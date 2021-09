5 façons de former avec succès une main-d’œuvre hybride

Le lieu de travail a évolué à un rythme rapide pendant et après la pandémie, contrairement à tout ce que nous avons vu auparavant. Alors que de plus en plus d’entreprises rouvrent leurs bureaux, les responsables RH se demandent : comment pouvons-nous former une main-d’œuvre hybride ? À l’avenir, il est crucial que la formation s’adapte et que les équipes RH mènent avec une pensée créative. Grâce à des méthodes de formation revigorées, à l’accent mis sur le bien-être et à une flexibilité accrue, les professionnels des RH peuvent diriger avec confiance pour s’assurer que leur équipe est sur la bonne voie vers le succès. Donner à tous les employés les outils et les ressources appropriés permettra une transition en douceur vers le lieu de travail. Et l’ajustement des méthodes de formation pour prendre en charge un format de main-d’œuvre hybride aidera les employés à rester engagés et motivés. Discutons de quelques exemples.

Revigorer les façons de s’entraîner

L’engagement des employés est l’un des aspects les plus difficiles de la révision d’un programme d’apprentissage et de développement. En ayant un mélange d’employés à la maison et au bureau, il peut être difficile de rassembler tout le monde. Modifier votre formation pour capter l’attention et l’engagement des employés peut stimuler leur intérêt à long terme. Comment pouvez-vous adapter votre formation pour y parvenir ? Si les vidéos de formation sont un élément essentiel de votre formation, tenez compte de la durée d’attention et de l’intrigue de vos employés. Il est important que les vidéos d’entraînement soient plus décontractées, afin que l’attention ne glisse pas. Les vidéos monotones ne feront tout simplement plus l’affaire. Au lieu de cela, envisagez une combinaison de tables rondes virtuelles avec des webinaires préenregistrés, en plus du contenu autoguidé pour une expérience de formation complète.

Sélectionnez un mode de formation

Avoir des entraînements synchrones ou asynchrones : pourquoi pas les deux ? Il y a plusieurs avantages et inconvénients à déployer les deux modes dans votre programme de formation, mais une combinaison peut avoir des avantages durables pour vos employés.

La formation synchrone peut être très efficace pour couvrir les informations et le contenu dont l’équipe a besoin collectivement. Bien que ce mode puisse être effectué en personne ou hybride, chaque employé peut bénéficier des mêmes questions et réponses et d’autres commentaires de ses pairs.

Alternativement, la formation asynchrone peut être tout aussi efficace de différentes manières. Ce mode de formation permet aux salariés d’apprendre à leur rythme. La formation asynchrone peut également permettre aux employés de se plonger de manière indépendante dans le contenu et d’avoir la possibilité de réfléchir aux informations selon leurs besoins.

Naviguez de meilleures interactions

Les environnements de travail existent désormais pratiquement partout. Qu’il s’agisse d’employés travaillant au bureau, à domicile et n’importe où entre les deux, il peut être difficile de regrouper les employés et les nouvelles recrues pour l’intégration et la formation continue. Comment pouvons-nous combler ce fossé?

Zoom et d’autres plates-formes de connectivité au sein de la pile technologique de votre organisation peuvent combler de meilleures interactions dans la formation. Tous les utilisateurs peuvent apprendre au cours des mêmes sessions et l’engagement est efficacement rationalisé. L’interaction et l’engagement peuvent être renforcés en utilisant des quiz, des sondages et des vidéos créatives attrayants.

Mettre en valeur le bien-être

La pandémie a offert des occasions uniques d’améliorer la culture du travail, à savoir le bien-être mental. Ce laps de temps a mis en évidence l’importance d’avoir un équilibre et un bien-être solide pour lutter contre l’épuisement professionnel et la fatigue virtuelle. Les professionnels des RH et les gestionnaires devraient envisager des enregistrements fréquents pour les employés chevronnés et les nouvelles recrues afin de les soutenir et d’atténuer l’épuisement professionnel.

Le travail évolue plus rapidement que jamais et le besoin d’intégrer le bien-être dès le début de la formation n’a jamais été aussi grand. Les dirigeants et les professionnels des RH devraient envisager de suivre une formation sur le bien-être dans le cadre du processus d’intégration ou de recyclage pour inspirer des pratiques de travail saines telles que la pleine conscience et établir des limites équilibrées entre le travail et la vie personnelle. L’intégration précoce d’initiatives en santé mentale à la formation peut aider les employés à être plus productifs et à adopter des habitudes de travail plus saines.

Fixez-vous des objectifs réalisables qui se traduisent par de solides résultats

Nous savons tous que les objectifs sont essentiels à la réussite de tout plan de formation. Les dirigeants veulent réussir, mais les objectifs fixés sont-ils réalisables ? Avec tout programme de formation révisé, vous voudrez vous adapter et apporter des changements réalisables si nécessaire. Des changements peuvent survenir en cours de route, mais ce n’est pas un signe d’échec avec votre programme. Les révisions au sein de votre plan de formation ne feront que renforcer la formation pour l’avenir. Commencez avec des objectifs plus petits et continuez à demander aux employés et aux gestionnaires des commentaires pour évaluer ce qui fonctionne avec le plan de formation mis à jour. Demandez aux managers ce qu’ils souhaitent voir avec leurs équipes et demandez aux employés quelles connaissances ils espèrent apprendre d’une formation révisée ou hybridée.

L’évaluation des résultats sur la base d’objectifs accessibles et de commentaires de groupe se traduira par des résultats décisifs. Cela n’arrivera peut-être pas immédiatement, mais travailler vers des objectifs concrets ouvrira une voie solide vers le succès.

Auteur : Matt Thomas

Matt Thomas est le président de WorkSmart Systems, Inc., basé à Indianapolis, qu’il a fondé en 1998. Il est actif au sein de la National Association of Professional Employer Organizations (NAPEO) et a consacré plus de 20 ans à l’industrie du PEO depuis son début de carrière avec les leaders de l’industrie ADP et… Voir le profil complet ›