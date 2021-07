5 façons intelligentes d’augmenter votre éligibilité au prêt immobilier

Les demandeurs de prêt ayant des revenus insuffisants, une faible cote de crédit, des obligations globales EMI plus élevées, etc. ont plus de chances de rejeter leur prêt immobilier.

Les prêteurs prennent en considération plusieurs facteurs lorsqu’ils évaluent votre demande de prêt immobilier. Les principaux d’entre eux sont votre revenu, votre revenu, votre âge, votre âge de travail restant, votre ratio LTV, les caractéristiques de votre propriété et vos obligations de remboursement de prêt existantes. Le non-respect du seuil fixé par les prêteurs peut entraîner le rejet de votre demande de prêt immobilier.

Voici cinq façons intelligentes d’augmenter votre éligibilité et vos chances d’approbation pour un prêt immobilier :

Faire un acompte ou une contribution de marge plus élevé

La RBI permet aux prêteurs de financer jusqu’à 75 à 90 % de la valeur d’une propriété par le biais d’un prêt immobilier. La part restante du coût du bien doit être apportée sur les ressources propres de l’emprunteur à titre d’acompte ou d’apport de marge. Alors que la plupart des demandeurs de prêt immobilier visent à verser un acompte ou un montant de marge minimum, effectuer un acompte ou une contribution de marge plus élevé a ses propres avantages. Premièrement, l’utilisation d’un montant de prêt inférieur entraînerait des IME plus petits et des frais d’intérêt inférieurs. En plus de cela, une contribution à la marge ou un acompte plus élevé réduit également le risque de crédit pour le prêteur, ce qui augmente à son tour la possibilité d’obtenir votre prêt immobilier à des taux d’intérêt probablement plus bas.

Cependant, évitez de compromettre votre fonds d’urgence ou vos investissements destinés à des objectifs financiers cruciaux dans votre quête d’un acompte ou d’une contribution de marge plus élevés. Cela pourrait vous obliger à contracter un prêt à un taux d’intérêt plus élevé à l’avenir pour faire face à des urgences financières ou atteindre vos objectifs financiers cruciaux.

Bénéficier d’un prêt immobilier solidaire en boucle dans un codemandeur

Les demandeurs de prêt ayant des revenus insuffisants, une faible cote de crédit, des obligations globales EMI plus élevées, etc. ont plus de chances de rejeter leur prêt immobilier. Ces emprunteurs peuvent augmenter leur éligibilité au prêt en inscrivant un membre de la famille en tant que codemandeur, de préférence ceux qui ont un revenu stable et une bonne cote de crédit. En plus d’augmenter vos chances d’approbation de prêt, l’ajout d’un codemandeur peut également augmenter votre admissibilité à un montant de prêt plus important. La mise en boucle des cocandidats féminins peut également vous faire baisser les taux d’intérêt de certains prêteurs.

Optez pour une durée de remboursement plus longue

Opter pour une durée de prêt plus longue réduira votre EMI, ce qui augmentera à son tour votre éligibilité au prêt en raison de l’accessibilité plus élevée de l’EMI. Cependant, opter pour une durée d’occupation inutilement plus longue peut augmenter le coût d’intérêt global de votre prêt immobilier. Par conséquent, ceux qui envisagent de se prévaloir de prêts immobiliers doivent utiliser les calculateurs EMI de prêt immobilier en ligne pour connaître leur durée de remboursement optimale de prêt sur la base de leur capacité de remboursement et de leurs contributions à des objectifs financiers cruciaux. Les emprunteurs peuvent ultérieurement effectuer des remboursements anticipés pour réduire leurs frais d’intérêt chaque fois qu’ils auront des fonds excédentaires à l’avenir.

En outre, les prêteurs immobiliers ont généralement tendance à préférer les prêts à ceux qui ont des obligations totales en matière d’EMI, y compris l’EMI pour le nouveau prêt immobilier, dans la limite de 50 à 60 % de leur revenu mensuel. Par conséquent, les demandeurs de prêt immobilier dépassant cette limite peuvent augmenter leurs chances d’approbation de prêt en réduisant leurs obligations EMI mensuelles grâce à une durée de prêt plus longue.

Comparez les offres de prêts immobiliers de plusieurs prêteurs

Le taux d’intérêt, les frais de traitement, la durée du prêt et les autres coûts associés à un prêt immobilier peuvent différer considérablement d’un prêteur à l’autre en fonction de l’évaluation du risque de crédit des demandeurs de prêt immobilier. Par conséquent, les demandeurs de prêt immobilier doivent comparer autant de prêteurs que possible avant de se concentrer sur un prêteur spécifique.

Étant donné que les prêteurs immobiliers peuvent offrir des taux préférentiels ou d’autres conditions générales aux clients existants, les demandeurs potentiels de prêts immobiliers doivent d’abord contacter les institutions financières avec lesquelles ils ont déjà une relation de consommation existante. Ensuite, ils devraient visiter les marchés financiers en ligne pour comparer les taux d’intérêt et les autres caractéristiques des prêts immobiliers offerts par d’autres prêteurs. Cela leur permettra de trouver la meilleure offre de prêt immobilier avec le taux d’intérêt le plus bas, une durée de prêt optimale et un montant de prêt adéquat.

Examinez votre pointage de crédit avant de postuler

Le pointage de crédit est l’un des premiers filtres pris en compte par les prêteurs lors de l’évaluation d’une demande de prêt immobilier. Un bon pointage de crédit, généralement considéré comme étant de 750 et plus, peut augmenter votre admissibilité au prêt et également obtenir des taux d’intérêt plus bas auprès des prêteurs. Par conséquent, les candidats doivent examiner leur pointage de crédit avant de demander un prêt immobilier. Cela aiderait ceux qui ont un pointage de crédit inférieur à prendre les mesures correctives nécessaires pour améliorer leur pointage de crédit, puis à demander un prêt avec un pointage de crédit amélioré.

De plus, il faut prendre l’habitude de revoir périodiquement sa cote de crédit, idéalement au moins une fois tous les trois mois. Cela garantirait suffisamment de temps pour prendre des mesures correctives afin d’améliorer la cote de crédit et de rectifier les erreurs, le cas échéant, au plus tôt.

(Par Ratan Chaudhary, responsable des prêts immobiliers, Paisabazaar.com)

