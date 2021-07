5 façons simples pour les investisseurs de crypto-monnaie de gagner de l’argent sans échanger

in

Les hausses de prix importantes et les bénéfices 100x attirent beaucoup l’attention des experts et des influenceurs de la communauté cryptographique, car ils offrent l’espoir de richesses du jour au lendemain.

En réalité, ces opportunités sont rares. Sans oublier que seule une poignée de commerçants parviennent à attraper ces vagues et à être payés à temps pour verrouiller l’argent qui change la vie.

Heureusement, attraper une forte flambée des prix est loin d’être le seul moyen pour les investisseurs en crypto de gagner de l’argent, et la récente augmentation du financement décentralisé (DeFi), des jetons non fongibles (ONF) et de la lenteur de la marche. flux infini d’opportunités d’investissement.

Jetons un coup d’œil à cinq façons différentes pour les détenteurs de crypto-monnaie de gagner facilement de l’argent sans avoir à échanger.

Surveillance

Le jalonnement, qui récompense les utilisateurs pour le verrouillage des jetons dans un protocole en tant que garantie pour la validation des transactions, est l’un des meilleurs moyens d’obtenir un retour sur les actifs détenus dans un portefeuille basé sur la cryptographie.

En août, le réseau Ethereum passera d’un modèle de consensus de preuve de travail (PoW) à un modèle de preuve de participation (POS), et les détenteurs d’Ether (ETH) participant au contrat Eth2 peuvent gagner jusqu’à 5, 83 %. .

Dans le cadre de ce nouveau système PoS, les détenteurs de jetons participent activement à la validation des transactions en verrouillant leurs pièces sur des nœuds du réseau qui se disputent ensuite la possibilité de vérifier les transactions, de créer de nouveaux blocs et de recevoir les récompenses qui les accompagnent.

Les données de Staking Rewards montrent qu’un pari de 10 Ether génère actuellement un profit hebdomadaire de 0,0075 ETH, d’une valeur de 17,96 $ aux prix actuels, et un profit annuel de 0,3876 ETH qui vaut actuellement 933,69 $.

Récompenses de pari calculées pour l’éther. Source : Récompenses de jalonnement

Le rendement en pourcentage de l’éther diminue à mesure que davantage de jetons sont verrouillés sur le réseau, de sorte que les revenus finaux peuvent changer.

Actuellement, les cinq principaux actifs cryptographiques en valeur en jeu sont l’ADA, l’Ether, le Solana (SOL), l’USD Coin (USDC) et le Polkadot (DOT) de Cardano.

Top 5 des actifs cryptographiques par valeur d’enjeu. Source : Récompenses de jalonnement

Tout bien considéré, le jalonnement offre l’une des meilleures opportunités à faible risque en matière de cryptographie pour une pile plus importante, indépendamment du sentiment ou des performances du marché, tout en aidant également à soutenir le réseau via la validation des transactions.

Prêtez des crypto-monnaies pour des rendements à faible risque

La croissance du secteur DeFi a conduit au développement d’un écosystème diversifié de prêt de crypto-monnaie, où les utilisateurs peuvent déposer leurs crypto-monnaies dans divers protocoles de prêt en échange de récompenses dans le jeton sous-jacent ou dans différents actifs tels que Bitcoin (BTC), Ether et divers altcoins.

Aave est le principal protocole de prêt à l’heure actuelle et la plate-forme offre des opportunités de performance pour les jetons sur le réseau Ethereum et Polygon avec sa devise native MATIC.

Top 7 des groupes de prêt Aave sur le réseau Polygon. Source : Aave

Le graphique ci-dessus montre les sept principaux pools de prêts disponibles via le protocole AAVE sur Polygon et les récompenses sont payées en Wrapped MATIC (WMATIC), avec un APY de dépôt actuel de 1,92 % et un APY annuel estimé à 6,1 %.

D’autres protocoles de prêt importants incluent Curve (CRV), Compound (COMP), MakerDAO (MKR) et Yearn.finance (YFI).

Les prêts offrent un autre moyen à faible risque d’obtenir un rendement décent, à la fois sur les marchés haussiers et baissiers, sur des jetons qui n’offrent pas de récompenses contrôlées par l’utilisateur, comme les jeux d’argent.

Gagnez des commissions et des jetons pour fournir des liquidités

La fourniture de liquidités est l’un des principaux composants d’une plate-forme DeFi, et les investisseurs qui choisissent de financer des plates-formes émergentes sont souvent récompensés par un pourcentage élevé de retour sur le montant misé, ainsi qu’un pourcentage des frais générés par les transactions au sein de la grouper.

Récompenses pour le pool de liquidité ETH-USDC sur QuickSwap. Source : Échange rapide

Comme le montre l’image ci-dessus, fournir des liquidités à un pool Ether / USDC sur QuickSwap donnera à l’investisseur un pourcentage des 23 098 $ de récompenses distribuées quotidiennement et des frais APY de 33,81 %.

Idéalement, les investisseurs à long terme feraient bien de rechercher les pools disponibles sur le marché, et si une paire de liquidités composée de projets solides ou même une paire de pièces stables comme USDC / Tether (USDT) semble attrayante, elle a le potentiel d’être blockchain. . version d’un compte d’épargne qui offre des rendements bien meilleurs que ceux que l’on trouve actuellement dans n’importe quelle banque ou institution financière.

Maximiser les rendements grâce à l’agriculture de rendement

L’agriculture de rendement est le concept consistant à utiliser les actifs cryptographiques de manière à générer le rendement le plus élevé possible tout en minimisant les risques.

À mesure que de nouvelles plates-formes et protocoles émergent, ils offrent des incitations élevées aux déposants comme moyen d’extraire de la liquidité et d’augmenter la valeur totale verrouillée (TVL) dans le protocole.

Récompenses de dépôt STKGHST-WETH LP sur DinoSwap. Source : DinoSwap

Les rendements élevés offerts sont généralement payés sur le jeton natif de la plate-forme, comme vu ci-dessus, où un utilisateur a déposé un jeton de pool de liquidité pour une paire STKGHS-WETH qui a un TAP de 189,2% et a généré une récompense jusqu’à présent de 3 312. DINOS.

Pour les investisseurs à long terme qui ont un portefeuille rempli d’une variété de jetons, l’agriculture de rendement est un moyen de s’exposer à de nouveaux projets et d’obtenir de nouveaux jetons sans avoir à dépenser de nouveaux fonds.

En rapport: Voici pourquoi le TVL de DinoSwap (DINO) a dépassé les 330 millions de dollars une semaine après son lancement

Les jeux NFT et blockchain font du jeu pour gagner une réalité

Les jeux Blockchain et la collecte NFT sont un autre moyen de générer un retour sur un portefeuille de crypto-monnaies sans dépenser de nouveaux fonds.

Axie Infinity est l’exemple le plus populaire à l’heure actuelle, et le jeu dans le jeu consiste à échanger, combattre, collecter et élever des créatures basées sur NFT connues sous le nom d’Axies.

Jouer à Axie Infinity génère des récompenses sous la forme de Smooth Love Potion (SLP), un jeton dans le jeu qui est utilisé dans le processus de relecture d’Axie et qui est également négocié sur les principaux échanges de crypto-monnaie. Les utilisateurs peuvent échanger des SLP contre des pièces stables en dollars ou d’autres crypto-monnaies à grande capitalisation.

Selon les données de Your Crypto Library, “Aujourd’hui, le joueur moyen gagne entre 150 et 200 SLP par jour”, ce qui, à la valeur marchande actuelle, vaut entre 40 $ et 53,50 $.

Dans certaines parties du monde, cela équivaut au revenu d’un emploi à temps plein. Pour cette raison, Axie Infinity a connu une augmentation massive de l’activité des utilisateurs et de nouveaux comptes dans des pays comme le Venezuela et la Malaisie.

Les jeux de blockchain pour investir, prêter, jouer et jouer pour gagner dans les crypto-monnaies offrent un retour sur investissement beaucoup plus élevé que celui offert par les banques traditionnelles dans les comptes chèques et d’épargne. À mesure que le secteur de la blockchain se développe, les investisseurs continueront probablement à affluer vers des plateformes offrant des rendements élevés pour s’engager dans le protocole.

