5 façons d’apporter plus de conscience à votre entreprise

Les entreprises conscientes sont là pour rester. Ils reconnaissent ce qui est important dans la vie (les gens et la planète) et le reflètent dans leurs stratégies commerciales. Les entreprises conscientes acceptent également le fait que rien ne reste jamais pareil. Ils évoluent continuellement, mettant davantage en place pour aider à faire leur part dans la création d’un monde sain.

Voici cinq stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour devenir une entreprise plus consciente :

Montrez à vos employés qu’ils sont appréciés

La connaissance de la psychologie humaine, lorsqu’elle est appliquée sur le lieu de travail, peut améliorer le moral et le niveau de bonheur des employés et, par conséquent, la qualité et la vitesse de leurs résultats. Maintenant, il peut sembler froid et manipulateur d’appliquer cette réflexion à votre traitement des employés, mais dans une entreprise consciente, c’est le contraire. Il y a une intention de donner la priorité aux gens sur le profit. La chaleur et l’empathie sont au rendez-vous, car les employeurs se soucient vraiment de leurs employés. L’impact que cela a sur l’entreprise n’est qu’un heureux bonus.

Pour montrer à quel point vous appréciez vos employés, assurez-vous de fournir des commentaires positifs aux employés, en leur faisant savoir immédiatement quand ils ont bien fait. Vous pouvez également leur dire à quel point vous appréciez leur travail acharné et souligner l’importance de leur travail pour l’entreprise et ses clients. Ces options aident toutes les employés à se sentir valorisés et, lorsqu’ils se sentent valorisés, ils sont motivés à faire encore plus d’efforts sur le lieu de travail.

Créer un espace de travail psychologiquement sûr

« Sécurité psychologique » devient un terme courant dans les entreprises avant-gardistes. Il y a une prise de conscience que les employés doivent être innovants et prêts à prendre des risques afin de créer des produits et des services qui se démarquent, mais cela ne peut être fait que dans un environnement sûr.

Encouragez tous les employés à partager leurs réflexions et leurs idées, peut-être en soulignant lors des réunions que toutes les contributions sont les bienvenues. Après tout, de nouveaux produits peuvent être créés en s’appuyant sur des idées en équipe, avec une idée différente ou du « champ gauche » agissant comme catalyseur. Utilisez le mantra selon lequel les erreurs ne sont pas à craindre ; ce sont des occasions d’apprentissage. Cela rend acceptable pour les employés d’essayer de nouvelles choses et de prendre des risques, ce qui, lorsqu’il est fait de manière réfléchie, ne peut être qu’une bonne chose pour votre entreprise.

Traitez vos clients comme une famille

Vos clients ne sont pas qu’un numéro. Ce sont des gens avec des sentiments comme vous. Ils apprécient d’être traités comme tels. En fait, c’est lorsque vous avez une excellente relation avec vos clients qu’ils viendront d’abord vers vous lorsqu’ils auront besoin d’un produit ou d’un service que vous pouvez fournir.

Alors, prenez le temps d’apprendre à connaître chacun de vos clients au-delà de leurs besoins actuels. Vous pouvez ensuite passer un appel avec eux en vous connectant à un niveau personnel, par exemple en posant des questions sur leurs enfants ou en discutant de leur passe-temps préféré. Leur envoyer des cartes d’anniversaire et des cadeaux de Noël transmettra également le message que vous les appréciez.

Bénévolat avec des projets communautaires locaux

Aider les projets communautaires locaux peut profiter à toutes les parties concernées. Il y a un avantage évident pour le projet lui-même, c’est-à-dire qu’il peut atteindre ses objectifs plus rapidement avec plus de personnes. Il y a aussi des avantages pour les employés qui font du bénévolat. Ils pourraient acquérir de nouvelles compétences, aimer rencontrer de nouvelles personnes ou se sentir rechargés après avoir changé de décor. En fin de compte, ils seront simplement heureux, et peut-être un peu fiers d’eux-mêmes, de pouvoir faire la différence.

Faites des recherches sur les projets communautaires en cours dans votre région. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie, des écoles locales ou demander directement des projets connus.

Compensez votre empreinte carbone

Le changement climatique est un sujet brûlant avec des sommets annuels fournissant les dernières évaluations et soulignant la gravité de la situation. Un appel à l’action a été lancé à chaque citoyen de la planète et chaque entreprise doit également jouer son rôle. Et ce ne sera pas seulement la planète qui sera touchée par toute action, car les employés ressentiront également la récompense de travailler pour une entreprise qui aide à faire face à cette crise.

Commencez par analyser votre empreinte carbone et élaborer un plan pour réduire les émissions de carbone. Il existe de nombreux calculateurs d’empreinte carbone en ligne pour vous aider. Vous pourriez alors remettre en question les trajets que vous faites. Avez-vous vraiment besoin de voyager pour voir l’équipe à l’étranger ? Si vous n’avez pas besoin de faire ce voyage en avion, alors ne le faites pas. Lorsqu’il est nécessaire d’agir qui se traduit par une augmentation du CO2, alors vous pouvez contribuer à un projet environnemental via un dispositif de compensation carbone.

Chacune de ces stratégies aura un impact positif sur votre entreprise, et plus vous en intégrerez dans votre plan d’affaires global, meilleurs seront les résultats que vous obtiendrez. En fait, lorsque vous commencerez à remarquer la différence qui se fait pour les gens qui vous entourent et pour l’entreprise elle-même, vous aurez envie de planifier la mise en œuvre de la prochaine stratégie commerciale consciente.

Alors, comment allez-vous ajouter plus de conscience à votre entreprise ?

Auteur : Lucy Spencer

Lucy Spencer travaille au cœur des entreprises depuis plus de 15 ans pour apprendre ce qui compte vraiment pour une entreprise. En 2020, Conscious Business Solutions a été créée pour fournir des améliorations de stratégie conscientes, des modifications de conception et des mises à niveau de copie afin que les entreprises soient redynamisées, capables de surmonter n’importe quel défi. En savoir plus… Voir le profil complet ›