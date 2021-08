5 façons de rendre votre prochain smartphone aussi écologique que possible

Il y a une scène (alerte spoiler) vers la fin de The Good Place où les personnages principaux tentent d’entrer dans le royaume céleste titulaire. En arrivant à l’échelle de la moralité cosmique, ils constatent qu’aucun humain n’est entré avec succès depuis des siècles – en grande partie à cause des fardeaux éthiques du consumérisme moderne.

L’exemple de l’achat d’une rose pour quelqu’un est utilisé, un acte extérieurement altruiste. Cependant, nous voyons que la fleur peut avoir été cultivée à l’aide de pesticides qui endommagent l’environnement, avoir été cueillie par un ouvrier exploité, avoir une empreinte carbone importante du fait des voyages et plus encore. D’après le spectacle, la morale est simple, être éthique aujourd’hui est presque impossible.

Les chaînes d’approvisionnement sont devenues si grandes et si étendues qu’il est de plus en plus difficile de savoir exactement d’où viennent nos produits et les dommages qui ont pu être causés par leur création. C’est rarement plus le cas qu’avec les smartphones.

Des milliards de ces appareils sont en circulation, contenant des éléments parfois dangereux, fabriqués dans des conditions souvent abusives et jetés dans des décharges après usage. Aucun fabricant n’est exempté; les dilemmes éthiques et écologiques qui affligent l’industrie sont un effort de groupe.

Alors, en tant que consommateur, que peut-on faire pour faire la différence et briser le cycle ? Lisez la suite pour découvrir cinq façons de rendre votre prochain smartphone aussi écologique et éthique que possible.

1. Envisagez un autre type de téléphone

Avec quelque chose comme un smartphone, tant d’éléments variables et obscurs entrent dans leur fabrication qu’il devient presque impossible de s’assurer que chaque composant est produit et acheté de manière éthique. Cela n’a pas empêché certains d’essayer.

La firme néerlandaise Fairphone a été parmi les premières à le faire, faisant de sa raison d’être la fabrication et la vente de téléphones aussi équitables que possible, afin de minimiser le coût humain et environnemental de leur production. Cela signifie des travailleurs qui reçoivent un salaire décent, des pièces achetées à des prix du commerce équitable, des usines dans des zones sans conflit et des processus de fabrication durables dans la mesure du possible.

Cela se reflète même dans le design de sa gamme de produits phare, le Fairphone. Chacun de ceux vendus peut être démonté à l’aide d’un seul tournevis Philips, et chacun de ses composants peut être remplacé. Ce sont des smartphones conçus pour durer des années.

Il y a bien sûr un prix à payer pour tout cela, un prix financier. Des exigences de fabrication plus strictes signifient des volumes de production inférieurs et des coûts plus élevés, ce qui signifie aucune économie d’échelle – en termes simples, le Fairphone moyen n’est pas bon marché et ses composants ont tendance à être obsolètes lors de leur sortie. Le cas d’espèce est le combiné le plus récent, le Fairphone 3+ qui comprend un Snapdragon 632 (un processeur de 2018) et un design directement de cette époque, tout en coûtant 439 £ (environ 550 $ / 775 $ AU) au moment de la rédaction. .

Si c’est quelque chose que vous pouvez regarder au-delà, Fairphone offre quelque chose de rare dans l’industrie des smartphones, la responsabilité, la transparence et une opportunité de faire une différence individuelle.

2. Atténuer le coût du matériel

Le Teracube 2e (Crédit image: TechRadar)

Il n’y a pas de matériaux qui composent le smartphone moderne qui se prêtent bien à la durabilité. Que ce soit des chipsets métalliques, des coques de téléphone en plastique ou autre, il n’y a rien là qui se dégrade bien.

Certains ont essayé d’atténuer quelque peu cela, avec l’introduction récente de coques de téléphone biodégradables par Nokia et le petit fabricant Teracube. Ceux-ci offrent une certaine tranquillité d’esprit lors d’une utilisation générale et ont ensuite l’avantage supplémentaire de pouvoir être rangés en cas de besoin. Teracube va même plus loin en promettant de planter un seul arbre pour chaque téléphone vendu, ce qui est un plus agréable.

Donc, si les téléphones ne se dégradent pas, le problème devient alors un problème de recyclage. Les déchets électroniques et leur élimination sont un problème en soi, mais le point à retenir est simple : de nombreux recycleurs dépouilleront les téléphones de leurs entrailles de métaux précieux, et les enveloppes résultantes finiront dans une décharge. Aucune de ces étapes n’est bonne pour l’environnement.

Une alternative compatissante, autre que la simple vente de votre ancien téléphone à des fins lucratives, consiste à transmettre l’appareil à un organisme de bienfaisance. Oxfam acceptera et recyclera les smartphones avant de les transmettre aux personnes des pays en développement qui ont besoin d’un appareil.

Les vieux téléphones peuvent également être réutilisés de plusieurs manières, dont certaines sont amusantes.

3. Accrochez-vous sur le long terme

Bien sûr, le smartphone le plus durable possible est celui que vous avez maintenant dans votre poche. Bien que chaque mois qui passe puisse apporter un nouvel appareil brillant à convoiter de loin, la plupart de nos besoins dans le présent peuvent être satisfaits même par les appareils les plus basiques.

Il y a donc peu de logique à parcourir le carrousel de mise à niveau au-delà du plaisir éphémère qu’il offre. Avec les mises à niveau d’année en année entre les smartphones de plus en plus progressifs et la hausse des prix annuels, conserver votre appareil à long terme devient rapidement le choix le plus judicieux.

Cela est d’autant plus vrai que des fabricants tels que Samsung et Nokia s’engagent de plus en plus dans des mises à jour logicielles pour les années à venir, à la fois mensuelles et annuelles.

Bien que ce ne soit peut-être pas l’option la plus excitante, s’accrocher un peu plus longtemps est bénéfique pour l’environnement, et il existe de nombreuses façons de donner à votre ancien téléphone un aspect neuf.

4. Lire au-delà des lignes

Lorsqu’il s’agit de pratiques durables, un peu de connaissances peut faire beaucoup. Les goûts de Samsung contribueront grandement à brosser une image très positive de leurs combinés, mais ceux-ci mentionneront rarement quoi que ce soit à voir avec l’environnement.

L’industrie étant principalement axée sur la promotion de nouveaux combinés et la génération de bénéfices, il appartient au consommateur de se préparer et d’en savoir un peu plus sur les achats qu’il effectue.

Il existe des ressources qui peuvent vous aider, comme Greenpeace et Mossy Earth, qui fournissent des ressources intéressantes et utiles pour vous aider à prendre la décision la plus éclairée. Certains fabricants ont également commencé à insister sur l’effet positif que cela pourrait avoir sur leur image, et à ce stade, Nokia et Apple offrent plus d’informations sur l’impact écologique de leur travail.

Avoir les bonnes informations à portée de main est la moitié de la bataille, et plus vous aurez d’informations, meilleur sera votre choix.

5. Recherchez un retour sur investissement

L’iPad Pro 12.9 2021 (Crédit image : TechRadar)

Les smartphones sont une valeur aberrante sur le marché – bien qu’ils puissent et coûtent souvent plus de 1 000 $ / 1 000 £, les fabricants et les marchés pensent toujours que le public espère passer à quelque chose de nouveau au moins tous les deux ans.

Cette approche de « mode rapide » est en contraste direct avec les goûts d’un iPad, d’un ordinateur portable ou d’une voiture, qui sont achetés comme un investissement. Malgré le rôle vital qu’ils jouent dans nos vies, nous aimons toujours penser que les téléphones sont finalement jetables.

Pour lutter contre cela, le défi devient alors d’acheter un téléphone comme un investissement, quelque chose qui sera conservé pendant des années. Trouver un appareil avec une prise en charge logicielle étendue est alors le premier défi, suivi de la décision de la chose la plus importante pour vous, que ce soit l’appareil photo, l’écran, la durée de vie de la batterie ou autre.

Avec le bon état d’esprit, beaucoup d’argent peut être économisé et l’environnement n’en bénéficiera qu’en conséquence.