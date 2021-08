5 erreurs courantes qui empêchent les investisseurs de tirer le meilleur parti des SIP

Les investisseurs doivent éviter de prendre en compte la valeur liquidative des fonds lorsqu’ils envisagent d’investir dans des fonds communs de placement via SIP.

Les plans d’investissement systématiques (SIP) ont été largement acceptés par les investisseurs de détail pour atteindre des objectifs financiers cruciaux en investissant régulièrement de manière disciplinée. SIP aide les investisseurs à tirer parti des avantages de l’approche de la moyenne des coûts en roupies et de la puissance de la capitalisation. Cependant, le manque de connaissance des produits peut pousser de nombreux investisseurs SIP, en particulier les nouveaux investisseurs, à commettre des erreurs d’investissement.

Voici 5 de ces erreurs courantes qui peuvent avoir un impact négatif sur les objectifs de création de richesse des investisseurs SIP :

1. Considérer les fonds avec une valeur liquidative inférieure comme moins chers

De nombreux investisseurs particuliers considèrent que les fonds ayant une valeur liquidative inférieure sont moins chers et, par conséquent, y investissent via des SIP dans l’espoir de générer des rendements plus élevés. Cependant, la valeur liquidative d’un fonds peut être élevée ou faible pour plusieurs raisons. Par exemple, étant donné que la valeur liquidative d’un fonds dépend du prix du marché de ses actifs sous-jacents, la valeur liquidative d’un système bien géré augmenterait mieux que celle d’autres fonds. De même, les fonds plus récents auraient une valeur liquidative inférieure à celle des fonds plus anciens, car les premiers auraient moins de temps pour se développer.

Ainsi, les investisseurs doivent éviter de prendre en compte la valeur liquidative des fonds lorsqu’ils envisagent d’investir dans des fonds communs de placement via SIP. Ils devraient plutôt tenir compte des performances passées du fonds et de sa perspective future de mieux performer que les indices de référence et les fonds pairs en tant que paramètre de sélection.

2. Opter pour l’option dividende au lieu d’un plan de croissance

De nombreux investisseurs choisissent le plan de dividendes plutôt que le plan de croissance, car ils considèrent les dividendes déclarés par les fonds communs de placement comme un revenu exceptionnel. Cependant, ce que ces investisseurs ignorent, c’est que les dividendes sont payés par le fonds à partir de leurs propres actifs sous gestion. En conséquence, la valeur liquidative du fonds commun de placement déclarant des dividendes est déduite de la valeur des dividendes versés à la date d’enregistrement des dividendes.

Par ailleurs, le montant du dividende est calculé sur la valeur nominale des fonds et non sur la base des VNI. Par exemple, supposons qu’un fonds avec une valeur liquidative de Rs 100 déclare un dividende de 30%. Le dividende reçu par les investisseurs du fonds serait de 3 Rs, soit 30 % de la valeur nominale du fonds, soit 10 Rs. La valeur liquidative du fonds tombera également à 97 Rs après la date d’enregistrement du dividende. De plus, opter pour le dividende est également devenu moins efficace sur le plan fiscal, car les revenus de dividendes mutuels sont imposés selon le régime fiscal de l’investisseur.

Par conséquent, les investisseurs optant pour la voie SIP devraient opter pour l’option de croissance pour tirer le meilleur parti de la puissance de la capitalisation.

3. Arrêter les SIP en cas de marché baissier

Les fortes corrections du marché ou les situations de marché baissières conduisent souvent de nombreux investisseurs à arrêter leurs SIP par crainte de subir de nouvelles pertes. Cependant, cela annule l’un des principaux avantages de l’utilisation du SIP pour investir dans des fonds communs de placement en actions, à savoir la moyenne des coûts en roupies, en achetant plus d’unités à des valeurs liquidatives inférieures pendant les corrections et les baisses du marché. Étant donné que les actions de qualité sont disponibles à des évaluations attrayantes pendant la période de fortes corrections du marché ou de conditions de marché baissières, la poursuite des SIP pendant ces périodes réduirait votre coût d’investissement et générerait des rendements plus élevés à long terme.

En fait, les investisseurs SIP disposant d’importants excédents investissables peuvent exploiter davantage de telles situations de marché en complétant leurs SIP avec des investissements forfaitaires de manière échelonnée sur la base de leur stratégie d’allocation d’actifs. Cela réduirait encore le coût d’investissement et les aiderait également à atteindre plus rapidement des objectifs financiers cruciaux.

4. Attendre des rendements irréalistes

Les rendements exceptionnels générés pendant les marchés haussiers incitent un grand nombre de nouveaux investisseurs particuliers à commencer leur parcours dans les fonds d’actions via les SIP. Beaucoup finissent également par investir dans des fonds d’actions via des SIP pour leurs objectifs financiers à court terme dans l’espoir de générer des rendements exceptionnels. Cependant, les rendements générés au cours d’une phase de marché haussier ne peuvent pas se maintenir sur le long terme ; et chaque marché haussier s’accompagne d’un marché baissier ou d’une phase de correction. Si le marché des actions connaît un marché baissier ou une phase de correction, ces investisseurs peuvent devoir racheter leurs investissements à perte afin d’atteindre leurs objectifs financiers à court terme.

Au lieu de cela, les investisseurs en fonds d’actions optant pour la voie SIP doivent rester investis dans des fonds d’actions au moins pendant 5 ans, de préférence 7 ans pour tirer le meilleur parti du cycle économique. Ceux qui cherchent à atteindre des objectifs financiers à court terme par le biais de SIP devraient investir dans des fonds de dette, car ceux-ci offrent une protection du capital et une certitude de revenu plus élevées que les fonds d’actions.

5. Prise en compte des performances récentes lors de la sélection des fonds

De nombreux investisseurs SIP prennent la décision de sélection de fonds sur la base des performances récentes du fonds, en particulier les rendements générés au cours de la dernière année. Cependant, de telles surperformances voire sous-performances peuvent être de nature temporaire ou de courte durée. Même de bons fonds avec d’excellents antécédents dans le passé peuvent sous-performer ses fonds pairs et ses indices de référence à court terme en raison du style de gestion du fonds et des conditions de marché qui prévalent.

Ainsi, les investisseurs doivent sélectionner un fonds commun de placement pour les SIP après avoir comparé ses performances passées avec des indices de référence et des fonds pairs pour les 5 dernières années et de préférence 10 ans. La comparaison des performances au cours des 10 dernières années leur donnera une meilleure idée de la performance des fonds sur l’ensemble d’un cycle économique.

(L’auteur est directeur principal, Paisabazaar.com)

