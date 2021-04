5 façons dont un crossover Fast & Furious / Jurassic World peut se produire ⋆ .

Avec chaque film Fast & Furious sorti, je me demande si cette franchise a atteint ses limites. Il n’y a certainement rien de plus sauvage que de conduire une voiture entre les bâtiments? Ou voler dans les airs pour sauver votre bébé après avoir été jeté d’un tank? Et à chaque fois, je me trompe. Fast & Furious n’a pas de limites, et selon le réalisateur Justin Lin, la même chose pourrait être dite à propos d’un croisement avec Jurassic World.

Oui, tu l’as bien lu. Dinosaures et voitures, le combo ultime.

La question a été soulevée lors d’une conférence de presse virtuelle F9 où Lin a répondu à une question sur un éventuel croisement de franchise en disant: «Eh bien, je n’ai jamais rien dit.» Il a suivi cela avec: «Et le fait qu’une partie de notre philosophie ne doit jamais être enfermée ou étiquetée. Et c’est tout ce que je dirai.

Ce n’est pas un non, des fans de Fast & Furious et Jurassic World! C’est une confirmation que cette franchise repoussera les limites tant que Vin Diesel, Michelle Rodriguez (qui était également partante pour le crossover) et le reste de l’équipe Fast & Furious le voudront. Et personnellement, je suis là pour ça et pour le nombre de films que cette franchise peut me donner.

L’équipe Fast & Furious apprend à faire voler des voitures en F9 et éventuellement à aller dans l’espace. Le ciel n’est plus la limite, et les voitures de course contre les dinosaures pourraient tout à fait être une possibilité, en particulier avec les deux franchises qui ont élu domicile à Universal Studios. En outre, vous savez qu’ils trouveraient des moyens d’utiliser les voitures comme des béliers volants pour abattre les gros dinos. Cuz voitures rapides.

C’est pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous avons dressé une liste de 5 façons dont un crossover Fast & Furious et Jurassic World peut se produire!

Remarque: la plupart des scénarios sont basés sur les événements de Jurassic World: Fallen Kingdom – une distinction très importante pour cette liste très sérieuse.

1. Dom a un autre frère secret

Je sais, ce n’est pas original. Mais si Dom a un frère qui fait des choses néfastes en F9, qui peut dire qu’il n’en a pas un autre qui a vécu dans l’ombre de ses deux frères? Et maintenant, ce mystérieux frère n ° 2 a une chance de montrer ses frères via des dinosaures. Incluez une organisation gouvernementale douteuse qui essaie de fabriquer plus de dinosaures avec le soutien du frère secret, et vous avez une recette pour le désastre ou la grandeur. Cela ne peut être qu’un seul.

2. L’équipe a été engagée pour fabriquer des voitures plus rapides grâce aux dinosaures

Avec des dinosaures en liberté et en liberté, Dom et l’équipe ont été embauchés par une riche société pour fabriquer des voitures rapides. Au lieu de laisser un tel travail tomber entre des mains auxquelles ils n’ont pas confiance, ils acceptent de travailler avec cette société. Cela conduit à des tests de vitesse audacieux où un dinosaure se heurte à une voiture dans une scène ridicule qui fera en sorte que Dom sauvant Letty après la scène du tank dans Fast & Furious 6 ressemble à un jeu d’enfant.

3. Ils reviennent de l’espace pour trouver des dinosaures terrorisant le pays

D’après ce que je pourrais dire de la bande-annonce F9, il va y avoir une sorte de voyage dans l’espace. Ce n’est peut-être pas dans le vaste néant de l’espace, mais ce sera assez proche. Eh bien, et si après cela, lorsque la poussière est retombée, ils en viennent à la prise de conscience surprenante que leur pays a été envahi par les dinosaures! Avec leur famille en danger pour des raisons de dinosaures, Dom et le gang s’associent une fois de plus pour réunir leur famille et finissent par tuer des dinosaures en leur lançant des voitures.

4. L’équipe est attaquée à domicile par des dinosaures

Dom, Letty et leurs enfants vivent au milieu de nulle part pour des raisons de sécurité, célébrant la réunion de leur famille. Ils ignorent peu que la McMansion qui a libéré ces dinosaures dans Jurassic World: Fallen Kingdom est à proximité. Vous savez qui est également à proximité? Les méchants, alias Cipher! Mais avec les dinosaures qui les entourent, ils devront faire équipe avec l’équipe Fast & Furious pour survivre. Attendez-vous à ce que des articles ménagers aléatoires abattent les dinos car la science.

5. Une UA de Jurassic World et Fast & Furious

Et si l’équipe de Fast & Furious se rendait à Jurassic World avant la fuite d’Indominus Rex? Et par avant, je veux dire qu’ils arrivent sur l’île le même jour que les choses se détraquent. Et c’est à eux de faire équipe avec Owen et Claire pour protéger les habitants de l’île et retrouver les membres de leur famille car, bien sûr, ils se retrouvent en quelque sorte séparés. Ai-je oublié de mentionner qu’ils remontent en quelque sorte ces boules de hamster et les utilisent pour échapper aux dinosaures? Ouais.

Ce ne sont là que quelques-unes des possibilités, qui sont vraiment illimitées si la série de films Fast & Furious nous a appris quelque chose.

