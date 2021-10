5 façons d’augmenter le trafic de votre nouveau site Web

L’un des principaux défis de la mise en place d’une plate-forme numérique est d’obtenir le bon type et le bon volume de trafic pour générer réellement des revenus pour l’entreprise. Alors que tout le monde vous dit de faire du porte-à-porte, dans le monde d’aujourd’hui, cela pourrait ne pas être possible si vos clients sont basés dans le monde entier.

Alors, comment appliquez-vous le même concept de bousculade, mais dans un contexte numérique, pour amener vos clients à venir vers vous ? Ce n’est pas sorcier, mais ce n’est pas non plus un programme Amazon Dropshipping pour devenir riche rapidement, alors soyez prêt à retrousser vos manches.

—-

J’ai lancé une plateforme de voyage appelée Travel Wanderlust il y a quelque temps avec un partenaire commercial – juste avant COVID – et nous visions à créer une communauté de voyage florissante. Une fois que la pandémie a frappé et que nous avons pivoté, nous avons réalisé que nous devions augmenter le trafic et créer une communauté engagée grâce à notre contenu, il était donc crucial de créer du trafic Web. Grâce à de nombreux essais et erreurs, nous avons pu augmenter notre trafic, totalement gratuit, de pratiquement 0 vues par mois à plus de 10 000 en moins de 6 mois.

Voici comment nous avons fait cela.

1. Obtenez votre référencement de base correctement

Oui, je sais que c’est un point surexploité, mais supportez-moi quelques secondes. Je ne parle pas de backlinks et juste de contenu, je parle des bases jusqu’aux méta-tags et plus encore. Si vous ne savez pas ce que c’est, je vous recommande de lire le guide complet de Moz sur ce sujet. Le référencement sur la page est sous-estimé et souvent ignoré.

Le simple fait de nommer les images de la bonne manière et d’utiliser le texte approprié de l’image alt est utile à bien des égards. Google classe les sites Web avec ces bases mieux faites qu’ils ne le feraient si ce n’était pas le cas, et même mieux classer ces images dans la recherche. Travel Wanderlust a obtenu quelques backlinks précieux uniquement des personnes utilisant nos images et nous créditant – alors assurez-vous d’utiliser les bonnes descriptions et les bons mots-clés.

Nous devons dire que même si nous utilisons des photographies originales, une grande partie de notre contenu provient de bases de données d’images comme Unsplash ou Pexels, il est donc gratuit pour tout le monde. Nous nous assurons simplement que nous avons bien tagué et décrit le contenu.

2. Tous les contenus ne sont pas égaux

Nous avons associé le contenu SEO à un contenu engageant de qualité, car si nous voulons du trafic, nous voulons également un public engagé et un partage social. Pour expliquer cela avec des exemples :

Contenu SEO : Top 10 des plus grands centres commerciaux du mondeContenu engageant : le vaccin COVID-19 rouvrira-t-il les voyages dans le monde

Les deux sont pertinents pour notre plate-forme mais complètement différents en termes de qualité et de concentration du contenu. Alors que l’article sur les centres commerciaux a généré beaucoup de trafic, l’article sur la réouverture du trafic mondial du vaccin COVID-19 nous a été plus utile pour garder les gens sur la plateforme. Trouver l’équilibre est un peu difficile, donc cela peut prendre quelques essais et erreurs, mais vous serez en mesure de régler cela vous-même assez rapidement.

3. Soyez spécifique au pays lorsque vous le pouvez

Lorsque j’ai ouvert mon bureau en Malaisie, pour mon autre entreprise, nous générions beaucoup de prospects entrants, mais pas en provenance de Malaisie et nous ne savions pas pourquoi. Une chose que nous avons réalisé, c’est que la recherche varie selon les pays – nous avons donc commencé à être «hyper-local avec notre contenu. Cela signifie ajouter une référence malaisienne à presque tout ce que nous avons écrit et mettre à jour nos pages de destination – nous aurions peut-être un peu dépassé les bornes.

C’est la même chose chez Travel Wanderlust, nous avons identifié des marchés clés et concentrons notre contenu sur l’engagement des personnes sur ces marchés, ainsi que sur les voyageurs du monde entier intéressés par ces marchés. Il génère un trafic réel, pertinent et de haute qualité et vous aide également à vous démarquer des concurrents plus génériques qui essaient de tout faire à la fois.

Nous trouvons qu’il est préférable de récupérer des volumes inférieurs de trafic de haute qualité plutôt que de tout mettre en œuvre pour des métriques de vanité. Ceci est certainement pertinent pour les entreprises qui cherchent à augmenter leur trafic entrant.

4. Les réseaux sociaux sont importants, mais pas tout

Selon à qui vous demandez, les médias sociaux peuvent être la solution à tous les problèmes du monde ou la cause de la plupart d’entre eux. Bien que cela puisse certainement aider à augmenter le trafic de votre site Web, ce n’est pas la seule ou la meilleure solution.

Publier votre contenu sur Facebook, LinkedIn, Instagram et faire une danse à ce sujet sur TikTok ne vous aidera peut-être pas à attirer de nouveaux visiteurs sur votre site Web au-delà de votre réseau et de votre famille. La façon dont nous avons trouvé les médias sociaux les plus utiles est de puiser dans les communautés en ligne qui vous concernent.

Recherchez sur LinkedIn, Facebook et même des forums de discussion en ligne les communautés qui vous concernent. Nous nous engageons, partageons et apprenons de ces communautés, ainsi que notre contenu le cas échéant. Le dernier élément est le plus important, n’envoyez pas de spam aux personnes et n’essayez pas de diffuser votre contenu sur des personnes qui n’en veulent pas – ajoutez de la valeur et échangez là où vous le pouvez.

5. Faites appel à des experts, car ils en savent plus que vous

J’aime voyager, mais je ne suis pas un expert en voyages. Cependant, dans mon réseau, je suis connecté à des experts du voyage du monde entier. Des professeurs aux aventuriers en passant par bien d’autres, nous avons pu obtenir un contenu exceptionnel, unique et de qualité simplement en leur demandant.

Grâce à nos entretiens et articles d’opinion rédigés par ces experts, nous avons en fait beaucoup appris et généré beaucoup de traction pour le site Web. En dehors de nos articles de contenu SEO pur, le prochain contenu le plus performant a été généré par le biais d’entretiens avec des experts.

Les raisons sont les suivantes:

Le partage sur les réseaux sociaux était courant car les experts eux-mêmes l’ont partagé sur leurs plateformes, ce qui a conduit à des partages et plus encore.

Conclusion

Espérons que ces 5 idées et conseils de notre part seront utiles dans votre parcours sur le site Web. Bien que nous ayons pu le faire en 6 mois, cela pourrait vous prendre plus ou même moins de temps. Votre secteur est important et le nombre de personnes qui recherchent réellement votre contenu est également important.

Si vous êtes dans une industrie de niche, ne considérez pas le nombre de 10 000 comme un objectif immédiat – regardez la qualité des visites, le taux de rebond et plus encore. Nous triplons déjà nos visites mensuelles depuis que nous avons atteint l’objectif de 10 000 visites et nous sommes assez confiants que ce n’est que le début.

Continuez à le faire jusqu’à ce que vous réussissiez, car la persévérance et un peu de chance peuvent vous aider à multiplier par cent votre trafic en quelques semaines. Alors continuez et nous avons hâte de voir votre croissance fulgurante.

Auteur : Terng Shing Chen

Terng Shing est le fondateur et PDG de SYNC PR, une startup de relations publiques et de marketing de contenu qui utilise la technologie pour réduire les pertes de temps et les tâches administratives dans l’obtention de résultats. Basé à Singapour, Terng Shing s’est concentré sur l’aide aux startups et aux PME à construire leur histoire de marque à travers les médias et le contenu.… Voir le profil complet ›