5 façons dont DeFi peut révolutionner le secteur de la santé

Pradeep Goel, PDG de Résoudre. , une plateforme basée sur la blockchain pour l’administration et les paiements des prestations de santé.

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, la récente croissance du marché de la finance décentralisée (DeFi) pourrait changer la donne pour le secteur de la santé. Explorons plusieurs exemples.

1. Dispositifs médicaux

En matière de financement et de location de dispositifs médicaux, personne ne propose actuellement de solution globale, pas les agences gouvernementales, les banques ou les assureurs. Alors que les systèmes de santé du monde entier luttent pour faire face aux défis infligés et exacerbés par le COVID-19, il est clair qu’il existe un réel besoin de changer le processus de location et de financement des équipements médicaux.

La télésanté et les soins virtuels deviennent rapidement le moyen le plus attrayant d’accéder aux soins de santé, à la fois en conséquence directe de la pandémie du COVID-19 et de l’évolution du paysage des soins de santé. Les appareils destinés aux patients comprennent des gadgets tels que des tensiomètres, des glucomètres, des oxymètres, des balances et même des thermomètres. La distribution de dispositifs médicaux 4G pour la surveillance à distance des patients fournit aux patients atteints de maladies chroniques l’équipement dont ils ont besoin pour surveiller leur santé. Cela facilite le rapprochement entre administrateurs, médecins et patients de manière efficace et en minimisant la confiance. En finançant la location de dispositifs médicaux grâce à des solutions décentralisées, nous pouvons offrir de meilleurs résultats pour les patients et promouvoir la transparence.

Des appareils professionnels tels que des appareils à rayons X, des tomodensitogrammes, des IRM et même des meubles médicaux spécialisés sont également nécessaires. Cela est évident grâce à la croissance soutenue des cliniques communautaires, des laboratoires de diagnostic à distance et des centres de diagnostic entièrement automatisés, qui doivent tous être financés. L’identification d’une solution de financement d’appareils qui est mondiale et facilement accessible aux médecins et aux patients peut être réalisée à l’aide de DeFi.

2. Une plus grande variété de PME

L’accessibilité au financement constitue un obstacle majeur à l’entrée pour bon nombre des petits acteurs du marché. Comme dans de nombreuses autres industries, le financement d’équipement professionnel est disponible en abondance pour les grands fabricants d’équipement, souvent en raison d’économies d’échelle; cependant, les mêmes opportunités ne sont pas offertes aux petites et moyennes entreprises (PME). Il en résulte une diminution de la participation des PME au marché, ce qui réduit la variété pour les clients et affaiblit généralement la concurrence dans le secteur. Les petits fabricants pourraient proposer des options de financement révisées à leurs clients grâce à un financement décentralisé, ce qui réduirait davantage le résultat net pour les clients et augmenterait la disponibilité de l’accès à des équipements sanitaires abordables pour les clients et, en fait, les installations sanitaires.

Bien que DeFi présente une excellente opportunité de marché pour les solutions de soins de santé, on a peu parlé à ce jour de l’intégration des deux, malgré l’énorme potentiel du secteur de la santé. À l’heure actuelle, les prestataires de services communautaires ont désespérément besoin d’un financement de trésorerie accru. D’abord, ils doivent servir la population, puis ils facturent le gouvernement et attendent le paiement, ce qui peut prendre jusqu’à 180 jours. De cette façon, ils finissent par payer un prix exorbitant si un financement est disponible. Étant donné que la finance traditionnelle ne répond pas en permanence aux besoins des parties prenantes du secteur de la santé, l’utilisation de la finance décentralisée pour démocratiser les soins de santé fournira de meilleurs résultats pour les patients et favorisera la transparence au sein de l’industrie. Il existe plus de formes de participation des utilisateurs et ils ont plus d’autonomie dans les projets. Les utilisateurs peuvent participer en pariant des jetons et en votant dans le vote de la communauté.

4. Assurances

Le secteur de l’assurance maladie est controversé dans de nombreuses régions du monde et contribue grandement à l’inégalité d’accès aux soins. Les organisations autonomes décentralisées (DAO) qui utilisent DeFi pour les soins de santé ont le potentiel de démocratiser les soins de santé en mettant le pouvoir entre les mains de la communauté.

Baser les pratiques d’assurance maladie sur un modèle DeFi crée un nouveau domaine de possibilités au sein du secteur de la santé qui profitera à toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse des patients, des médecins, des gouvernements et des organisations de soins. Par exemple, les médecins pourraient créer un pool d’actifs pour financer un modèle d’assurance contre la faute professionnelle spécifiquement pour leurs besoins, ou de même, les patients eux-mêmes pourraient créer un pool mondial d’assurance, éliminant les intermédiaires. Dans de nombreux cas, ce sont ces intermédiaires qui génèrent des coûts élevés et des retards dans les délais d’attente pour le traitement. Ainsi, en basant l’assurance maladie sur un modèle DeFi, nous pouvons rendre les soins de santé dont les gens ont besoin plus abordables, accessibles et égaux.

L’application de DeFi dans le secteur de la santé profitera en fin de compte aux patients, aux médecins et aux organisations de soins. Il y a un manque de financement dans le domaine des dispositifs de médecine des consommateurs et des facultés, de la recherche médicale et de l’assurance contre la faute professionnelle médicale, qui, collectivement, posent de grands défis au secteur de la santé et entraînent de mauvais soins aux patients.

Les DAO qui utilisent DeFi pour les soins de santé ont le potentiel de démocratiser les soins de santé en mettant le pouvoir entre les mains de la communauté pour sélectionner et financer des projets méritants qui créent de la valeur pour les communautés et génèrent des rendements durables de manière très transparente. Leur objectif est de fournir des solutions financières innovantes pour des projets de soins de santé dignes, tout en améliorant l’accès et l’efficacité des soins de santé à un moment où cela est plus que jamais nécessaire.

5. Financement de la recherche et de la découverte de médicaments

DeFi offre une excellente opportunité pour soutenir la découverte de médicaments et le financement de la recherche. De nombreuses maladies sont laissées de côté lorsqu’il s’agit de prescriptions et de recherches disponibles. Dans de nombreux cas, certaines maladies sont si rares que la recherche de traitements possibles est considérée comme non rentable et les entreprises ne peuvent en justifier le coût. Ces maladies, appelées maladies orphelines, peuvent bénéficier d’un financement mondial et communautaire à travers les mêmes DAO qui utilisent DeFi pour les soins de santé mentionnés ci-dessus. Ces DAO peuvent offrir aux familles et aux proches des personnes touchées par ces maladies orphelines la possibilité de participer au financement de la recherche et, plus important encore, de faire leurs propres propositions de projets. En outre, non seulement la recherche, mais aussi le financement de la distribution indispensable de médicaments sur ordonnance et de vaccins peuvent bénéficier des AAD eux-mêmes.

