5 erreurs financières courantes qui peuvent vous coûter cher

Les cartes de crédit peuvent être d’excellents outils pour augmenter vos économies en maximisant la valeur de vos dépenses, à condition que vous les utilisiez de manière intelligente et responsable.

À vrai dire, nous commettons tous des erreurs. Cependant, la manière dont nous apprenons d’eux est ce qui compte le plus. Cela étant dit, il existe quelques erreurs courantes qui pourraient avoir un impact à long terme sur votre santé financière et pourraient même constituer un obstacle dans votre cheminement vers la liberté financière.

En d’autres termes, ce sont des erreurs que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de faire! Une connaissance préalable de ces erreurs pourrait être d’une grande aide pour les éviter. J’ai énuméré quelques-unes de ces erreurs dans le but de protéger vos finances de leurs effets néfastes.

1. Partage de détails financiers critiques avec d’autres

Savez-vous que selon les règles bancaires, même les conjoints ne sont pas autorisés à utiliser les cartes de débit ou de crédit de l’autre pour retirer de l’argent aux guichets automatiques ou pour faire du shopping? Selon les médias, il y a quelques années, une banque avait refusé de rembourser de l’argent à une cliente déclarant qu’une carte bancaire n’était pas transférable. Le mari de la femme avait utilisé sa carte de débit à un guichet automatique, mais la transaction n’a pas abouti en raison d’un problème technique.

Le fait est que vous ne devez partager vos coordonnées bancaires en ligne, mots de passe, code PIN de guichet automatique, détails de carte de débit / crédit, etc., avec qui que ce soit. Vous devez également conserver ces instruments et accéder aux détails dans un endroit sûr. De même, vous devez également conserver les données relatives à vos investissements, à votre portefeuille électronique, à votre UPI, etc., à l’abri de tout le monde. Tout laxisme dans ce domaine pourrait entraîner une mauvaise utilisation et des pertes importantes.

2. Ignorer l’inflation tout en investissant

La création de richesse est l’un des objectifs clés lorsque vous investissez dans vos objectifs financiers. Cependant, lorsque le taux d’inflation est supérieur au rendement que vous gagnez sur votre investissement, on dit qu’il s’agit d’un taux de rendement réel négatif. Par exemple, supposons que le taux de dépôt fixe bancaire en vigueur est de 5,20% par an et le taux d’inflation de 5,50%. Cela signifie que votre patrimoine s’érode d’un taux de 0,30% car l’inflation est supérieure au rendement que vous gagnez sur un investissement. Désormais, il n’est pas rare que les investisseurs ignorent l’inflation et se concentrent uniquement sur le retour sur investissement nominal. Mais si vous souhaitez créer de la richesse à long terme, vous devez vous concentrer sur l’obtention d’un meilleur retour sur investissement réel.

3. Ne pas disposer d’un fonds de prévoyance adéquat

Un fonds de prévoyance est un corpus qui peut être utilisé pour couvrir des dépenses essentielles lors d’une urgence financière – la pandémie de Covid-19 en est le dernier exemple. Un nombre incalculable de personnes ont perdu leur emploi ou ont vu leurs revenus d’entreprise diminuer considérablement lors des verrouillages rendus nécessaires par la pandémie l’an dernier. Cependant, la marche était moins difficile pour ceux qui avaient des économies pour imprévus en place que pour ceux qui avaient un fonds d’urgence insuffisant.

Le fait est que la construction d’un corpus qui pourrait financer vos dépenses quotidiennes et vos dettes pendant au moins six mois en l’absence de revenu régulier est quelque chose que vous ne pouvez tout simplement pas ignorer. Vous pouvez le faire en allouant les économies nécessaires au début du mois et en réduisant les dépenses discrétionnaires si nécessaire. De plus, si vous avez utilisé votre fonds d’urgence l’année dernière et que vos revenus sont maintenant de nouveau sur la bonne voie, vous devez prendre des mesures pour reconstituer le fonds au plus tôt.

4. Ne pas rembourser les frais de carte de crédit à temps

Les cartes de crédit peuvent être d’excellents outils pour augmenter vos économies en maximisant la valeur de vos dépenses, à condition que vous les utilisiez de manière intelligente et responsable. Cependant, beaucoup font encore l’erreur d’utiliser leur carte de crédit de manière imprudente et de ne pas rembourser leurs cotisations à temps. Les utilisateurs de cartes de crédit bénéficient d’une période sans intérêt allant généralement jusqu’à 55 jours au-delà de laquelle des frais d’intérêt sont imposés. Ces cotisations font donc boule de neige en un rien de temps et pourraient bientôt devenir ingérables, endommageant également votre pointage de crédit en cours de route.

En tant que tel, vous ne devez jamais dépasser votre budget lorsque vous utilisez votre carte de crédit et vous assurer de régler le montant total de l’encours dans la période sans intérêt à chaque cycle de facturation. Vous pouvez envisager de donner à votre banque une instruction permanente de débiter automatiquement vos cotisations de carte pour éviter de manquer les délais de paiement. En outre, ne payer que le montant minimum dû garderait votre compte de carte actif, mais vous devrez toujours supporter les frais d’intérêts évitables sur le solde des cotisations et vous pourriez ne pas être admissible à des périodes sans intérêt jusqu’à ce que vous effaciez entièrement les cotisations. Au contraire, le remboursement intégral de vos cotisations de carte de crédit en temps opportun ne vous aiderait pas seulement à économiser sur les frais d’intérêt et les pénalités, mais contribuerait également à améliorer votre pointage de crédit.

5. Ignorer les achats d’assurance

Beaucoup de gens ne donnent pas la priorité aux achats d’assurance en pensant qu’il s’agit de dépenses inutiles. Cependant, le fait est qu’une protection d’assurance adéquate est une nécessité absolue pour protéger vos finances (et celles de vos personnes à charge) de l’impact d’urgences imprévues. Par exemple, si vous ou l’un des membres de votre famille devez être hospitalisé, les factures médicales pourraient facilement ruiner les finances de votre famille en l’absence d’une police d’assurance maladie.

De même, dans le cas où le soutien de famille d’une famille rencontre un accident ou perd soudainement la vie, l’avenir financier des personnes à charge pourrait être très menacé si le soutien de famille ne bénéficie pas d’une protection d’assurance-vie adéquate. En tant que tel, vous ne devez pas retarder l’achat d’un plan d’assurance médicale complet (d’une valeur idéale d’au moins Rs 5 lakh) et d’une police d’assurance-vie adéquate si vous ne l’avez pas déjà fait non seulement pour protéger les finances de vos personnes à charge, mais aussi pour protéger les vôtres. objectifs financiers. Ces achats d’assurance vous aideraient également à économiser des impôts. Alors, n’ignorez pas les souscriptions d’assurance nécessaires, car c’est peut-être la meilleure chose que vous puissiez faire avec votre argent.

(L’écrivain est PDG de BankBazaar.com)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.