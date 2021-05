5 erreurs que les demandeurs de prêt immobilier devraient éviter

La cote de crédit est l’un des paramètres cruciaux pris en compte par les prêteurs lors de l’évaluation de la solvabilité d’un demandeur.

Le prêt immobilier est un engagement financier à long terme pour les emprunteurs, étant donné qu’il implique une durée plus longue et un montant de prêt plus important. Tout mauvais choix ou décision prise par un emprunteur de prêt immobilier peut réduire ses chances de bénéficier d’un prêt immobilier optimal et affecter également les remboursements futurs.

Voici 5 erreurs que les candidats à un prêt immobilier devraient éviter:

1. Accumulation d’un corpus insuffisant pour un acompte de prêt ou une contribution à la marge

Les directives de la RBI permettent aux prêteurs de financer jusqu’à 75 à 90% de la valeur de la propriété, en fonction du montant du prêt immobilier. La proportion finale est décidée en fonction de l’évaluation du risque de crédit du prêteur par le prêteur. Le montant restant doit être apporté par le demandeur sur ses ressources propres sous forme d’acompte ou de contribution de marge. Les demandeurs de prêt immobilier doivent accumuler au moins 10 à 25% de la valeur de leur propriété pour assurer leur préparation financière à un prêt.

Dans la mesure où un acompte ou une contribution à la marge plus élevés réduit le risque de crédit pour les prêteurs, les candidats qui effectuent un acompte ou une contribution à la marge plus élevés ont de meilleures chances d’approbation du prêt et à des taux d’intérêt généralement inférieurs. Par conséquent, les demandeurs de prêt qui cherchent à réduire leurs frais d’intérêt devraient essayer de contribuer à un corpus plus important sous forme d’acompte sur le prêt immobilier. Cependant, évitez de faire des compromis sur le fonds d’urgence ou les investissements destinés à des objectifs financiers cruciaux.

2. Ne pas examiner la cote de crédit avant de faire une demande de prêt immobilier

La cote de crédit est l’un des paramètres cruciaux pris en compte par les prêteurs lors de l’évaluation de la solvabilité d’un demandeur. Les demandeurs de prêt immobilier ayant une cote de crédit de 750 ont de plus grandes chances d’obtenir l’approbation d’un prêt immobilier et de plus en plus à des taux d’intérêt plus bas. Ainsi, les candidats qui envisagent de demander un prêt doivent récupérer leur rapport de crédit à intervalles réguliers. Cela leur donnerait suffisamment de temps pour prendre des mesures correctives pour améliorer leurs cotes de crédit, si nécessaire.

3. Ne pas comparer les offres de prêt immobilier de plusieurs prêteurs

Le taux d’intérêt, les frais de traitement, la durée de remboursement, le montant du prêt et le ratio LTV offerts par les prêteurs peuvent varier en fonction du profil de crédit du demandeur. Ainsi, comparez toujours les offres de prêt immobilier du plus grand nombre possible de prêteurs avant de soumettre une demande de prêt. Les candidats doivent s’adresser aux institutions financières avec lesquelles ils partagent déjà une relation de consommation existante. Ensuite, visitez le marché financier en ligne pour comparer les taux d’intérêt et les caractéristiques de prêt offerts par d’autres prêteurs. Allez-y avec le prêteur qui facture le taux d’intérêt le plus bas pour une durée de prêt optimale et un montant de prêt adéquat.

4. Ne pas examiner l’accessibilité financière des EMI

Les prêteurs tiennent compte de la capacité de remboursement du demandeur de prêt immobilier lors de l’évaluation de sa demande. Les prêteurs préfèrent généralement les prêts à ceux qui ont une obligation totale d’EMI, y compris celle pour un prêt immobilier neuf, dans la limite de 50 à 60% de leur revenu mensuel. Ceux qui dépassent cette limite ont moins de chances d’obtenir l’approbation d’un prêt immobilier. Ainsi, les demandeurs de prêt dépassant cette limite devraient essayer de réduire leurs obligations de remboursement en saisissant / remboursant par anticipation certains de leurs prêts existants ou en optant pour une durée de remboursement de prêt immobilier plus longue ou en effectuant un acompte ou une contribution de marge plus élevé pour leur nouveau prêt immobilier.

Les demandeurs de prêt au logement devraient également prendre l’aide des calculateurs d’EMI de prêt immobilier en ligne pour calculer l’EMI optimale en fonction de leur capacité de remboursement. Faire une demande de prêt immobilier après avoir connu votre IME optimal peut réduire les risques de défaut de paiement dans les IME à l’avenir.

5. Ne pas prendre en compte les EMI de crédit immobilier dans votre fonds d’urgence

Les exigences financières ou la perte de revenus en raison de la perte d’emploi, de la maladie, de l’invalidité, etc. peuvent frapper à tout moment et avoir un impact négatif sur votre capacité de remboursement de prêt. Le fait de ne pas rembourser les EMI de prêts immobiliers à temps entraînerait de lourdes pénalités et réduirait la cote de crédit. La liquidation des investissements existants pour le remboursement de votre prêt immobilier peut nuire à votre santé financière à long terme. Par conséquent, tenez compte des obligations de prêt EMI d’au moins 6 mois tout en mettant de côté le corpus de fonds d’urgence.

(Par Ratan Chaudhary, responsable des prêts immobiliers, Paisabazaar.com)

