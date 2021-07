5 erreurs coûteuses à éviter en souscrivant un prêt personnel

Tous les prêts personnels disponibles sur le marché peuvent ne pas être les mêmes en termes de coûts associés et d’autres aspects.

Les prêts personnels sont souvent la facilité de financement préférée des personnes à court d’argent, non seulement pour atteindre leurs objectifs de vie, mais aussi pour les renflouer en cas d’urgence. Aucune obligation de mettre en gage une quelconque garantie, des taux d’intérêt compétitifs, des durées de remboursement allant jusqu’à cinq ou sept ans et la possibilité d’un traitement et d’un décaissement rapides des prêts sont quelques-unes des raisons de sa popularité.

Cependant, il est important que vous preniez des décisions financières éclairées lors de la demande de tout type de prêt afin d’éviter toute mauvaise surprise par la suite. Afin de vous aider à cet égard, voici quelques erreurs coûteuses que vous devriez éviter lors de la souscription d’un prêt personnel.

1. Ne pas comparer les options

Tous les prêts personnels disponibles sur le marché peuvent ne pas être les mêmes en termes de coûts associés et d’autres aspects. En tant que tel, ne pas comparer les produits de prêt pourrait être risqué. Vous pouvez facilement comparer les options sur un marché en ligne en fonction de votre éligibilité et de vos exigences. Vous ne devez pas non plus ignorer les offres pré-approuvées proposées par votre banque et la place de marché en ligne que vous avez choisie pour des décaissements de prêts plus rapides. Le taux d’intérêt applicable, le montant maximal du prêt, les frais de traitement, les options de tenure, les conditions d’éligibilité, la facilité de traitement des prêts numériques, etc. pourraient être quelques critères de comparaison.

En ce qui concerne les taux d’intérêt, voici les taux d’intérêt des prêts personnels les plus bas actuellement proposés par certaines des principales banques du pays. Notez que le taux d’intérêt qui vous est applicable pourrait être plus élevé en fonction de votre âge, de votre revenu, de votre profession, de votre cote de crédit, du montant du prêt ou de toute autre condition du prêteur que vous avez choisi.

Données compilées par BankBazaar le 1er juillet 2021. *Taux d’intérêt rack HDFC Bank.

2. Ne pas vérifier votre pointage de crédit avant de demander un prêt personnel

Votre pointage de crédit est l’un des principaux moyens d’évaluer votre solvabilité par les prêteurs. Si votre score est supérieur à 750-800, vous pouvez bénéficier des taux d’intérêt les plus bas disponibles sur les prêts personnels, entre autres avantages. Cependant, s’il est bien inférieur à 750, votre taux d’intérêt applicable sera probablement beaucoup plus élevé que les taux disponibles les plus bas, ce qui se traduira au mieux par des IME plus élevés et au pire par un rejet de la demande. A ce titre, vous devez vérifier votre pointage de crédit avant de demander un prêt personnel pour pouvoir profiter des meilleures conditions de remboursement de prêt. Si ce n’est pas à la hauteur, vous devez d’abord prendre des mesures correctives, telles que l’effacement de toutes les cartes de crédit en souffrance pour améliorer votre pointage de crédit. Notez qu’il est également conseillé de comparer vos options, mais ne postulez que pour l’offre qui répond le mieux à vos besoins, car chaque demande pourrait entraîner une enquête sérieuse qui pourrait réduire votre pointage de crédit.

3. Ne pas lire les petits caractères du prêt

Différents prêteurs ont des conditions différentes sur les prêts personnels. Par exemple, un prêteur peut imposer une lourde pénalité sur les remboursements anticipés pour clôturer votre prêt plus tôt, tandis que d’autres peuvent ne pas imposer de frais. La lecture des petits caractères du contrat de prêt avant de signer peut donc vous aider à obtenir une clarté complète sur toutes les conditions générales associées.

4. Suremprunter

Vous pourriez être admissible à un montant de prêt important lorsque votre besoin réel de financement est beaucoup plus petit. Cependant, vous ne devez emprunter qu’un montant qui répondrait à vos besoins et non un centime de plus. Les emprunts excessifs pourraient exercer une pression inutile sur vos finances, ce qui vous empêcherait de régler intégralement vos cotisations à temps. Tout laxisme dans les remboursements des prêts entraînerait des pénalités supplémentaires et nuirait également à votre pointage de crédit, compromettant votre capacité d’emprunt et vos besoins futurs en matière de prêt.

5. Ne pas évaluer l’abordabilité du nouveau prêt

Les taux d’intérêt des prêts personnels peuvent varier d’un prêteur à l’autre (comme indiqué dans le tableau ci-dessus) et peuvent varier entre 8,9 % et 24 % par an, voire plus. En tant que tel, il est extrêmement important d’évaluer l’abordabilité de vos IME de prêt personnel en fonction du taux d’intérêt qui vous est applicable, surtout si vous avez également d’autres remboursements de prêt à gérer. Idéalement, tous vos remboursements de dettes au cours d’un mois ne devraient pas dépasser 40 % du revenu mensuel de votre ménage.

Si les nouveaux IME de prêt portaient le total de vos dettes au-dessus de cette barre, vous devriez vérifier si vous pourriez obtenir un taux d’intérêt inférieur d’un autre prêteur, réduire le montant de votre prêt ou opter pour une durée plus longue pour garder les obligations de remboursement sous contrôle. Si les meilleurs taux d’intérêt disponibles sont élevés en raison de votre faible cote de crédit, vous pouvez également explorer des prêts garantis tels que des prêts en or, des prêts contre une propriété ou des fonds communs de placement, etc. en fonction de la faisabilité au lieu d’un prêt non garanti.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

