5 façons dont ‘Rustler’ satisfait vos fantasmes médiévaux ‘Ye Olde GTA’ sur Switch

Rustler, un titre à venir du développeur Jutsu Games et de l’éditeur Modus n’est peut-être pas situé dans un environnement urbain animé rempli de voitures scintillantes, d’armes à feu et de braquages ​​audacieux, mais il semble que son monde médiéval aura plus que sa juste part de poursuites effrénées, louches des affaires et des événements absurdes.

Jutsu Games a été en contact et a envoyé une poignée d’exemples du chaos moyen-âge auquel vous pouvez vous attendre dans le monde ouvert de haut en bas de Rustler. Bien que vous ne trouviez pas d’écraser des piétons dans un Jester RR réquisitionné, il semble qu’il y ait beaucoup de méfaits médiévaux à faire, des bouffonneries de cheval et de charrette à un remix rauque de Greensleeves (probablement) pendant que vous se livrer à des manigances. Et quelqu’un a-t-il dit « grenades à l’étron » ? Oui. Oui, ils ont.

Voici un aperçu de cinq activités que nous chercherons à essayer lors du lancement du jeu pour Switch fin août …

Déguisez-vous en mort

Tout d’abord, il est possible d’enfiler des déguisements et de faire peur aux ennemis en se déguisant en gardes ou – et cela nous semble plus attrayant – en saisissant une robe et une faux (hé, c’est le Moyen Âge, n’importe qui avait sa propre faux) et mettre la peur de la mort en eux.

Je dois aimer un peu de cosplay.

Pimpez votre cheval

Vous pouvez échapper à la poursuite en vous balançant dans une écurie spéciale et en vous procurant une boîte de peinture personnalisée pour votre douce et en sueur. Oui, en sueur – avez-vous déjà monté un cheval pendant trois heures d’affilée sous le soleil espagnol de l’après-midi sans avoir auparavant passé plus d’une minute en compagnie de chevaux ? Faites-nous confiance, le numérique c’est mieux.

Quoi qu’il en soit, comme vous pouvez le voir ci-dessus, une couche rapide de peinture et vous tromperez les rozzers ou tous les vauriens qui pourraient avoir été sur votre queue – littéralement ici – et serez libre de continuer à courir, ou faire tout ce que vous voulez à cheval.

Ne pensons pas trop à la logistique de ce qui se passe exactement à l’intérieur de ce hangar. Ça marche, fin.

Lancer des bombes puantes

Arbalètes, épées, lances ? Oui, bien sûr, vous aurez accès à ces armes ennuyeuses lorsque vous vous retrouverez dans des éraflures en ville ou que vous vous engagerez dans des combats pour de l’argent dans des matchs en cage.

Cependant, si jamais vous êtes pris de court, il y a toujours la possibilité de lancer une «grenade à crottes» sur vos ennemis également. Nous ne savons pas exactement d’où vous vous procurez ces munitions, ni à quel point elles feront mal (et nous ne savons pas si l’ajout du mot « grenade » à cet objet lui confère des propriétés plus explosives qu’il n’en aurait autrement), mais personne ne voudra s’approcher de vos ennemis une fois que vous leur aurez lancé une bombe puante, c’est sûr. Théoriquement, cela devrait les rendre plus faciles à ramasser dans votre cheval et votre charrette, n’est-ce pas ?

Vous êtes toujours en train de lancer du caca avec vos mains, bien sûr. Mais, vous savez, les jeux vidéo.

Ce nom est encore M. Plough

Labourer les champs est un moyen relativement inoffensif de faire de la pâte à Rustler ; un peu moins meurtrier que la chasse aux primes et un tantinet plus sophistiqué que le lancer d’étron.

Cela ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas libérer votre enfant intérieur et dessiner des gribouillis provocants dans la terre avec votre cheval et votre charrue. Par exemple, admirez l’énorme Poké Ball ci-dessus.

Louez un ménestrel

Les stations de radio de GTA ont contribué à créer le genre d’atmosphère détendue qui a fait ressembler plus à une alouette qu’à une vague meurtrière de violence et de vol aveugle alimentée par la drogue. Rustler a sa propre version sous forme de bardes à louer. Oui, vous pouvez employer un auteur-compositeur-interprète pour séréner vos virées avec des chansons qui changent en temps réel en fonction de ce que vous faites.

Nous n’en avons encore entendu aucun, mais nous ne pouvons qu’espérer que Brave Sir Robin figure sur la liste de lecture.

Donc, il y a une poignée de façons dont Rustler met une inclinaison médiévale sur la marque de chaos en monde ouvert de GTA. Le jeu sortira le 31 août. Faites-nous savoir si vous êtes intéressé par l’une des activités ci-dessus (nous ne vous jugerons pas).