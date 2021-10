5 façons dont le comportement d’achat change au Royaume-Uni

L’épidémie de Covid-19 a provoqué les changements de comportement des consommateurs les plus spectaculaires de notre vivant, mais nous devons maintenant porter notre attention sur le monde post-pandémique.

Google s’est associé à Trinity McQueen, consultante en recherche britannique, pour tester les attitudes et les comportements de 5 000 consommateurs à travers le pays. Comme l’explique Google, « les résultats indiquent à la fois des opportunités pour la vente au détail en ligne et la valeur ajoutée des expériences en magasin pour une stratégie omnicanale efficace ».

Nous résumons ici les cinq principaux résultats de cette recherche.

#1 : Le passage aux expériences en ligne est permanent

La pandémie de Covid-19 a accéléré la transition vers les achats en ligne au Royaume-Uni avec des fermetures de magasins, des mesures de verrouillage et des problèmes de sécurité qui contribuent tous à l’augmentation des dépenses en ligne.

La pandémie a forcé les personnes qui faisaient rarement ou jamais leurs achats en ligne auparavant à faire le grand saut et a encouragé tout le monde à dépenser plus d’argent via les canaux en ligne. Et, selon l’étude conjointe publiée par Google et Trinity McQueen, ces nouvelles habitudes d’achat sont là pour rester.

«Nos recherches indiquent que ce changement sismique vers le Web est là pour rester. Dans les catégories de la mode, de la beauté et des télécommunications, le pourcentage de consommateurs déclarant qu’ils vont acheter ou s’attendre à acheter en ligne par rapport à en magasin au cours des six prochains mois reste nettement plus élevé que les niveaux d’avant la pandémie. – The shift in shopping : Les données qui révèlent les changements permanents du comportement des consommateurs britanniques, Think with Google

Même 18 mois après l’annonce du premier verrouillage au Royaume-Uni, le pourcentage d’acheteurs qui prévoient d’acheter en ligne par rapport à en magasin au cours des 6 prochains mois reste nettement supérieur aux niveaux d’avant la pandémie – une augmentation de 28% dans le seul secteur de la vente au détail de mode. .

En conséquence, des milliers d’entreprises au Royaume-Uni ont survécu à l’événement économique le plus difficile de mémoire d’homme, grâce à leur présence en ligne, tandis que certaines ont même prospéré en passant à la vente en ligne, en réponse à l’évolution du comportement des consommateurs.

Le principal point à retenir ici est que cette tendance n’est pas temporaire, ce qui signifie que les entreprises doivent passer en permanence aux canaux en ligne ou augmenter leurs investissements dans les canaux en ligne existants pour atteindre les clients là où ils sont le plus actifs.

#2 : Les attitudes envers les achats en ligne ont changé selon les tranches d’âge

L’enquête révèle également comment la pandémie a affecté les attitudes envers les achats en ligne dans tous les groupes d’âge. Comme prévu, les groupes d’âge plus jeunes faisaient déjà leurs achats en ligne à des niveaux plus élevés avant la pandémie et, bien que cela soit toujours vrai dans les trois secteurs, le changement de comportement d’achat est le plus extrême parmi les tranches d’âge plus âgées.

Comme l’étude suggère que ces changements d’attitude sont permanents, les détaillants doivent réévaluer l’équilibre entre les expériences d’achat en magasin et en ligne, en particulier si les groupes plus âgés sont des données démographiques importantes.

En fait, Google affirme que de nombreux détaillants devront peut-être repenser tout le rôle que jouent les expériences en magasin et comment elles peuvent compléter, plutôt que concurrencer, l’expérience en ligne.

#3 : La pandémie n’est pas le seul moteur des achats en ligne

Compte tenu de l’importance de la pandémie de Covid-19, il est facile d’attribuer tous les récents changements de comportement des consommateurs à l’épidémie. Cependant, comme le souligne Google : « si la pandémie a été un moteur important de ces changements intergénérationnels dans le comportement d’achat, elle est loin d’être la seule. »

Dans l’enquête, chaque tranche d’âge a été invitée à sélectionner les principales raisons d’acheter davantage en ligne et les résultats parmi les acheteurs de produits de beauté sont révélateurs :

Parmi le groupe d’âge le plus jeune, Covid-19 a obtenu le score le plus bas parmi les cinq raisons d’acheter davantage en ligne. Pour les répondants âgés de 35 à 54 ans, ne pas vouloir visiter les magasins en raison de Covid-19 était la réponse commune, mais vous pouvez voir comment toutes les autres raisons ont également été sélectionnées dans des volumes beaucoup plus élevés.

Même parmi la tranche d’âge des 55 ans et plus, où Covid-19 a été cité comme la principale raison, la commodité et les livraisons à domicile ont été sélectionnées par plus de 40 % des répondants – des avantages qui continueront d’exister longtemps après la pandémie.

# 4: De nouvelles fidélités à la marque se forment en ligne

Au cours de la dernière année, 1 acheteur de vêtements et d’articles pour la maison sur 4 a acheté auprès d’une nouvelle marque ou d’un nouveau détaillant, tandis qu’un acheteur de produits de beauté sur 3 a acheté auprès de nouvelles marques au cours de la même période.

L’enquête révèle que les consommateurs forment de nouvelles fidélités à mesure qu’ils augmentent leurs dépenses en ligne avec 75 % des acheteurs de vêtements pour femmes et 82 % des acheteurs de vêtements pour hommes déclarent qu’ils continueront d’acheter auprès de ces mêmes nouveaux détaillants au cours des six prochains mois.

Au fur et à mesure que les gens font de plus en plus leurs achats en ligne, ils évaluent de plus en plus leurs options, ce qui conduit souvent à acheter auprès de nouveaux détaillants, initiant de nouvelles relations qui se développent en fidélisation de la clientèle.

Selon les mots de Google : « Les consommateurs sont moins décidés que jamais lorsqu’ils font leurs achats en ligne, ce qui présente de précieuses opportunités pour perturber les choix d’achat ».

« Assurez-vous d’être présent et visible dans les endroits où vos clients cherchent à explorer et à découvrir, à savoir la recherche générique et YouTube. Les recherches génériques augmentant plus rapidement que les recherches de marque, les marques challenger ont une excellente opportunité de se démarquer en investissant dans des canaux qui n’étaient auparavant associés qu’à la fin du parcours d’achat. – The shift in shopping : Les données qui révèlent les changements permanents du comportement des consommateurs britanniques, Think with Google

Google fait référence à des « recherches génériques » où les consommateurs évaluent les options d’achat et le géant de la recherche a constaté une augmentation spectaculaire des recherches au cours de la dernière année : « meilleure voiture électrique » (+80 % d’une année sur l’autre), « repas végétaliens » (+58% YoY), « meilleur soin de la peau » et « meilleure peinture ».

#5 : Les magasins physiques jouent désormais un rôle différent

Toute adoption des achats en ligne a un impact sur les magasins physiques et les résultats de l’enquête de Google suggèrent que les personnes nouvellement converties aux achats en ligne rechercheront une expérience plus omnicanale à l’avenir.

Ceux qui ont toujours fait la plupart de leurs achats en ligne continueront de le faire avec peu de changements dans leurs attitudes et leurs attentes. Cependant, ceux qui débutent dans les achats en ligne ont des attitudes différentes – non seulement en termes de ce qu’ils attendent des achats en ligne, mais aussi des magasins physiques à l’avenir.

Le public plus jeune s’est simplement adapté ou s’est habitué aux défis courants des achats en ligne, tels que l’impossibilité d’essayer des vêtements, mais ces problèmes sont plus importants pour les acheteurs en ligne nouvellement convertis.

Les détaillants doivent adapter leurs expériences en ligne pour répondre à ces attentes, car les acheteurs convertis au numérique continuent d’acheter en ligne et utilisent également les magasins physiques pour améliorer l’expérience d’achat – par exemple : click-and-collect, réservations et conseils d’achat en magasin.

Vous pouvez lire le résumé complet de l’étude de Google dans cet article, publié sur le site Web Think with Google. Vous pouvez également consulter notre résumé de la façon dont les habitudes de recherche au Royaume-Uni ont changé tout au long du verrouillage et notre entretien avec le directeur général de Vertical Leap, Chris Pitt, sur l’utilisation des données de recherche pour éclairer les décisions commerciales clés et naviguer dans les moments difficiles.