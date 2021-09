5 Et si… ? Les épisodes de la saison 2 que l’on veut voir aux côtés de Black Widow

in

Et qu’est-ce qui se passerait si…? la saison 1 n’a pas encore atteint la mi-parcours sur Disney Plus, mais Marvel Studios travaille déjà dur sur le deuxième volet de la série animée.

On dirait qu’ils sont déjà installés sur une entrée centrée sur un super-héros féminin en particulier. S’adressant à The Direct, et si…? Le chef décorateur Paul Lasaine a évoqué la perspective d’une adaptation du film solo de Black Widow pour la saison 2.

L’aventure autonome de Natasha Romanoff serait une vision intrigante. Et si elle finissait par diriger la nouvelle génération de veuves de la Red Room et réussissait à renverser le gouvernement américain ? Ou si elle devenait Taskmaster et que sa sœur – Yelena Belova – devait la vaincre à la place ? Les possibilités sont infinies.

Indépendamment de la façon dont Marvel adapte l’histoire de Black Widow pour What If…? saison 2, la taquinerie de Lasaine nous a fait réfléchir : quels autres contes MCU voulons-nous voir dans le lot d’épisodes de la saison prochaine ?

Voici cinq productions Marvel que nous souhaitons adapter. Spoilers majeurs pour Et si…? saison 1 suivre, alors quittez cette page si vous n’êtes pas au courant.

les vengeurs partie 2

(Crédit image : Disney/Marvel Studios)

Si vous avez regardé Et si… ? saison 1, vous saurez que la plupart des Avengers sont morts dans un univers particulier.

Oui, Iron Man, Black Widow, The Hulk, Thor et Hawkeye ont tous été tués par Hank Pym. Après la mort de sa fille Hope en mission pour le SHIELD, il se venge de Nick Fury en assassinant les Avengers sous le nom de Yellowjacket, le méchant du premier film Ant-Man.

Pour faire court, Loki finit par aider Fury à vaincre Pym avant que le dieu filou ne s’installe comme le roi de la Terre. L’épisode se termine avec Fury trouvant Captain America enterré sous la glace (comme dans Captain America: The First Avengers) et appelant le capitaine Marvel à l’aider à renverser Loki.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? la saison 2 pourrait donc avoir un épisode de suivi où les deux Caps dirigent une nouvelle formation Avengers contre Loki et ses forces. Amenez des gens comme Spider-Man, Doctor Strange et même Ant-Man lui-même, et ce serait à notre avis une solide alternative aux Avengers.

Thor : Ragnarok

(Crédit image : Marvel Studios)

À notre avis, ce film pourrait être adapté de deux manières.

Premièrement, Thor pourrait étonnamment tuer The Hulk, qui est le champion du grand maître, sur Sakaar. Le grand maître pourrait installer Thor comme son nouveau champion dans les fosses de combat, ce qui pourrait conduire le dieu du tonnerre à combattre d’autres super-héros qui se retrouveront sur Sakaar. Qui ne voudrait pas voir une bataille entre, disons, Thor et Captain America ?

La deuxième option est que Hela bat l’équipe des Revengers de Thor lors de la bataille finale pendant Ragnarok. Sans personne pour l’empêcher d’étendre l’empire d’Asgard, nous pouvions voir le méchant de Cate Blanchett conquérir les neuf royaumes, y compris la Terre.

Capitaine Marvel

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Pour cette entrée, Carol Danvers pourrait ne jamais découvrir qu’elle est originaire de la Terre. En conséquence, elle pourrait aider l’empire Kree dans son expansion universelle, ce qui pourrait la conduire à une confrontation avec des personnages MCU sur l’une des deux planètes.

Le premier est un choix évident : la Terre. Ici, les Avengers pourraient s’unir pour essayer d’arrêter Captain Marvel. Cela ferait certainement une bataille intéressante, étant donné sa puissance.

Un choix moins probable, cependant, serait Titan. En tant que monde natal de Thanos, il serait intriguant de voir l’empire Kree tenter de le conquérir – une décision qui opposerait Captain Marvel à Thanos dans un match revanche de Endgame. L’un ou l’autre pourrait sortir vainqueur et gagner, et ce serait une expérience étrange mais amusante de soutenir Thanos (en tant que bon gars essayant de protéger sa planète) pour une fois.

Loki

(Crédit image : Marvel Studios / Disney)

Étant donné que la saison 1 de Loki a introduit le multivers dans le MCU, cependant, il existe de nombreuses façons qu’un Et si…? épisode pourrait adapter la série télévisée God of Mischief.

Et si toutes les versions de Loki (comme on le voit dans l’épisode 5) faisaient équipe pour vaincre Alioth, échapper au château de Celui qui reste à la fin des temps et retourner d’une manière ou d’une autre à la TVA ?

Ils pourraient renverser les responsables mais, dans un geste humoristique, les variantes de Loki pourraient ne pas se mettre d’accord sur lequel d’entre eux devrait diriger la TVA. Cela conduirait à beaucoup de plaisanteries et de querelles et, potentiellement, à une grosse bagarre entre eux tous pendant le point culminant de l’épisode. Qui ne voudrait pas voir ça ?

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Les spoilers pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux suivent. Procédez à vos risques et périls !

Enfin, nous pensons que l’histoire autonome de Shang-Chi constituerait un intéressant Et si…? entrée de la saison 2.

Le premier super-héros asiatique de Marvel vient tout juste d’arriver dans le MCU, donc, à moins que vous n’ayez déjà vu le film, nous vous conseillons de faire demi-tour maintenant ou nous pourrions finir par en ruiner certains aspects pour vous ci-dessous. Tu étais prévenu.

Toujours avec nous ? Super, voici ce que nous aimerions voir si un potentiel Et si… ? épisode.

Et si Shang-Chi succédait à son père – Xu Wenwu – à la tête de l’organisation des Dix Anneaux ? Ce serait cool de voir ce qui se passerait si Shang-Chi devenait un méchant au lieu d’un héros. Il pourrait même se lier d’amitié avec sa sœur Xialing qui, dans une réalité alternative, pourrait devenir le héros de la pièce.

Et si…? Le récent épisode de Doctor Strange nous a montré que Marvel n’hésite pas à envisager ce qui se passerait lorsque les héros deviendraient des méchants à la place. Shang-Chi est quelqu’un que nous pourrions voir être mauvais au lieu de bon, en fonction de son éducation, il n’est donc pas exagéré de penser que cela pourrait fonctionner.