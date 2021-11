5 façons simples d’introduire l’automatisation dans votre flux de travail de recrutement

En tant que recruteur, vous effectuez déjà plusieurs tâches entre la recherche de candidats, la sélection des CV, la planification des appels de découverte et la progression des candidats dans le pipeline de recrutement.

Cela signifie que vous mettez constamment à jour vos candidats, collaborez avec les recruteurs et les responsables du recrutement, planifiez des entretiens, suivez les prospects, etc.

L’automatisation du recrutement peut vous aider à accélérer votre processus d’embauche et vous donner le temps de vous concentrer sur ce qui compte le plus ; construire et entretenir des relations.

Imagine ça. Vous êtes le propriétaire d’une petite agence de recrutement qui s’est récemment inscrit à un projet de recrutement à volume élevé. Ce projet comprendrait essentiellement l’envoi d’e-mails en masse par vos responsables du recrutement et vos recruteurs, la recherche de plusieurs centaines de candidats, la réalisation de tests d’évaluation des compétences et d’autres tâches.

Avec l’aide de l’automatisation, vous pouvez réduire votre travail chargé qui prend du temps à votre équipe, comme le partage d’offres d’emploi entre les conseils d’administration, le partage de contenu sur les plateformes sociales, le téléchargement de fichiers, la planification d’entretiens et la gestion des rapports d’évaluation.

Automatisation du recrutement : qui doit intégrer cette stratégie ?

78% des recruteurs qui utilisent un système de suivi des candidats (ATS) ont déclaré que la technologie de recrutement a rendu plus facile que jamais la recherche de bons talents. De plus, 75 % des recruteurs déclarent que la technologie jouera un rôle clé dans leur processus de recrutement cette année.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que même les petites entreprises de recrutement adoptent la technologie, en particulier l’automatisation, pour rationaliser leurs processus d’embauche et accélérer leurs processus.

Que vous soyez un recruteur solo qui débute avec une poignée de clients, ou une agence de recrutement établie travaillant dans le monde entier, vous devez mettre en place un système qui vous permet de vous concentrer sur votre objectif principal – placer des candidats qualifiés avec succès et obtenir plus haut clients payants.

Vous devriez adopter l’automatisation du recrutement si :

Vous souhaitez faire évoluer votre agence de recrutement,Vous souhaitez réduire les coûts des recruteurs,Vous souhaitez réduire les erreurs manuelles et augmenter l’efficacité,Vous souhaitez apporter plus de rapidité et d’agilité à votre processus de recrutement,Vous souhaitez offrir une excellente expérience utilisateur aux deux candidats et clientes.

Avantages de l’automatisation du recrutement

Le recrutement est un long processus et non une liste de contrôle ordinaire. Cela nécessite diverses parties prenantes, différents processus, activités et mesures. Il y a beaucoup de dépendances dans le recrutement.

Les données révèlent que 54% des candidats ne reçoivent aucune communication au cours des deux à trois premiers mois de candidature. Cela a un impact sur votre relation avec les candidats et pourrait vous coûter cher, les meilleurs candidats.

De même, il peut y avoir beaucoup de postes vacants dans certains projets, mais vous vous rapprochez peut-être de la date limite de votre projet. C’est le moment où vous devez accélérer vos activités de recrutement sans compromettre les autres projets clients.

L’un des principaux avantages de l’automatisation de votre processus d’embauche est qu’il est moins nécessaire de s’appuyer sur des tâches manuelles banales et chronophages. Sur cette note, examinons les avantages les plus courants et les plus importants de l’automatisation du recrutement.

Amélioration de la cohérence et de la qualité de la location

Avec des outils automatisés utilisant des algorithmes prédictifs et l’apprentissage automatique, vous pouvez maintenir des embauches de qualité constante sans aucun biais d’embauche. Ces outils peuvent vous aider à sélectionner, évaluer et classer les candidats en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leurs performances afin de garantir que votre processus d’embauche est entièrement objectif.

Une étude récente a révélé que seulement 10 % des candidats afro-américains étaient rappelés lorsqu’ils incluaient des détails sur leur identité ethnique dans leur curriculum vitae.

La technologie d’automatisation permet d’établir des décisions d’embauche plus cohérentes, car elle élimine tout biais ou variable d’embauche qui ne repose pas sur les caractéristiques d’un candidat prédictives de la performance au travail.

Productivité accrue

L’automatisation est synonyme de productivité si elle est effectuée correctement. Dans le recrutement, il existe divers processus manuels et chronophages. L’utilisation d’un outil automatisé permet de rationaliser le processus d’embauche et permet à toutes les équipes et à tous les systèmes de travailler ensemble, au lieu de travailler en silos.

Par exemple, un outil offrant une intégration de calendrier peut vous aider à planifier et à gérer toutes vos réunions et entretiens. Un autre exemple est la synchronisation automatisée des e-mails, ce qui signifie que tous vos e-mails peuvent être synchronisés, stockés et gérés à partir de votre outil de recrutement automatisé. Certains outils permettent également aux candidats de planifier eux-mêmes les entretiens.

Expérience candidat améliorée

L’automatisation du recrutement fonctionne dans les deux sens – pour les recruteurs et les candidats. En automatisant certaines tâches du processus d’embauche, les candidats peuvent être automatiquement informés de l’état de leur entretien, des rapports de sélection, des critères de sélection/rejet, des commentaires, etc.

Cela permet un temps de réponse plus rapide et les candidats n’ont pas besoin d’attendre longtemps les mises à jour d’embauche des recruteurs.

Temps d’embauche réduit

Le temps d’embauche est une mesure clé que les agences de recrutement et les responsables du recrutement suivent souvent pour mesurer leur performance. En automatisant votre processus de recrutement, vous pouvez réduire votre temps global d’embauche et vous concentrer sur la mise à l’échelle de votre agence de recrutement.

5 façons d’implémenter l’automatisation du recrutement dans votre flux de travail d’embauche

Tout d’abord. Un logiciel d’automatisation du recrutement permet aux recruteurs de faire leur travail mieux, plus rapidement et plus efficacement. Il ne remplace pas les recruteurs puisque l’embauche est un parcours personnalisé. Bien qu’un outil automatisé puisse prendre votre travail chargé, vous devez avoir un système en place qui vous permet de nouer et d’entretenir des relations.

Voici cinq façons d’implémenter l’automatisation dans votre pipeline de recrutement :

1. Automatisez le sourcing de candidats

Les recruteurs passent en moyenne 13 heures par semaine à rechercher des candidats pour un poste. Cela équivaut à passer deux jours ouvrables complets à rechercher des candidats. Lorsque vous intégrez un outil automatisé à votre pipeline de recrutement, vous pouvez créer des descriptions de poste structurées, des annonces et utiliser rapidement des modèles d’e-mails.

Les données révèlent que 98% des recruteurs utilisent LinkedIn pour publier des offres d’emploi et rechercher des candidats. Il y a donc de fortes chances que vos meilleurs candidats soient sur des sites de médias sociaux comme LinkedIn, Facebook et Twitter. Utilisez un outil d’automatisation qui prend en charge les intégrations avec ces plates-formes populaires et vous permet de rechercher des candidats directement à partir des réseaux sociaux.

La source

Certains outils CRM de recrutement modernes fournissent également une extension Chrome qui extrait automatiquement les données de LinkedIn et les alimente directement dans votre tableau de bord de recrutement. Lorsque vous lancez des campagnes ou créez des descriptions de poste, vous pouvez facilement établir des listes de candidats qualifiés et filtrer ceux qui ne répondent pas aux critères. De plus, vous pouvez même publier des offres d’emploi sur plusieurs plateformes comme Indeed et d’autres.

2. Pré-sélectionner les candidats

La présélection des candidats est un élément crucial du processus d’embauche. Grâce à l’automatisation, vous pouvez classer et noter les candidats en fonction de certains critères et pré-qualifier ceux qui correspondent le mieux à la description de poste.

Vous pouvez intégrer des outils CRM de recrutement à des systèmes tiers pour l’évaluation des compétences et l’analyse des CV. Ces outils peuvent évaluer contextuellement les candidats en fonction de leur expérience, de leurs compétences et de leurs caractéristiques dans leur curriculum vitae et d’autres informations qu’ils fournissent. Cela aide les recruteurs à identifier automatiquement les candidats qualifiés sans y consacrer d’effort manuel et de temps.

La source

Si vous recherchez une pile technologique d’automatisation avancée, vous souhaiterez peut-être utiliser des chatbots intégrés, des assistants de recrutement virtuels. En règle générale, un chatbot intégré sur votre site Web peut recueillir des informations de base sur les candidats, déterminer s’ils sont aptes à un poste spécifique et les ajouter automatiquement à votre tableau de bord de recrutement – afin que vous puissiez vous connecter avec des clients potentiels et vous concentrer sur la mise à l’échelle de votre recrutement. agence.

3. Envoyez des mises à jour personnalisées aux candidats

Le sourcing et la présélection des candidats ne sont que les premières étapes d’un processus de recrutement. Vous devez constamment entretenir vos relations avec les candidats. Un logiciel de recrutement peut suivre l’avancement des candidatures, des entretiens, des évaluations de vos candidats et envoyer automatiquement des mises à jour à leur sujet.

Des outils CRM de recrutement plus sophistiqués permettent aux recruteurs d’intégrer et de synchroniser leurs applications Gmail et Office 265 dans leurs tableaux de bord. Cela aide à embaucher des gestionnaires et des recruteurs pour engager les candidats grâce à l’automatisation des e-mails.

La source

Les notifications par e-mail automatisées aident les candidats tout au long du processus, en veillant à ce qu’ils restent informés de leur parcours d’embauche et ne perdent pas leur intérêt pour le poste. En un mot, vous pouvez envoyer des rappels automatisés et tenir votre candidat au courant des prochaines étapes de son processus d’embauche.

4. Automatisez la planification des entretiens

L’automatisation rend la planification des entretiens plus facile que jamais. Il permet aux candidats de planifier eux-mêmes les entretiens. Par exemple, les recruteurs peuvent proposer aux candidats des plages horaires disponibles et demander aux candidats de réserver du temps sur leurs calendriers.

Les outils d’entretien vidéo les mieux automatisés adoptent une approche plus holistique de la planification des entretiens. Ils offrent une IA conversationnelle qui peut remplacer les points de contact d’entretien complexes comme les SMS, WhatsApp, les e-mails, etc. Ils aident à rationaliser l’ensemble du processus d’entretien.

La meilleure chose est que ces outils de planification d’entretiens peuvent être intégrés dans votre ATS et votre CRM de recrutement, ce qui vous donne plus de visibilité sur votre processus de recrutement. De plus, vous pouvez tout gérer dans un seul tableau de bord, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps.

5. Acquisition des ventes

Créer une excellente expérience utilisateur pour vos clients est primordial dans le recrutement. Le temps est vraiment un facteur critique que les clients considèrent lorsqu’ils choisissent de travailler avec une agence de recrutement.

Lorsque vous utilisez l’automatisation dans votre processus de recrutement, vous pouvez laisser le travail occupé comme l’identification des enregistrements incomplets, la saisie manuelle de données, la copie d’informations, l’envoi d’e-mails, la mise à jour des clients vers l’outil CRM de recrutement. Cela permet aux agences de recrutement de se concentrer davantage sur l’entretien des relations avec les clients ; tout en envoyant des mises à jour en temps réel avec un outil CRM de recrutement.

La source

Vous pouvez ensuite l’utiliser comme une proposition de valeur pour votre agence de recrutement. Avoir un plan de marketing de recrutement pour votre agence de recrutement vous aidera à amplifier votre portée et à générer plus de ventes.

Choisir le bon outil d’automatisation du recrutement pour votre agence de recrutement

Lorsque vous sélectionnez un outil d’automatisation pour votre processus de recrutement, il est important d’identifier vos besoins. Soyez aussi spécifique que possible. Il existe de nombreux outils d’automatisation du recrutement et il peut être difficile de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins. Lorsque vous définissez vos besoins sur le terrain, vous pouvez rechercher des outils dotés de fonctionnalités spécifiques.

Vous souhaitez réduire le temps de recrutement en envoyant des e-mails automatisés aux candidats ?

Vous souhaitez entretenir vos relations avec vos clients en envoyant des rapports automatisés ?

Vous souhaitez utiliser un seul tableau de bord pour tous vos projets ?

Quel est le contrôle d’accès des utilisateurs pour les clients et les recruteurs de votre équipe ?

En répondant à ces questions, vous pouvez mettre en évidence vos principales priorités et commencer à chercher le bon outil. Une fois que vous avez défini vos exigences, vous pouvez rechercher le meilleur logiciel de gestion du recrutement ou CRM de recrutement qui correspond à vos besoins et à votre budget.

L’un des principaux outils CRM de recrutement est Recruiterflow. Il offre des fonctionnalités avancées telles que la synchronisation complète des e-mails, des campagnes par e-mail automatisées, la recherche de candidats, des rapports visuels, etc. Vous pouvez réserver une démo gratuite de l’outil pour découvrir comment fonctionne la plate-forme et si elle vous convient.

Auteur : Yash Chawlani

Suivez @yashchawlani

Yash Chawlani est un stratège en marketing de contenu indépendant connu sous le nom de sa marque personnelle Merlin. Il est spécialisé dans le référencement et les médias sociaux et aide les entreprises B2B et SaaS avec ses stratégies de contenu de premier ordre. Pendant son temps libre, vous pouvez le trouver dans le gymnase ou sur le… Voir le profil complet ›