5 erreurs d’investissement courantes que les investisseurs particuliers devraient éviter

Les investisseurs se laissent souvent influencer par la peur et la cupidité lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement.

Commettre des erreurs en investissant peut avoir un impact négatif sur vos objectifs de création de richesse, tant en termes d’argent que de temps nécessaire à la création de richesse. La première étape pour réduire les risques de commettre de telles erreurs d’investissement est de prendre conscience des plus courantes.

Voici quelques-unes des erreurs d’investissement les plus courantes commises par les investisseurs particuliers :

Investir sans identifier d’objectifs financiers

Les objectifs financiers sont les objectifs monétaires que vous souhaitez atteindre sur une période de temps, tels que l’accumulation de corpus pour les études supérieures de votre enfant, les vacances à l’étranger, la retraite, le mariage, etc. Fixer des objectifs financiers vous donnera une idée claire de combien économiser et investissez régulièrement pour atteindre vos objectifs de vie. Cela aide à donner une orientation à vos investissements et à créer une stratégie d’allocation d’actifs optimale en fonction de votre appétit pour le risque, de votre taux de rendement présumé et de votre horizon temporel.

Par exemple, étant donné que les actions peuvent être très volatiles à court terme mais ont tendance à surperformer les autres classes d’actifs et l’inflation par une large marge à long terme, les investissements pour vos objectifs financiers à long terme doivent être effectués dans des instruments liés aux actions pour créer de plus gros corpus.

Ignorer l’inflation

De nombreux investisseurs ignorent l’impact de l’inflation sur leurs objectifs financiers. En réduisant le pouvoir d’achat de l’argent, l’inflation peut vous amener avec des corpus insuffisants pour atteindre vos objectifs financiers. Par conséquent, assurez-vous de prendre en compte la tendance historique de l’inflation tout en fixant le montant approximatif de l’investissement pour vos objectifs financiers. Les actions sont la meilleure classe d’actifs pour vaincre l’inflation tout en atteignant vos objectifs financiers à long terme. Les actions ont largement dépassé à la fois les instruments à revenu fixe et l’inflation sur le long terme.

Mélanger assurance et investissement

L’objectif premier de l’achat d’un contrat d’assurance-vie est de fournir un revenu de remplacement à sa famille en cas de décès prématuré. Par conséquent, votre assurance-vie doit être égale à au moins 10 à 15 fois votre revenu annuel.

De nombreux investisseurs mélangent souvent assurance et investissement et finissent ainsi par investir dans des polices de dotation et des polices de remboursement. Ces polices d’assurance non seulement ne parviennent pas à fournir une couverture vie adéquate, mais génèrent également des rendements sous-optimaux et présentent des caractéristiques de faible liquidité. D’autre part, les polices d’assurance temporaire offrent une couverture plus élevée à une prime très faible.

Ne pas maintenir un fonds d’urgence adéquat

L’objectif principal du maintien d’un fonds d’urgence est de faire face aux urgences financières et de couvrir les dépenses inévitables pendant la période de perte de revenu causée par la perte d’emploi, l’invalidité, la maladie, etc. Par conséquent, ce fonds doit être suffisamment important pour couvrir les dépenses mensuelles inévitables, y compris EMI, SIP, primes d’assurance, frais de scolarité des enfants, loyer, etc. pendant au moins six mois. Sans un fonds d’urgence adéquat en place, vous pourriez être obligé de racheter vos investissements à long terme ou de bénéficier de prêts à des taux d’intérêt plus élevés pour faire face à de telles exigences financières. Des exigences imprévues survenant lors de corrections de marché peuvent vous obliger à racheter à perte des investissements liés au marché. Par conséquent, assurez-vous de mettre de côté un corpus d’urgence adéquat pour répondre à vos besoins financiers lors de situations d’urgence.

Se laisser influencer par les émotions

Les investisseurs se laissent souvent influencer par la peur et la cupidité lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement. Alors que la cupidité les amène à augmenter leurs investissements dans des conditions de marché haussier alors que les valorisations élevées devraient plutôt les inquiéter, la peur peut les amener à racheter les investissements existants ou à cesser de faire des investissements supplémentaires pendant les corrections du marché lorsque les actions sont disponibles à des valorisations attrayantes.

Investissez dans des fonds communs de placement par le biais de SIP pour assurer un investissement discipliné. Comme les SIP inculquent l’habitude d’investir régulièrement et automatiquement, ils vous permettent de bénéficier de la moyenne des coûts en roupies, c’est-à-dire d’acheter plus d’unités à des valeurs liquidatives plus basses, pendant les creux du marché. En outre, créez un « fonds de crise du marché » pour investir une somme forfaitaire dans des fonds d’actions pendant les fortes corrections du marché. Cela peut aider à tirer le meilleur parti des évaluations plus faibles et même à atteindre les objectifs financiers fixés plus tôt avec des cotisations plus faibles.

(L’auteur est directeur principal, Paisabazaar.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.