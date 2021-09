5 façons de cuisiner la viande pour la rendre plus saine | La vie

La consommation de viande transformée augmente le risque de cancer du côlon, selon l’OMS. Nous allons voir quelques astuces pour réduire ce risque.

Il y a quelques années, l’Organisation mondiale de la santé a fait sensation en qualifiant la viande transformée de cancérigène et à la viande rouge comme cancérigène possible.

C’est une affirmation scientifique, mais ne soyez pas alarmistes. Selon l’OMS, manger 50 grammes de viande transformée (saucisses, charcuteries, charcuteries, etc.) par jour augmente le risque de cancer de 18%.

C’est un pourcentage qui s’applique à votre propre risque global, dans lequel interviennent des dizaines de facteurs, de la génétique au sententarismo, au tabac, à l’alcool, etc. Si votre risque global de cancer est de 5 %, ces 18 % supplémentaires s’appliquent à 5 %, ce qui serait de 5,9 %.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Ces propriétés cancérigènes de la viande n’ont rien à voir avec sa qualité. Elle est due à une série de molécules chimiques créées lors du traitement ou de la cuisson de la viande, et est lié à sa propre composition chimique.

Heureusement, il y a des astuces pour réduire la formation de ces molécules et rendre la viande plus saine, comme expliqué dans Verywell Fit.

Chaleur indirecte et températures plus basses

Cuisinez directement dans le feu du gril, ou à haute température, augmente l’apparence de composés chimiques appelés HCA et PCA, qui ont des propriétés cancérigènes.

Pourtant il est conseillé de cuisiner à chaleur indirecte, qui n’affecte pas directement la nourriture, et à des températures plus basses.

De la même manière éviter de laisser la fumée toucher les alimentscar il transmet ces composés chimiques.

Mieux vaut un peu cru

Il a également été prouvé que la viande surbrûlée contient plus de produits chimiques cancérigènes.

Il ne s’agit pas de manger de la viande crue, mais prends-le rare, ou juste ce qu’il faut. Sans passer par-dessus.

De nouvelles méthodes de cuisson

La viande est plus saine si elle est grillée ou cuite à l’air chaud, comme le font les friteuses sans huile.

Ces méthodes sont préférables à la grillade ou à la poêle.

Si vous recherchez une friteuse sans huile, nous avons sélectionné les meilleurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant dans différentes gammes de prix.

Utiliser des épices

Certaines études ont montré que les épices contiennent des antioxydants qui réduisent l’apparence des AHC.

Ils donnent également du goût à la viande, il vaut donc la peine d’utiliser du thym, de l’origan, du poivre ou les épices que vous aimez le plus.

Mangez des animaux nourris à l’herbe

La viande nourrie à l’herbe et non nourrie est connue pour avoir plus d’acides gras oméga-3 et plus de vitamines A et E, ainsi que d’antioxydants.

Ce n’est pas toujours facile à trouver, mais en demandant dans des magasins de confiance, vous trouverez de la viande provenant de fermes biologiques.

Ils sont des astuces simples qui vous permettront de manger de la viande rouge et transformée de manière plus saine. Si vous n’en abusez pas, il n’y aura pas de problème.