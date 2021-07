5 façons dont Biden apporte une boule de démolition fédérale à l’éducation de votre enfant .

Luttant non seulement contre les éducateurs financés par les contribuables, mais aussi contre les médias d’entreprise qui mentent sur les tenants et les aboutissants de la théorie critique de la race, les parents conservateurs concentrent à juste titre leur énergie sur l’éradication des idéologies maléfiques fondées sur la race des classes de leurs enfants. Au milieu de la lutte acharnée du CRT, cependant, ils ne devraient pas oublier les autres catastrophes éducatives qui se sont déroulées sous l’administration radicale Biden.

Voici cinq cauchemars d’éducation, gracieuseté du président que les démocrates et Never Trumpers nous ont assuré qu’ils seraient «modérés».

1. Initiatives d’éducation patriotique abolies

En janvier, sous le couvert de « l’avancement de l’équité raciale », l’administration Biden a aboli la Commission de 1776, qui visait à promouvoir le patriotisme dans l’éducation américaine à une époque où les sentiments pro-américains étaient – ​​et sont certainement toujours – attaqués.

Se concentrant sur la couleur de la peau et colportant la notion de «racisme systémique» continu, Biden a publié un décret déclarant: «C’est donc la politique de mon administration que le gouvernement fédéral devrait poursuivre une approche globale pour faire progresser l’équité pour tous».

Une partie de cet ordre a révoqué (ni révisé ni réutilisé, mais complètement aboli) le décret du président Trump qui a établi la Commission consultative de 1776, qui avait fourni un rapport approfondi sur les idéaux fondateurs de l’Amérique, en particulier la Déclaration d’indépendance et le fait que « tous les hommes sont créés égaux.

“Bien sûr, ni l’Amérique ni aucune autre nation n’a parfaitement respecté les vérités universelles de l’égalité, de la liberté, de la justice et du gouvernement par consentement”, a noté à juste titre le rapport de la Commission de 1776 que Biden a nucléaire. “Mais aucune nation avant l’Amérique n’a jamais osé énoncer ces vérités comme base formelle de sa politique, et aucune n’a fait plus d’efforts, ou n’a fait plus, pour les atteindre. … L’affirmation centrale de la Déclaration, et la base de la pensée politique des fondateurs, est que « tous les hommes sont créés égaux ». Du principe d’égalité découle naturellement l’exigence du consentement : si tous les hommes sont égaux, alors aucun ne peut de droit en gouverner un autre sans son consentement. »

Dans le vide de la Commission de 1776, l’administration Biden embrasse les notions d'”équité” dans lesquelles certaines personnes sont plus égales que d’autres et où les résultats sont plus importants que les opportunités et les droits naturels – ce qui nous amène au rôle de Biden dans la question raciale de la journée.

2. Adoption de la théorie de la race critique

La théorie critique de la race est tout ce dont on peut parler de chaque côté de l’allée, semble-t-il, mais le CRT en tant qu’outil d’endoctrinement ne se produit pas uniquement dans la salle de classe élémentaire. L’éducation basée sur la race se produit également au niveau des adultes, et Biden a aidé à lancer la balle de l’obsession raciale.

Dans le même décret, Biden a également révoqué le décret de Trump de septembre 2020 interdisant les stéréotypes raciaux et sexuels dans les agences fédérales.

“Aujourd’hui, cependant, beaucoup de gens défendent une vision différente de l’Amérique qui est fondée sur des hiérarchies basées sur des identités sociales et politiques collectives plutôt que sur la dignité inhérente et égale de chaque personne en tant qu’individu”, avait déclaré l’ordonnance maintenant révoquée de Trump, visant les idéologies empoisonnées de l’intersectionnalité et de la théorie critique de la race qui déchirent actuellement les établissements d’enseignement et détruisent l’unité nationale. « Cette idéologie est enracinée dans la croyance pernicieuse et fausse que l’Amérique est un pays irrémédiablement raciste et sexiste ; que certaines personnes, simplement à cause de leur race ou de leur sexe, sont des oppresseurs ; et que les identités raciales et sexuelles sont plus importantes que notre statut commun d’êtres humains et d’Américains.

La préférence de l’administration Biden pour une obsession de la couleur de la peau et des hiérarchies intersectionnelles ne se limite pas aux agences fédérales, ni même aux institutions financées par le gouvernement fédéral, comme l’illustrent clairement les batailles locales contre la théorie critique de la race.

3. A ignoré la procédure officielle

Par un décret de mars, Biden a initié l’abrogation ou la refonte substantielle de la règle de l’ère Trump sur les allégations d’agression sexuelle et de harcèlement dans les écoles recevant des fonds fédéraux. La règle de Trump – qui était une tentative pour annuler les désastres de l’administration précédente, dans laquelle Biden était vice-président – ​​avait exigé que ces écoles non seulement résolvent rapidement les allégations sexuelles, mais le fassent par le biais d’un processus de règlement des griefs clair et équitable qui garantissait une procédure régulière. aux victimes présumées et la présomption d’innocence aux auteurs présumés.

L’ordonnance de Biden a chargé le ministère de l’Éducation d’examiner l’administration Trump et l’extension de la procédure régulière de l’ancienne secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos sur les campus universitaires, ce qui a donné aux étudiants accusés d’inconduite sexuelle une chance de bénéficier d’un procès équitable, d’une enquête et d’une évaluation. Biden aspire à rétablir au moins certaines politiques de l’ère Obama qui révisent le titre IX et qui retiennent potentiellement le financement des écoles qui ne respectent pas les définitions plus larges du harcèlement sexuel et abaissent les normes de preuve pour les victimes, comme il l’avait déjà promis lors de la campagne électorale.

En mai, Biden a nommé Catherine Lhamon au poste qu’elle occupait dans l’administration Obama, où elle a supprimé les garanties d’une procédure régulière en tant que secrétaire adjointe aux droits civils au sein du ministère de l’Éducation.

4. Essayé d’élargir le rôle du gouvernement dans l’éducation

En avril, l’administration Biden a avancé un gonflement énorme et inabordable du rôle du gouvernement fédéral dans l’éducation. Grâce à son soi-disant plan américain pour les familles, Biden a proposé de mettre le nez du gouvernement fédéral non seulement dans l’enseignement primaire public, mais dans tout, de la petite enfance à l’université. Il convient de noter que l’éducation est une facette de la vie américaine qui n’est même pas mentionnée dans la Constitution, mais cela n’a pas empêché les démocrates des grands gouvernements d’essayer de la microgérer – et de la financer massivement.

“Investir dans l’éducation est un acompte pour l’avenir de l’Amérique”, a déclaré Biden en faisant pression pour un “au moins quatre ans d’éducation gratuite” financé par le gouvernement fédéral. Ce à quoi il ne veut pas que vous pensiez, cependant, c’est à qui l’argent fera finalement ce paiement, pour qui ils le feront, et quels types d’idées de gauche et de violations des droits individuels ces dollars financeraient (voir points 1-3).

5. A donné des dollars d’impôt aux étudiants étrangers parce que « COVID »

Dans le cadre de son plan de sauvetage américain exorbitant, Biden a annoncé en mai que 36 milliards de dollars de ces fonds iraient aux institutions et aux étudiants touchés par les blocages du coronavirus. Il a ensuite rendu une décision du ministère de l’Éducation, annonçant que les étudiants internationaux et même sans papiers pourraient recevoir ces subventions d’urgence.

Alors que les jeunes américains sont obligés de débourser leurs dollars durement gagnés en impôts et de payer des prix plus élevés pour des biens et services simples grâce à l’inflation (obstacles à ce qui pourrait autrement être des économies pour les études), l’administration Biden a déboursé l’argent des contribuables à des non-Américains. fréquenter les universités américaines.

Les combats locaux sur la théorie critique de la race pourraient bien être l’une des batailles les plus importantes que votre famille mène actuellement alors que vous poursuivez une éducation pure pour votre enfant. Mais pendant que vous pataugez dans ce gâchis éducatif, n’oubliez pas toutes les autres façons dont Biden bousille l’avenir de votre enfant.