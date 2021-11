5 façons de vivre cette Thanksgiving – même avec des membres de la famille que vous n’aimerez peut-être pas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dans un pays las des controverses sans fin sur les mandats des vaccins et des masques et une multitude d’autres débats et désaccords politiques, voici Thanksgiving – une grande fête américaine qui tourne autour de la famille, de la nourriture, du football et de la gratitude.

Comme un baume sur une brûlure, c’est la recette parfaite pour apaiser les nerfs, donner de la perspective et calmer les tempêtes de la vie, n’est-ce pas ?

Peut-être – mais et si la convergence de la famille cette semaine à venir ressemblait plus à une allumette à l’essence ?

Des sondages récents confirment que les Américains sont profondément divisés sur toute une série de questions sociales, économiques et politiques. Nous pouvons convenir que le pays est confronté à de graves problèmes, mais nous avons des idées très différentes sur la façon dont nous pouvons les résoudre. Peut-être que la seule chose sur laquelle la plupart des gens sont d’accord ces jours-ci, c’est que nous sommes plus que jamais en désaccord sur de plus en plus de choses.

Il doit y avoir un meilleur moyen. Il doit y avoir une meilleure façon!

Je parle à des millions de personnes chaque semaine à la radio et nous entendons des dizaines de milliers de personnes à la recherche de toutes sortes de conseils sur des problèmes liés à la famille. Cela peut être pour un mariage sur les rochers, un enfant qui déraille ou une autre crise quelconque – le thème commun à presque tous les problèmes est l’incapacité de s’entendre avec les autres.

La conversation, c’est comme jouer au catch avec une balle. Soyez prêt à lancer plusieurs requêtes à leur guise, même s’ils ne les renvoient pas.

Que ce soit à Thanksgiving ou à un barbecue du 4 juillet, les personnes les plus heureuses et les plus prospères sont celles qui savent être en désaccord sans être désagréables. Cette compétence est un art – ce n’est pas une science. Les sociologues l’appellent aujourd’hui « l’intelligence émotionnelle » – la capacité de comprendre, d’utiliser et de gérer nos émotions dans les interactions quotidiennes.

C’est un vieil adage que nous pouvons choisir nos amis mais pas nos parents. En conséquence, il est possible que vous vous retrouviez à Thanksgiving assis à côté de quelqu’un avec qui vous êtes apparenté mais qui voit le monde très différemment de vous. Alors, alors que vous vous préparez à gérer la dinde et la tension, voici quelques suggestions sur les moyens de survivre au festin sans vous battre.

Écoutez avant de parler. Souvent, même la personne la plus agitée et la plus hostile veut juste être entendue. Laissez-le parler, écoutez activement et hochez la tête pour lui faire savoir que vous entendez ce qu’il dit. Une phrase magique de trois mots est : « Dis m’en plus ». Il les affirme sans contrarier ni être d’accord avec leur position.

Poser des questions. La conversation, c’est comme jouer au catch avec une balle. Soyez prêt à lancer plusieurs requêtes à leur guise, même s’ils ne les renvoient pas. Renseignez-vous sur les souvenirs d’enfance, la personne dont ils se sentaient le plus proche de grandir. Demandez-leur s’ils ont un grand rêve ou un objectif pour l’année prochaine. C’est Dale Carnegie qui a dit : « Vous pouvez vous faire plus d’amis en deux mois en vous intéressant à d’autres personnes qu’en deux ans en essayant d’intéresser d’autres personnes à vous. »

Montrez-vous soucieux des personnes avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord. J’ai récemment vu un T-shirt qui disait : « Soyez gentil. Tout le monde mène une bataille. C’est concis – mais c’est vrai. La personne à côté de laquelle vous êtes assis jeudi et qui vous irrite a peut-être simplement reçu un mauvais diagnostic de santé. Ou peut-être que son travail est sur le point d’être supprimé. Elle souffre peut-être de dépression clinique. Faites preuve de grâce et montrez de l’intérêt.

Ne vous attendez pas à la perfection. Si vous étiez comme moi en grandissant, vous regardiez beaucoup la télévision. N’est-il pas intéressant de voir comment chaque problème est toujours résolu en 30 minutes dans le monde des sitcoms ? Ce n’est pas réaliste, bien sûr, mais nous avons toujours tendance à lutter pour cela au sein de nos propres familles. Réduisez vos attentes.

Rendre grâce. Il y a près de 2000 ans, l’apôtre Paul a écrit : « Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâces en toutes circonstances ; car c’est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ » (1 Thessaloniciens 5:16-18). Prenez une grande et profonde inspiration. Vous n’êtes peut-être pas ravi d’être là où vous en êtes dans la vie, mais considérez les nombreuses bénédictions dont vous bénéficiez toujours – de votre famille qui vous aime, la bonne santé que vous ressentez et la richesse que vous possédez vous permettant de rester vêtu, logé et bien -nourris.

En adoptant ces suggestions, non seulement vous survivrez à Thanksgiving avec votre famille, mais vous aurez peut-être même hâte de passer plus de temps avec eux à Noël et tout au long de l’année.

