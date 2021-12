5 façons de choisir consciencieusement une résolution du Nouvel An

Il peut être difficile de tenir une résolution du Nouvel An, mais être attentif à la manière de travailler pour atteindre vos objectifs 2022 peut vous aider.

Il existe plusieurs méthodes qui peuvent vous aider à choisir une résolution du Nouvel An plus accessible et, en fin de compte, à améliorer votre année.

Une jeune femme prend une pause pour faire quelque chose d’analogue comme écrire dans son journal et boire du thé. Il s’agit d’une pratique saine pour ceux qui souffrent d’anxiété. (iStock)

1. Prenez le temps de réfléchir

Avant de définir votre résolution du Nouvel An, prenez le temps de penser à l’année dernière. Demandez-vous ce que vous avez appris, ce que vous avez accompli, les erreurs que vous avez pu commettre et les manières dont vous aimeriez grandir au cours de l’année à venir.

2. Concentrez-vous sur des objectifs intelligents

Selon le psychologue Peter Drucker, plus votre parcours est clairement défini, plus il est facile à suivre. Lorsque vous faites votre résolution « Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Limitée dans le Temps », vous vous préparez pour le succès. Par exemple, la résolution « Je veux agrandir mon compte d’épargne » est plus facile à aborder si elle ressemble à « Je voudrais ajouter dix mille dollars à mon compte d’épargne en mettant de côté quinze pour cent de mon chèque de paie pendant un an. » Cela facilite le suivi de vos progrès. De plus, remarquer vos progrès en cours de route vous rend sans doute plus susceptible de continuer.

Prendre des notes quotidiennes (iStock)

3. Adoptez une approche équilibrée des objectifs de santé

Le Nouvel An est souvent le moment de prendre des résolutions concernant la santé, en particulier la perte de poids. Si vous vous fixez le même objectif au début de chaque année et que vous vous essoufflez en février, profitez de 2022 pour faire bouger les choses. Il existe de nombreux domaines de la santé en plus du physique. Envisagez d’améliorer votre santé mentale, émotionnelle ou spirituelle.

4. Pensez à ce qui vous apporte de la joie

Si votre résolution ne vous passionne pas, il y a de fortes chances que vous n’en fassiez pas une priorité. De plus, il n’y a pas de règle selon laquelle votre résolution doit se concentrer sur l’amélioration de soi. Cette année, réfléchissez à ce qui vous inspire et comment en apporter davantage dans votre vie.

Joyeux groupe de femmes s’amusant (iStock)

5. Parlez à vos proches

Parfois, nos amis et notre famille nous connaissent mieux que nous-mêmes, leur contribution peut donc être extrêmement utile pour fixer des objectifs d’amélioration personnelle.

Lorsque vous choisissez votre résolution du Nouvel An, essayez de mettre en œuvre une ou toutes ces suggestions. Espérons que cela apporte le succès.

Une jeune femme discute avec une amie de son problème dans un café. L’ami est solidaire et compréhensif. (iStock)