5 façons dont la nouvelle trilogie d’exorcistes peut revitaliser la franchise Horror

La nouvelle trilogie d’exorcistes peut introduire de nouveaux démons en dehors de Pazuzu

D’accord, donc je ne vais pas parler des deux préquelles, Exorcist: The Beginning et Dominion: Prequel to the Exorcist, parce que même si je les aime honteusement tous les deux, ils sont un gros casse-tête à parler et je ne ‘ Je ne veux pas entrer dedans. The Exorcist III s’est concentré sur The Gemini Killer, et c’était vraiment cool. Mais de toute évidence, Pazuzu, qui était le démon présenté à la fois dans le premier L’Exorciste et l’Exorciste II : L’Hérétique, est le principal antagoniste auquel tout le monde pense quand ils se souviennent de L’Exorciste.