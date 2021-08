5 façons dont The Witcher: Nightmare Of The Wolf a mis en place la saison 2 de Witcher d’Henry Cavill

Qu’est-il arrivé à Kaer Morhen

Les fans qui suivent l’actualité de The Witcher savent depuis un certain temps que la saison 2 introduira plus de sorceleurs et leur bastion à Kaer Morhen, mais pas exactement beaucoup de sorceleurs et plus exactement le plus fort des bastions après un massacre. Désormais, grâce à Nightmare of the Wolf, les fans peuvent savoir pourquoi il en est ainsi lorsque Geralt et Ciri arrivent. Dans le film, la puissante sorcière Tetra Gilcrest a attisé les flammes de la peur parmi les habitants du continent en ce qui concerne les sorceleurs et a saisi l’opportunité d’attaquer leur forteresse.