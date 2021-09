5 façons de faire ressortir votre contenu

Le marketing de contenu est un excellent moyen de divertir, d’informer et d’établir une relation avec votre public. Donc, plutôt que de le rendre ennuyeux et extrêmement informatif, rendez-le intéressant, amusant et ludique, tout en faisant avancer vos informations les plus importantes.

Vous voulez susciter la curiosité de votre public, afin qu’il passe à l’étape suivante et s’engage avec votre marque.

Voici cinq de nos façons préférées de faire ressortir le contenu.

1. Définir un ton de marque et le garder cohérent

N’oubliez pas que votre contenu n’est pas nécessairement unique ; c’est votre voix qui vous distingue. Votre voix est la personnalité qui brille à travers votre contenu.

Les choses les plus importantes à retenir à propos de votre voix sont la cohérence et la clarté. Chaque élément de contenu que vous publiez doit avoir un ton de voix cohérent. La clarté vous permet de contrôler la façon dont votre public perçoit la personnalité de votre marque.

Une astuce pour avoir une cohérence et une clarté dans tout votre contenu est d’avoir un guide de style, auquel n’importe qui dans votre entreprise peut se référer lors de la création de contenu.

2. Connaissez vos options de contenu

Avant de commencer à produire du contenu, vous devez comprendre ce qui sera précieux pour votre public spécifique et quel est votre objectif pour créer ce contenu.

Il existe plusieurs façons de partager du contenu :

BlogChaînes Youtube, autres options vidéoPodcastsBulletin par e-mailTout autre contenu gratuit

Assurez-vous d’inclure une large diffusion de contenu, tout en gardant à l’esprit la démographie de votre public. Où votre public passe-t-il le plus clair de son temps ?

3. Ayez une stratégie détaillée

Quel est votre objectif avec chaque élément de contenu ? Voici quelques questions importantes à vous poser : que faites-vous, comment le faites-vous, pour qui le faites-vous et quand le faites-vous ?

Si vous avez plusieurs équipes qui se concentrent sur différents aspects du marketing numérique, ayez une stratégie de contenu applicable à toutes les équipes marketing. La dernière chose que vous voulez, par exemple, est de créer un blog et de ne pas avoir le bon référencement pour cela.