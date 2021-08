5 façons dont Big Tech fait taire la discussion en ligne ⋆ 10z viral

Les grandes entreprises technologiques censurent apparemment les gens pour avoir de mauvaises opinions politiques chaque jour, l’ancien président Donald Trump étant le cas le plus notable. Mais la censure n’est pas seulement un problème américain. Big Tech a ciblé des personnes dans le monde entier pour avoir de mauvaises opinions.

YouTube aurait ciblé le président brésilien Jair Bolsonaro et supprimé des vidéos de sa chaîne pour avoir simplement commenté COVID-19. Il a semblé avoir commis le crime grave de donner des opinions différentes du récit alarmiste de YouTube concernant la pandémie. Mais les actions de la plateforme ne devraient pas surprendre. YouTube a continué de censurer et de supprimer le contenu mettant en vedette Trump six mois après que la plate-forme l’a interdit. L’Union conservatrice américaine (ACU) a déclaré que YouTube avait supprimé une vidéo mettant en vedette Trump et suspendu le compte de l’organisation pendant une semaine. La suspension a eu lieu deux jours avant que l’ACU n’ait diffusé le discours de Trump lors de la conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Dallas, au Texas.

Personne n’est à l’abri des pressions de Big Tech pour censurer et supprimer le contenu qui diffère de son programme autoritaire réveillé, et les dirigeants du monde ne font pas exception. Voici les cinq exemples les plus flagrants de censure des Big Tech en juillet :

1) YouTube Censeurs Vidéos du président brésilien Jair Bolsonaro

YouTube a supprimé des vidéos de la chaîne du président brésilien Jair Bolsonaro après avoir donné son avis sur COVID-19. Bolsonaro aurait publié des adresses hebdomadaires sur sa chaîne où il parle de problèmes importants pour le Brésil, mais YouTube a récemment supprimé 15 de ses vidéos pour une soi-disant désinformation concernant COVID-19, selon la BBC.

La plateforme a semblé cibler le président brésilien pour avoir mentionné des traitements alternatifs pour lutter contre le virus. « Nos politiques n’autorisent pas le contenu qui prétend que l’hydroxychloroquine et/ou l’ivermectine sont efficaces pour traiter ou prévenir Covid-19, prétend qu’il existe un remède garanti pour Covid-19 et prétend que les masques ne fonctionnent pas pour empêcher la propagation du virus », aurait déclaré YouTube au New York Times dans un communiqué.

Les plateformes Big Tech ont fréquemment ciblé Bolsonaro, selon The Times. « L’année dernière, Facebook a supprimé les déclarations de M. Bolsonaro après avoir fait la promotion de l’hydroxychloroquine comme remède contre le virus. À peu près à la même époque, Twitter a supprimé les messages du président brésilien d’extrême droite pour avoir poussé de faux remèdes et appelé à la fin de la distanciation sociale », a rapporté le journal. Les plateformes de médias sociaux comme YouTube ont purement et simplement interdit le contenu qui contredit leur récit COVID-19, et les dirigeants mondiaux comme Bolsonaro ne font pas exception.

2) YouTube continue de cibler l’ancien président Donald Trump

Sans surprise, YouTube a ciblé l’Union conservatrice américaine (ACU) dans ce qui semblait être une autre tentative de censure de l’ancien président Donald Trump. L’ACU a déclaré que YouTube avait supprimé de sa chaîne une vidéo qui “présentait une couverture du principal recours collectif de l’ancien président Donald Trump contre Big Tech, dirigé par l’America First Policy Institute”.

L’ACU a affirmé que YouTube avait supprimé la vidéo et lancé une grève à la chaîne le 9 juillet. La grève a empêché l’ACU de publier ou de diffuser sur la chaîne pendant une semaine. L’organisation prévoyait que Trump s’exprimerait lors de sa conférence d’action politique conservatrice (CPAC) le 11 juillet à Dallas, au Texas. Cependant, la suspension de YouTube a empêché l’ACU de diffuser son discours sur la plateforme.

L’ACU a également déclaré que YouTube n’était pas clair dans sa description de la raison de sa censure. « YouTube a cité la « désinformation médicale » concernant COVID-19 comme raison de la suppression de l’épisode America UnCanceled. YouTube n’a précisé aucune déclaration faite dans la vidéo qui aurait violé leurs politiques », a expliqué l’organisation. Le président de l’ACU, Matt Schlapp, a critiqué YouTube pour ses actions : “‘Ceci est encore un autre exemple de contenu de censure de Big Tech avec lequel ils sont en désaccord afin de promouvoir les positions politiques qu’ils favorisent.'”

3) Twitter suspend temporairement l’animateur de talk-show Dave Rubin

Twitter a temporairement suspendu l’animateur de talk-show Dave Rubin de BlazeTV pour avoir mis en lumière le récit changeant de COVID-19 et les restrictions autoritaires de l’establishment de gauche. Il aurait été censuré après avoir tweeté : « Ils veulent un mandat fédéral de vaccin pour les vaccins qui ne fonctionnent clairement pas comme promis il y a quelques semaines à peine. Les gens reçoivent et transmettent Covid malgré le vax. De plus, maintenant, ils nous préparent pour des injections de rappel. Une société saine prendrait une pause. Nous ne vivons pas dans une société saine.

La suspension de Rubin aurait duré 12 heures avant qu’il ne soit autorisé à revenir sur la plate-forme. Fox News a rapporté que le commentateur politique avait dû supprimer le tweet avant de retrouver l’accès à son compte et qu’il s’était conformé « uniquement parce que les préventes de son nouveau livre étaient lancées le lendemain ». Il a déclaré à Fox News : « Je suis allé à l’encontre de mon meilleur jugement parce que j’aurais préféré me lever et les combattre. » Son livre s’intitule « Ne brûlez pas ce pays : survivre et prospérer dans notre dystopie éveillée. »

Il a annoncé le lendemain que Twitter avait fait marche arrière et a qualifié la suspension d'”erreur”. Twitter a semblé prendre l’habitude ces dernières années de suspendre les utilisateurs avant de revenir plus tard et d’appeler le mouvement une erreur. Rubin était une personnalité plus controversée à interdire étant donné qu’il a apparemment fait carrière en étant politiquement modéré. Il est un ancien membre des Jeunes Turcs notoirement de gauche et est actuellement l’hôte de son émission en ligne The Rubin Report.

4) La commentatrice culturelle des censeurs de Facebook, Nicole Arbour

La comédienne et commentatrice culturelle Nicole Arbour a déclaré que Facebook avait censuré une vidéo qu’elle avait publiée se moquant du récit en constante évolution autour de COVID-19 et des vaccins. Elle a l’habitude de pousser l’humour provocateur sur les réseaux sociaux, mais les plateformes Big Tech censurent de plus en plus le contenu maintenant qui diffère de leur agenda réveillé d’extrême gauche.

Arbour a semblé publier la même vidéo que Facebook a supprimée de la plate-forme sur Twitter. Elle a déclaré que sa vidéo “a été extraite de Facebook et des comptes de certains qui l’ont partagée [were] temporairement désactivé. Arbour a ensuite souligné que sa vidéo était une satire basée sur des déclarations faites par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). “Si nous ne voyons pas l’hilarité dans une vidéo de moi en train de lire les publications et le site Web du CDC en train d’être supprimé pour désinformation, je ne sais pas quoi dire”, a-t-elle tweeté.

Dans la vidéo, elle a comparé les arguments de gauche courants avec des politiques contradictoires concernant COVID-19 : « Je ne sais pas pourquoi c’est si difficile à comprendre pour les gens. Essayez de me suivre ici, OK. Votre corps, votre choix — à moins qu’il ne s’agisse du vaccin, auquel cas votre corps, le gouvernement, votre employeur et éventuellement le choix de votre école. Mais vous devriez vous faire vacciner car vous n’avez plus besoin de porter de masque, à moins que vous ne deviez toujours porter un masque. Mais vous n’obtiendrez plus COVID, à moins que vous ne receviez à nouveau COVID. »

5) Twitter interdit définitivement plusieurs comptes d’audit électoral

Twitter aurait interdit au moins huit comptes qui couvraient des informations concernant les audits de l’élection présidentielle de 2020. Les agents publics de plusieurs États swing ont commencé ou font pression pour des audits pour déterminer l’intégrité de leurs élections l’année dernière. Cependant, Twitter a apparemment interdit toute autre discussion sur les audits ou l’intégrité des élections sur sa plate-forme.

Epoch Times a rapporté que les comptes gagnaient du terrain sur la plate-forme avant que Twitter ne les interdise : et Géorgie, Twitter a écrit : “Compte suspendu”. Le compte War Room comptait plus de 40 000 abonnés et le compte Maricopa County Audit comptait près de 100 000 abonnés.

L’Arizona est le cas le plus notable d’élus réalisant avec succès un audit. Epoch Times a rapporté que l’audit de l’État « a été autorisé à la suite d’une assignation à comparaître approuvée par le tribunal du comté de Maricopa », qui est le comté le plus peuplé de l’Arizona. Malgré l’approbation d’un tribunal, Twitter semblait toujours résilier le compte couvrant les nouvelles de l’audit de l’État.

Alexander Hall et Kayla Sargent ont contribué au rapport.

