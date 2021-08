5 façons de payer les IME de prêt immobilier – Connaissez-les avant d’approcher un prêteur

Il est préférable d’explorer différentes options de remboursement de prêt immobilier avant de finaliser l’affaire.

Le remboursement des IME de prêt immobilier est un engagement à long terme car il peut s’étendre sur 10 à 30 ans. La situation financière de l’emprunteur peut connaître d’énormes changements au fil des ans. Ainsi, il est toujours préférable de garder de la flexibilité lors de la conclusion d’un contrat avec le prêteur. Votre objectif doit être de conclure le prêt le plus tôt possible grâce à des remboursements anticipés, tout en cherchant les options de paiement EMI lors de la sélection du prêteur.

L'EMI est une somme fixe que vous devez payer chaque mois au prêteur après avoir utilisé le prêt. Cependant, les modalités de remboursement peuvent différer.

Voici quelques options de remboursement de prêt immobilier que vous pouvez envisager, en plus de l’option EMI simple vanille.

1. Prêt immobilier avec début retardé des versements EMI

Tout en profitant du prêt immobilier, vous pouvez opter pour un prêt Flexipay dans lequel l’IME commence à une date ultérieure. Dans ce prêt immobilier, il existe une option pour une période de moratoire allant de 36 à 60 mois au cours de laquelle l’emprunteur n’a pas besoin de payer d’IME, mais seuls les intérêts pré-EMI doivent être payés. Une fois la période de moratoire terminée, l’IME commence et sera augmenté au cours des années suivantes à un taux convenu conformément aux documents de l’accord.

Par rapport à un prêt immobilier normal, ce prêt permet également d’obtenir un montant de prêt plus élevé allant jusqu’à 20 %. Ce type de prêt n’est accessible qu’aux professionnels salariés et actifs âgés de 21 à 45 ans.

Bien qu’initialement le fardeau soit moindre, le service d’un IME croissant au cours des dernières années, en particulier à l’âge moyen ou à l’approche de la retraite, nécessite un emploi hautement sécurisé qui devrait également garantir des augmentations annuelles décentes. Optez avec précaution pour une telle variante uniquement s’il y a un besoin car la majeure partie de l’IME au cours des premières années représente un intérêt.

2. Prêt immobilier lié à un compte bancaire

Dans certaines banques, un compte courant est ouvert lors de la sanction du prêt immobilier et les deux sont liés. Tout montant que vous conservez sur le compte courant est à votre avantage en réduisant la charge d’intérêt. Les intérêts débiteurs de votre prêt immobilier se résument à l’excédent des fonds déposés sur le compte courant.

Vous serez autorisé à retirer ou à déposer des fonds de ce compte courant en cas de besoin. Les intérêts sur les prêts immobiliers seront calculés sur le solde impayé du prêt moins le solde du compte courant. Bien que la charge d’intérêt soit considérablement réduite, ces prêts ont un taux d’intérêt légèrement plus élevé lors du calcul de l’IME.

3. Prêt immobilier avec augmentation des IME

Il existe des prêts immobiliers disponibles auprès des prêteurs dans lesquels l’IME ne cesse d’augmenter après les premières années. Par la suite, le remboursement est accéléré proportionnellement à l’augmentation présumée de vos revenus. Payer une augmentation de l’IME aide à réduire le fardeau des intérêts car le prêt est clôturé plus tôt.

Dans de tels prêts, vous pouvez bénéficier d’un montant de prêt plus élevé et payer des IME inférieurs au cours des premières années. L’échéancier de remboursement est cependant lié à la croissance attendue de ses revenus. Si l’augmentation faiblit dans les années à venir, le remboursement peut devenir difficile.

4. Prêt immobilier avec IME décroissant

Certains prêts sont structurés de telle sorte que l’IME est plus élevé au cours des premières années et diminue ensuite au cours des dernières années. La part des intérêts dans l’IME est telle qu’elle est plus élevée au cours des premières années. Un EMI plus élevé signifie plus d’intérêts au cours des premières années. Par conséquent, ayez un plan de remboursement anticipé prêt à effacer le prêt le plus tôt possible une fois que l’IME commence à diminuer.

5. Prêt immobilier avec dispense d’EMI

Si vous avez payé des IME régulièrement sans aucun défaut, certains prêteurs offrent une incitation à ces emprunteurs. Il existe des prêteurs qui proposent des prêts immobiliers dans lesquels un certain nombre d’IME est supprimé si tous les autres IME ont été payés régulièrement. Gardez un œil sur les conditions spécifiques et les frais de traitement et voyez si cela correspond aux autres prêteurs. Néanmoins, gardez un plan de remboursement anticipé prêt et essayez de terminer le prêt le plus tôt possible.

