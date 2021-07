5 erreurs que vous faites avec la climatisation de votre voiture et que vous devriez éviter | Moteur

Voyager en voiture en été est beaucoup plus courant qu’à d’autres moments de l’année, surtout si vous allez passer des vacances sur la côte ou à la campagne. Pour rendre le voyage aussi confortable que possible, vous devez bien utiliser la climatisation, car les températures estivales élevées peuvent être dangereuses pour la conduite.

Voyager en voiture pendant l’été est toujours une excellente option, car cela vous permet d’avoir une plus grande autonomie que d’aller en train, en bus et en avion, et cela peut être une aide, par exemple, si vous allez passer plusieurs jours dans un littoral ville.

Mais voyager en voiture en été a un inconvénient important : les températures élevées. Conduire lorsqu’il fait trop chaud peut causer de la somnolence et de l’inconfort, ce qui peut être traduit en une distraction qui se termine par un accident.

Ceci est averti par la DGT, qui compare l’effet de la chaleur pendant la conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,5 g/l.

Conduire dans le véhicule avec une température intérieure de 35 °C a un effet similaire à la conduite sous un taux d’alcoolémie de 0,5 g/l. Connaître les 5 erreurs les plus courantes lors de l’utilisation du climatiseur. 👉 https://t.co/ENGwpYeT4a pic.twitter.com/emb5IJQX8F – Dir.Gral.Trafic (@DGTes) 10 juillet 2021

Traffic propose également les 5 erreurs les plus courantes lorsque vous mettez la climatisation dans la voiture. Cet appareil sera votre principal allié pour les déplacements que vous effectuez en ce moment, vous devez donc suivre les conseils de la DGT pour que l’expérience soit la plus confortable et sûre possible :

Ne pas activer l’air : la première aberration que vous pouvez commettre. Même si vous pensez qu’il ne fait pas trop chaud, vous devez l’allumer, car cela évitera que le véhicule ne s’embue lorsque la température extérieure augmente.

Mettez l’air au maximum dès l’entrée : même si vous avez trop chaud, vous devriez essayer de ne pas le faire. La première chose est toujours de ventiler le véhicule en ouvrant les portes et les vitres pendant au moins une minute. Ensuite, vous pouvez activer la climatisation. La température idéale à l’intérieur de la voiture est de 25 °C.

Utilisez le bouton de recirculation : Si vous activez ce bouton, vous ne ferez que s’embuer les vitres.

Ne pas bien diriger l’air avec les diffuseurs : Si la climatisation fonctionne mais que de la chaleur est toujours ressentie à l’intérieur du véhicule, cela peut être la faute du sens des aérateurs, qui doivent être dirigés vers le haut et non vers le visage l’air doit être réparti dans toute la voiture pour que la température soit idéale.

Ne pas effectuer un entretien approprié : Il est conseillé de changer les filtres tous les 15 000 ou 20 000 kilomètres afin que le système de climatisation fonctionne au mieux.

En plus de ces conseils, pensez à faire des arrêts et des pauses toutes les 2 heures, ainsi qu’à emporter une bouteille d’eau dans la voiture pour bien vous hydrater.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Enrique Fernández.