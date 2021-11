5 façons de chauffer la maison sans gaz ni électricité | La vie

Peut-on chauffer une maison sans utiliser de gaz ni d’électricité ? Il existe des alternatives, même si elles ne sont pas si confortables.

Avec le prix de l’électricité qui monte en flèche et les problèmes d’approvisionnement en gaz, l’hiver va être dur sur le plan monétaire.

Selon Idealista, dans les informations qui nous parviennent via Business Insider, en Espagne 43 % de la consommation énergétique des ménages est due au chauffage. Dans un pourcentage énorme, alimenté au gaz ou à l’électricité.

Pouvez-vous chauffer la maison sans utiliser de gaz ou d’électricité? Il existe des alternatives tout aussi efficaces, moins chères et plus écologiques.

Veste chauffante unisexe qui offre trois niveaux de chaleur : 25, 35 ou 45°C. Il fonctionne en connectant une banque d’alimentation via USB. Il est disponible dans une grande variété de tailles et en deux couleurs (noir et rouge).

La clé est dans le carburant qu’ils utilisent. Dans la plupart des cas, il n’est pas facile à obtenir, ou il doit être remplacé manuellement.

Il ne vient pas automatiquement à travers un tube ou un câble comme le gaz et l’électricité. Si vous acceptez cela, les alternatives sont parfaitement viables et vous feront économiser beaucoup d’argent.

Cheminées et poêles au bioéthanol

C’est l’option la plus populaire.

Tu peux trouver cheminées et poêles au bioéthanol à partir de 60€. Ils ne nécessitent pas d’installation spécifique, et le carburant se trouve facilement sur Amazon.

Ces poêles ne pas expulser les déchets, ils sont donc respectueux de l’environnement.

Poêles polycombustibles

Il s’agit de des poêles qui profitent des déchets naturels d’industries bien établies en Espagne, telles que coques d’amandes ou noyaux d’olives.

Étant un déchet très abondant, c’est un matériau bon marché.

Petit radiateur personnel avec système PTC en céramique. Il oscille jusqu’à 45º pour distribuer l’air chaud avec une puissance de 600 W.

Bien sûr, selon le compte Business Insider les poêles sont chers, environ 1 000 euros (les chaudières à gaz sont encore plus chères).

Mais vous le remboursez rapidement car vous ne dépensez pas en gaz ou en électricité.

Chauffage infrarouge

Bien qu’ils nécessitent de l’électricité, ces poêles fonctionnent différemment. Ils émettent des rayons infrarouges comme la lumière du soleil, qui produisent du bien-être et chauffent les objets et les personnes, pas l’air.

95% de la puissance utilisée est transformée en rayonnement thermique, ils consomment donc beaucoup moins qu’un poêle classique.

Chez Amazon, vous avez des radiateurs infrarouges à partir de 100 euros.

Pompe à chaleur géothermique

Ils fonctionnent au moyen de sondes installées sur le terrain qui collectent la chaleur et l’amènent au vaporisateur de la pompe thermique. Par la suite, il est comprimé, atteint la température souhaitée et est distribué à travers le système de rayonnement qui a été choisi.

Il faut de l’électricité pour la pompe, mais pas pour le carburant. Les économie par rapport à un chauffage au gaz ou à une cuisinière électrique environ 75 %.

Rideaux thermiques et autres tissus

Une dernière solution consiste à utiliser décoration de la maison pour garder au chaud.

exister rideaux thermiques, tapis isolants et meubles en tissus Ils ont la capacité d’isoler le froid, ou de retenir la chaleur.

À eux seuls, ils ne suffisent pas à garder la maison au chaud, mais ils réduisent votre facture de chauffage.