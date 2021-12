5 étoiles plus vieilles que Chabelo en terme d’âge

Chabelo, à la rencontre des 5 célébrités plus âgées que lui | .

L’un des personnages et acteurs qui est devenu une icône de la télévision mexicaine est sans aucun doute Chabelo, son vrai nom est Xavier Lopez, mais tout le monde l’identifie avec ce surnom, vous serez sûrement intéressé à rencontrer d’autres célébrités plus âgées que lui.

Plus d’une fois, lorsqu’une mauvaise nouvelle est annoncée concernant le départ d’une personnalité de la télévision, du cinéma ou de la musique au Mexique, les internautes commencent immédiatement à se faire connaître Chabelo.

C’est parce qu’il y a ceux qui affirment qu’il est éternel, en raison de son âge et surtout parce qu’il a eu l’un des programmes les plus longs à la télévision, l’acteur a actuellement 86 ans, il est né le 17 février 1935.

Silvia Pinal est plus âgée que Chabelo | Instagram

Curieusement, le chauffeur et acteur n’est pas aussi vieux que beaucoup le pensent, car il y a d’autres étoiles qui sont plus vieux que Chabelo également connu comme « L’ami de tous les enfants ».

Vous êtes probablement intéressé à connaître ces noms et certains de leur travail et carrière dans le divertissement, il est même sûr d’identifier certains d’entre eux, car ils sont apparus à la télévision mexicaine depuis longtemps.

Ignacio Lopez Tarso

Ignacio López Tarso est sans conteste l’acteur le plus âgé du Mexique, il est né le 15 janvier 1925, il a actuellement 95 ans.

Vous pouvez l’identifier dans des feuilletons célèbres tels que Esmeralda, le plus récent étant Doctors, Life Line.

Au total, il a participé à 36 feuilletons, 31 pièces de théâtre et 52 films, commençant sa carrière de 1940 à nos jours.

Sergio Couronne

Vous vous souviendrez sûrement du propriétaire du café « As the Saying Says », la série télévisée qui est devenue une tendance en très peu de temps.

Sergio Corona est né le 7 octobre 1928, il a actuellement 93 ans, il est actif depuis 1948.

Au cours de sa carrière, il a participé à 20 émissions de télévision et 37 films, en plus d’être acteur, Sergio Corona est également comédien et producteur de films.

Silvia Pinal

Silvia Pinal est née le 12 septembre 1931, elle est active dans le show business depuis 1949 à ce jour, elle est la mère d’Alejandra Guzmán et Silvia Pasquel.

Beaucoup pensaient que « La compétition » entre le personnage le plus âgé n’était qu’entre Chabelo et Silvia Pinal, pourtant vous vous êtes déjà rendu compte qu’il existe d’autres personnalités encore plus âgées qu’eux.

Marie-Victoria

La belle María Victoria est née le 26 février 1933, elle a actuellement 88 ans, en plus d’être actrice de cinéma et de télévision, elle est aussi connue pour être comédienne, chanteuse.

Eric del Castillo

Eric del Castillo est le père de Kate del Castillo, il a actuellement 87 ans, il est né le 2 juillet 1934, en plus d’être acteur, il est aussi scénariste et réalisateur.