y a de la fumée, il y a du feu. Et ce n’est pas un hasard s’il y a tant de bavardages concernant son éventuel échange dans un proche avenir.

Si Lillard est traité, cinq prétendants très sérieux ont émergé pour ses services.

“Plusieurs sources du front-office disent que les Heat, Kings, Knicks, Rockets et Sixers ont récemment été les prétendants les plus agressifs”, selon Kevin O’Connor de The Ringer.

«Les dirigeants du front-office disent que si les Blazers finissent par déplacer Lillard, ils peuvent s’attendre à un retour rivalisant ou dépassant ce que les Nets ont abandonné pour James Harden: plusieurs jeunes joueurs, plus trois choix de première ronde et quatre échanges de choix de première ronde. Harden est un ancien MVP, mais il ne lui restait que deux saisons garanties sur son contrat au moment de l’échange.

“Portland pourrait faire encore mieux car Lillard a encore quatre saisons sur son contrat d’une valeur totale de 176 millions de dollars. La sécurité à long terme du contrat de Lillard pourrait entraîner plus d’intérêt de la part des équipes et plus de retour dans un métier.

La rançon du roi que Lillard peut commander ne devrait pas surprendre. C’est une superstar au sommet de sa carrière.

Cela dit, tout le monde ne croit pas qu’un trade se profile à l’horizon. Le coéquipier de Lillard, Enes Kanter, ne voit pas le chef de son équipe partir.

“Je l’ai dit dans de nombreuses interviews : c’est le joueur le plus fidèle que j’aie jamais vu dans la ligue”, a-t-il déclaré récemment.

« … Chaque fois que je vais à un camp de basket-ball, les enfants me demandent toujours si Dame va partir. Je ne pense pas. Je pense que Dame aime tellement les Blazers et les fans de Portland. Évidemment, il veut une équipe championne, mais une chose, il veut amener un championnat à Portland. C’est ce que les gens ne comprennent pas. Il veut gagner un championnat comme tous les autres joueurs oui. Mais il veut tout faire à Portland.

Si les Blazers décident finalement de le déplacer, Lillard a exprimé son intérêt pour deux équipes et en a une en particulier pour laquelle il aimerait vraiment jouer.

Sera-t-il finalement traité à un moment donné au cours de la prochaine année? Le temps nous le dira.

