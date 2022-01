5 façons d’obtenir le meilleur retour sur investissement immobilier

L’investissement immobilier agit comme une ressource vitale face aux adversités et aux circonstances imprévues.

Investir dans l’immobilier a toujours été connu comme une bonne option pour générer des bénéfices. Cela dit, Sarabjit Singh, fondateur et concepteur architectural de la Villa Ortiga, déclare : « L’investissement immobilier agit comme une ressource vitale face aux adversités et aux circonstances imprévues. »

Il ajoute en outre : « Par conséquent, il est essentiel de garder certains facteurs à l’esprit pour permettre une génération de revenus maximale à partir de l’investissement. » Par exemple, avec l’emplacement d’une propriété, la conception et la qualité jouent également un rôle important.

Emplacement de la propriété : Les experts disent que l’emplacement d’une propriété est l’un des critères les plus importants à considérer lors d’un investissement dans l’immobilier. Singh explique : « S’assurer que tous les services et commodités essentiels tels que les écoles, les marchés, les bureaux et les aéroports sont à proximité et que la zone est bien connectée aux autres parties de la ville est l’un des moyens les plus simples de garantir que le vrai l’investissement immobilier s’apprécie bien. » Conception de la propriété : « La valeur d’une bonne conception se réalise au fil du temps », explique Singh. Selon lui, lorsqu’un bâtiment est conçu par un bon cabinet d’architectes qui, en plus d’assurer des espaces bien conçus, investit également dans des produits et des finitions de première qualité, les dépenses de réparation et d’entretien diminuent, faisant ainsi monter la valeur du bien. . Qualité de la propriété : « Les promoteurs qui utilisent des techniques de construction de pointe et des équipements dernier cri remettent des bâtiments durables de haute qualité qui peuvent résister à l’épreuve du temps sans rencontrer de nombreux problèmes d’usure », souligne Singh. . Ainsi, cela garantit un minimum de dépenses d’entretien du bâtiment tout en réduisant les coûts. Rendement locatif élevé : En plus de l’augmentation de sa valeur intrinsèque, un investissement immobilier peut également procurer à l’investisseur des revenus locatifs. Selon les experts, sélectionner une propriété dans un emplacement de choix, bien conçu et utilisant des matériaux et des techniques de construction de qualité, justifiera un rendement locatif plus élevé, facilitant ainsi la rentabilité de l’investissement. Valeur de revente rapide : « Le potentiel réel de tout investissement immobilier n’est débloqué que lorsqu’il est vendu, ce qui rend une valeur de revente rapide très cruciale à cet égard », explique Singh. Des facteurs tels que l’emplacement, la portée de l’appréciation du terrain et la demande locale de ce quartier particulier doivent être pris en compte lors de l’achat d’une propriété.

Il ajoute en outre : « Les investisseurs devraient étudier les antécédents pour voir qui a vendu la propriété en dernier, à quel prix et quand déterminer la valeur de revente ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.