5 erreurs très courantes dans les CV à éviter | Vie

Préparer un CV actualisé, complet et agréable, adapté à l’entreprise pour laquelle vous soumettez votre candidature n’est pas un processus simple. Aujourd’hui, nous parlons de cinq erreurs dans ce document que les entreprises ne supportent pas et qui peuvent vous renvoyer chez vous.

Lors de la préparation d’un CV puissant et efficace Vous devez l’adapter au pays et à la langue de l’entreprise, faciliter sa visualisation correcte à partir des appareils mobiles et l’éditer en fonction des caractéristiques du poste sollicité. Vous pouvez même être courageux et opter pour un format interactif. En plus des conseils lors de sa préparation, Il y a plusieurs erreurs qui peuvent vous coûter cher dans le processus de sélection.

N’oubliez pas que votre CV est un écran ouvert sur le monde, un miroir qui doit projeter vos meilleures qualités, votre formation spécifique et les compétences acquisess qui font de vous un bon candidat pour le poste pour lequel vous postulez. Si vous évitez les erreurs suivantes en l’écrivant, vous gagnerez beaucoup de terrain. Accorde une attention!

5 erreurs impardonnables sur votre CV

Longueur excessive: Les CV ne doivent pas être paragraphes fastidieux, ni avoir la longueur d’un chapitre dans un livre. La surabondance d’adjectifs est une erreur grossière, ainsi qu’une longueur de plus de deux pages. C’est beaucoup plus recommandé mettre en évidence quelques réalisations liée à l’application spécifique du poste.

Jargon vide: N’utilisez pas d’expressions malicieuses et trop grinçantes en tant que joueur d’équipe ou grand communicateur, comme sont ennuyeux pour les recruteurs. Essayez de chercher des moyens concis et créatifs de mettre en valeur vos compétences sur votre CV, sans être pédant ou répétitif.

Photo désastreuse: Ne pas inclure une image dans votre CV ou mettre une photo recadrée de vos réseaux sociaux, totalement obsolète ou avec une qualité d’image médiocre, est une erreur. Pariez sur une photo avec bonne résolution, présentant une image nette et souriante. Cependant, rappelez-vous que Dans certains pays, vous ne devez pas inclure la photo pour des raisons juridiques.

Mauvaise typographie: Une entreprise peut être horrifié par une police surdimensionnée pour créer un effet plein ou une police trop petite Il faut un effort supplémentaire pour le lire. Fuyez des sources comme Comic Sans et préconisez des alternatives typographiques telles que Times New Roman, Helvetica, Garamond ou Didot pour votre CV.

Formel et rigide: Si vous utilisez un un ton trop formel et rigide peut perdre son attrait, parce que vous ne permettez pas au recruteur d’obtenir des détails sur vous, en plus de cela vous pouvez paraître arrogant ou exagéré par rapport aux avantages qui vous différencient des autres.

Cet article a été publié sur TICbeat par Andrea Núñez-Torrón Stock.