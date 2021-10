5 façons de soumettre un certificat de vie par des retraités en Inde ou à l’étranger

La comparution personnelle d’un pensionné ne sera pas requise si le pensionné soumet le formulaire de certificat de vie signé par un « fonctionnaire désigné ».

Chaque pensionné du gouvernement central doit présenter un certificat de vie annuel au mois de novembre pour une poursuite de la pension. Auparavant, comme mesure pour permettre une fenêtre exclusive supplémentaire aux retraités très âgés, le gouvernement avait autorisé les retraités du groupe d’âge de 80 ans et plus à soumettre un certificat de vie annuel à partir du 1er octobre, au lieu du 1er novembre, chaque année.

Il a été observé qu’un grand nombre de retraités du gouvernement central se rendent physiquement dans les agences bancaires à cette fin. Un certificat de vie annuel peut être soumis manuellement ou numériquement selon la convenance du retraité.

Voici cinq modes différents disponibles pour un retraité pour la soumission d’un certificat de vie annuel.

1. Le certificat de vie peut être enregistré par les banques de versement des pensions (PDA), si le pensionné se présente physiquement devant le PDA.

2. La comparution personnelle d’un pensionné ne sera pas requise si le pensionné soumet le formulaire de certificat de vie signé par un « fonctionnaire désigné ».

Liste des personnes désignées pour signer le certificat de vie

je. Une personne exerçant les pouvoirs d’un Magistrat en vertu du Code de procédure pénale :

ii. Un registraire ou un sous-registraire nommé en vertu de la Loi sur l’inscription des Indiens,

iii. Un fonctionnaire du gouvernement.

iv. Un officier de police ayant au moins le grade de sous-inspecteur en charge d’un poste de police.

v. Un maître de poste, un sous-maître de poste départemental ou un inspecteur des bureaux de poste

vi. Un agent de classe I de la Reserve Bank of India, un agent (y compris un agent de grade II) de la State Bank of India ou de sa filiale :

vii. Un juge de paix :

viii. Un Responsable Développement Bloc, Munsif, Tehsildar ou NaibTehsildar

ix. Un chef de village Panchayat, Gram Panchayat. Gaon Panchayat ou un

X. Comité Exécutif d’un Village :

xi. Un membre du Parlement. des législatures des États ou des législatures des gouvernements/administrations des territoires de l’Union xii. Officier du Trésor.

3. Les retraités peuvent soumettre leur certificat de vie en ligne depuis leur domicile via le portail Jeevan Pramaan. UIDAI a fourni des détails sur tous les dispositifs biométriques autorisés pour capturer les données biométriques d’une personne. Les retraités peuvent visiter le site Web de l’UIDAI pour obtenir des informations sur tous ces appareils.

4. India Post Payments Bank (IPPB) du Department of Posts et Meity ont lancé avec succès l’initiative du Department of Pension & Pensioners’ Welfare : « Doorstep Service for presentation of Digital Life Certificate through Postman » en novembre 2020. India Post Payments Bank ( IPPB) utilise son vaste réseau de facteurs et de Gramin Dak Sevaks pour fournir aux retraités un service à domicile pour la soumission numérique d’un certificat de vie. Pour tirer parti de cette installation via Mobile. un retraité doit télécharger « Postinfo APP » sur Google Play Store.

5. Il existe 12 banques du secteur public qui effectuent des « services bancaires à domicile » pour leurs clients dans 100 grandes villes du pays dans le cadre de la facilité des réformes bancaires. Le service de collecte des certificats de vie est disponible sous l’égide de Doorstep Banking. L’agent DSB se rendra à la porte du retraité pour rendre le service. Ce service peut être réservé par le retraité via l’un des 3 canaux, c’est-à-dire l’application mobile. Site Web ou numéro sans frais.

L’application mobile, c’est-à-dire « Doorstep Banking (DSB) » peut être téléchargée à partir de Google Playstore.

Pensionné ou pensionné familial résidant à l’étranger

Dans le cas d’un retraité ou d’un retraité familial résidant à l’étranger, les méthodes suivantes sont disponibles pour la présentation du certificat de vie —

1. Dans le cas d’un pensionné/pensionné familial résidant à l’étranger et percevant sa pension/pension familiale par l’intermédiaire de n’importe quelle banque, le certificat de vie peut être signé par un agent de la Banque. Un retraité/retraité familial obtient une dispense de comparution personnelle sous réserve de la production d’un certificat de vie signé par un agent de la banque.

2. Un pensionné/pensionné familial ne résidant pas en Inde pour lequel son agent dûment autorisé produit un certificat de vie signé par un magistrat, un notaire, un banquier ou un représentant diplomatique de l’Inde est dispensé de comparaître en personne.

3. Les retraités/retraités familiaux peuvent également fournir un certificat de vie numérique en ligne via le système d’authentification biométrique basé sur Aadhaar sur le site Web jeevanpramaan du gouvernement.

