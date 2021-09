5 façons de célébrer la Semaine nationale du service client 2021 avec votre équipe de centre d’appels

Plus d’un tiers de l’heure, les employés du service client se sentent physiquement et émotionnellement épuisés après une journée de travail moyenne. Et, avec le travail à distance, les employés travaillent plus que jamais. À ce stade, près de 50 % des employés américains se considèrent comme des bourreaux de travail.

Ajoutez de nouvelles conditions de travail et de nouveaux protocoles de changement, et il est facile de voir pourquoi les employés sont débordés. Avec les interruptions de la chaîne d’approvisionnement et les besoins extrêmement élevés des clients, vos agents du service client ont la responsabilité de garder les clients satisfaits et fidèles. Il est temps de reconnaître tout leur travail acharné.

La Semaine nationale du service client de cette année aura lieu du 4 au 8 octobre 2021, et c’est l’occasion idéale de célébrer toutes les façons dont vos agents contribuent au succès de votre entreprise. Que votre équipe soit distante, hybride ou en personne, utilisez la première semaine d’octobre pour montrer une appréciation supplémentaire à votre équipe. Nous avons rassemblé cinq façons de soutenir votre équipe tout au long de la Semaine nationale du service client, quel que soit l’endroit où se trouvent vos agents cette année.

1. Envoyer des mots d’encouragement

Les notes manuscrites se font rares, mais elles continuent à détenir un pouvoir distinct. Ils prennent de l’intention et du temps. Et, ils laissent un rappel permanent de la valeur d’une relation. Que votre équipe soit dispersée à travers le pays, le monde ou que vous puissiez vous rencontrer en personne, une note manuscrite de gestionnaires et de cadres en dit long. Écrivez des notes à vos employés et postez-les à leur domicile. Donnez une note personnelle au travail de chaque agent et remerciez-le. Ensuite, vos agents ont un rappel permanent de votre reconnaissance. C’est un souvenir qui s’étendra au-delà de la Semaine nationale du service client 2021 – servant d’encouragement chaque fois qu’ils en ont besoin.

Le pouvoir d’une note manuscrite n’est pas exclusif non plus aux dirigeants et aux gestionnaires. Envoyez à vos employés de centre d’appels une carte de remerciement vierge accompagnée de leur message personnalisé. Encouragez-les à utiliser la carte vierge pour envoyer un message positif à un pair. Cette reconnaissance et cette appréciation entre pairs aident votre équipe distante à se sentir connectée et prise en charge.

2. Reconnaissance interne et externe

La reconnaissance est essentielle pour l’engagement et la rétention des employés. Dans un rapport de Halo Recognition, ils ont constaté que l’engagement des employés augmente de 35% lorsque les employés obtiennent une reconnaissance quotidienne pour leur travail.

Il est essentiel que vous intégriez les éloges et la reconnaissance des employés à vos célébrations de la Semaine nationale du service client 2021. Au cours de la semaine, envisagez d’organiser une réunion publique à l’échelle de l’entreprise ou au moins une réunion d’équipe pour célébrer le succès de vos agents du service client. Donnez des récompenses, partagez les victoires et donnez des opportunités à l’équipe de direction et aux autres équipes de montrer un peu d’amour.

Reconnaissez vos employés en interne dans l’entreprise, puis organisez la célébration en dehors de votre entreprise également. Utilisez la Semaine nationale du service client pour partager vos gains avec vos clients. Envoyez une newsletter par e-mail à vos clients afin qu’ils aient un aperçu des coulisses de l’équipe qui les soutient. Incluez des photos, des biographies et des remerciements pour vos agents. Cela connectera vos clients au travail que vos agents font pour s’occuper d’eux. De plus, voir les visages derrière une entreprise donne à votre service une touche personnelle.

3. Créez du plaisir et de la connexion dans chaque jour de la semaine

S’amuser un peu! La Semaine nationale du service client est le moment idéal pour organiser des activités amusantes pour créer une communauté avec votre équipe. Les employés des équipes distantes et des bureaux hybrides sont souvent aux prises avec la solitude, ce qui peut contribuer à réduire l’engagement et la productivité. La communauté et la culture sont plus difficiles à construire de manière organique avec des équipes distantes. Il faut de l’intentionnalité pour connecter votre équipe au-delà de la réunion vidéo de base. Il est essentiel de donner à vos employés un espace pour se connecter les uns avec les autres pour des raisons non professionnelles.

Utilisez la Semaine du service client comme excuse pour réintégrer la culture dans votre routine. Offrez des activités virtuelles à l’heure du déjeuner et après les heures de travail pour donner aux employés le temps de s’éloigner du stress du travail.

Quelques façons de se concentrer sur le plaisir, pas sur le travail, pendant la Semaine nationale du service client 2021 :Soirée-questionnaire : Formez des équipes et organisez une soirée-questionnaire virtuelle pour les employés et leurs familles. Récompensez les gagnants avec des cartes-cadeaux ou des cadeaux que vous livrerez à leur domicile.Organisez un cours : Vous avez quelqu’un dans votre équipe qui aime la cuisine ou la mixologie ? Demandez-leur d’animer un cours de mixologie ou un cours de cuisine. Envoyez à chaque membre de l’équipe participant un paquet rempli d’ingrédients. Ensuite, fixez une heure de rendez-vous lors d’un appel vidéo au cours duquel un guide guidera le groupe à travers une boisson savoureuse ou un dîner didactique suivi d’un happy hour tous ensemble.Jours d’habillage : Mettre en place des jours d’habillage pour chaque jour de la semaine. Lorsque vous passez des appels avec vos coéquipiers, montrez vos costumes, partagez-les dans Slack et votez pour les meilleurs à la fin de la journée.Organisez une soirée cinéma : Si vous êtes du coin, organisez une soirée cinéma en plein air quelque part à proximité. Procurez-vous la restauration d’un restaurant ou d’un magasin local pour des friandises à l’heure du spectacle. Si votre équipe est distante ou si tous les employés ne souhaitent pas y assister, ayez une option de streaming de films pour une nouvelle version populaire et envoyez à tous les employés une boîte de collations à déguster à la maison.Avoir des séances de déjeuner et d’apprentissage : Découvrez les passe-temps et les intérêts de vos agents : jardinage, fitness, peinture, jeux, etc. Vous avez probablement des employés qui sont des experts sur une variété de sujets. Ensuite, permettez aux agents de présenter une idée pour un déjeuner et une session d’apprentissage où ils peuvent partager un sujet d’intérêt avec leurs pairs.Redonner à votre communauté: Trouvez une activité caritative que votre équipe peut faire ensemble. Qu’il s’agisse d’un don de groupe virtuel ou d’une activité réelle que vous pouvez faire, choisissez quelque chose de local à soutenir en équipe.

4. Envoyez des sondages aux employés

Écoutez vos employés pendant la Semaine nationale du service à la clientèle. Des employés heureux ont un impact direct sur le bonheur de vos clients. Selon un article de Harvard Business Review, avec chaque amélioration d’une étoile dans l’évaluation Glassdoor de votre entreprise, ils ont prédit une augmentation de 3,2 points de la satisfaction de vos clients.

Mais, les employés ne seront pas heureux s’ils ne se sentent pas entendus. Les employés ont besoin d’une occasion de partager leurs pensées et leurs idées. Il peut être isolant d’avoir des critiques sur votre lieu de travail et de ne pas avoir d’espace pour les partager. Si vos employés ont besoin de plus de soutien dans un domaine particulier, les sondages sont un excellent moyen de le savoir. Envoyez un sondage à chaque membre de l’équipe de votre centre de contact pour voir comment ils se sentent, où ils ont besoin d’aide et pour savoir s’ils sont satisfaits de leur travail.

Les sondages Pulse ne sont que la première étape de la collecte des commentaires de votre équipe. Utilisez des sondages par impulsion pour évaluer ce que vos agents peuvent avoir besoin de révéler et ce qu’ils aiment. Ensuite, utilisez ces résultats pour guider d’autres 1:1 avec chaque agent et des discussions plus larges avec votre équipe.

5. Organisez des rencontres individuelles et des réunions de groupe pour recueillir les commentaires des employés

Dans la même veine que les sondages auprès des employés, utilisez la semaine pour entrer en contact avec vos employés par le biais de conversations. Il est difficile de sentir les besoins d’une personne avec juste un sondage. Donnez la priorité aux réunions avec vos employés grâce à la Semaine du service client, que ce soit en 1:1 ou en petits groupes.

Lors de vos réunions pendant la Semaine du service client, essayez ce qui suit : Posez des questions intentionnelles pour évaluer la satisfaction des agents. Donnez des commentaires aux employés pour les encourager et leur montrer où ils peuvent encore s’améliorer. Discutez de leurs objectifs, plans de carrière, espoirs et rêves à voir où vous pouvez offrir de l’aide. Parlez à des groupes d’agents à la fois pour voir où se situent les problèmes dans vos processus ou vos ressources. Discuter avec un groupe offre un cadre plus détendu pour les agents qui pourraient éviter les commentaires 1:1. Ensuite, demandez-leur ce qu’ils pensent de la façon de les résoudre. Apprenez à connaître vos employés ! Prenez le temps de leur poser des questions sur leur vie personnelle, ce qu’ils attendent avec impatience, ce qui les passionne.

Réserver du temps délibérément pour écouter vos agents du service client leur montre que vous vous souciez d’eux et que vous souhaitez qu’ils fassent partie de leur parcours au sein de votre équipe. Alors que vos commentaires et célébrations doivent être fréquents et souvent quelle que soit la semaine, utilisez la Semaine nationale du service client comme une opportunité de prioriser ces moments dans votre centre de contact.

