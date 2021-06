5 façons de lutter contre les odeurs de déchets | Vie

in

Si vous avez de mauvaises odeurs à la maison, il se peut qu’elles sortent des ordures. Vous pouvez suivre ces 5 astuces pour faire disparaître la mauvaise odeur des ordures et vivre plus confortablement.

Avoir de mauvaises odeurs à la maison peut être très ennuyeux, surtout si vous avez essayé de vous en débarrasser et qu’il n’y a aucun moyen de les obtenir.

Il est très possible que la mauvaise odeur à la maison provienne des ordures ménagères. Bien que vous le jetiez dans le récipient tous les jours, certaines odeurs persistent pendant des heures et sont difficiles à éliminer.

Ce désagrément devient encore plus inquiétant si vous avez des invités à la maison et qu’ils le remarquent, c’est pourquoi il est si important de rendre votre maison agréable pour tous les sens, y compris l’odorat.

Heureusement, il existe des astuces que vous pouvez mettre en pratique qui vous aideront à atténuer ce problème. Ensuite, Voici 5 conseils pour atténuer la mauvaise odeur des déchets :

Utiliser de la litière pour chat

Si vous avez un chat à la maison, vous devriez profiter de ce produit. Sable pour chats il est capable de neutraliser les mauvaises odeurs non seulement dans la poubelle elle-même, aussi dans ce qui l’entoure.

Laissez de la litière pour chat au fond du seau et remplacez-la lorsqu’elle est humidifiée. N’attendez pas plus d’une semaine pour le changer, car son effet pourrait être réduit.

Le bicarbonate de soude peut vous aider

Une des propriétés du bicarbonate est de lutter contre les mauvaises odeurs. Vous pouvez en étaler dans le seau et attendre que cela fasse effet. Si vous ajoutez également des zestes de citron, vous obtiendrez même de quoi parfumer la pièce.

Le thé vert élimine les mauvaises odeurs

Le thé vert est bon pour la santé et sa consommation est bénéfique pour votre corps. De plus, le tanin et la chlorophylle des feuilles de thé vert agissent pour dissiper les mauvaises odeurs. Vous avez la possibilité d’étaler les grains dans le seau ou même d’utiliser le thé déjà infusé.

Le coton est votre allié

C’est l’une des astuces les plus simples et les moins chères pour éviter la puanteur à la maison. Imbibez simplement le coton d’eucalyptus, d’essence de thé ou de parfum (tout produit avec une essence que vous aimez) et frottez-le à travers le sac avant de le remplir. Vous pouvez également laisser le coton au fond du seau.

Utilisez de l’eau de Javel si vous n’en pouvez plus

Parfois, la mauvaise odeur ne disparaît pas car il y a trop de germes dans le seau. Dans ces cas, la meilleure chose à faire est de désinfecter avec de l’eau de Javel. Bien entendu, il faut être particulièrement prudent lors de son utilisation : bien aérer la pièce au préalable et essayer de ne pas finir par abîmer le cube.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Enrique Fernández.