5 événements cryptographiques que le bureau de négociation GlobalBlock surveille jeudi

Des jetons importants ont été rassemblés jeudi dans le contexte où Evergrande a trouvé une solution possible à ses problèmes. Le Cardano Summit (ADA/USD) 2021 aura lieu du 25 au 26 septembre. L’actualité de l’industrie NFT complète le top cinq. Les projets d’objets de collection sportifs tokenisés ont permis de récolter près d’un milliard de dollars de financement en l’espace d’une semaine. Enfin, un ETF Bitcoin pourrait provenir des États-Unis dans un proche avenir.

Polkadot et Solana mènent le groupe

Solana (SOL / USD) et Polkadot (DOT / USD) sont les 10 principaux mouvements actuellement, les deux sont en hausse de 17%, bien que le marché de la cryptographie soit toujours en baisse pour la semaine dans l’ensemble. China Evergrande Group, le deuxième promoteur immobilier au monde, a décidé de payer un coupon qui expire aujourd’hui, une obligation de 5,8 % négociée à Shenzhen qui expire dans quatre ans. Alors que les marchés ont répondu positivement, la société doit payer une autre obligation de 83,5 millions de dollars. Il y a également un paiement de 475,5 millions de dollars dû en mars 2024.

Sommet de Cardano pour explorer les mondes virtuels

Le sommet combinera une conférence typique avec l’exploration de mondes virtuels. Les attentes sont élevées, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de l’approche innovante de l’événement. Cardano a promis des annonces “géniales” lors de la conférence et rappelle à sa communauté de ne pas manquer.

Premier ETF Bitcoin approuvé en octobre ?

Nous avons retenu notre souffle alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis envisage l’approbation d’un ETF Bitcoin (BTC / USD). Cependant, le premier du pays pourrait être soutenu d’ici la fin octobre, selon Mike McGlone de Bloomberg.

Objets de collection sportifs symboliques à l’apogée

Ces projets ont permis de récolter près de 1 milliard de dollars de financement en une semaine seulement. Sorare, un développeur français de jeux de cartes à collectionner de football NFT, a levé 680 millions de dollars de financement de série B dirigé par Softbank, le géant japonais de la technologie financière. Dapper Labs, qui est à l’origine des objets de collection de basket-ball NBA TopShot et de la blockchain Flow, a obtenu un financement de 250 millions de dollars, portant sa valorisation à 4,3 milliards de dollars. Cela revient à un total de 930 millions de dollars pour les deux sociétés. Cela en dit long sur l’attrait du secteur des jetons sportifs à un moment de critique envers le marché non fongible plus large en raison de la baisse des prix planchers et du volume des ventes.

