5 facteurs clés pour investir dans les crypto-monnaies

De pair avec la technologie, les finances ont changé. L’arrivée du Bitcoin et des crypto-monnaies dans la vie de milliers de personnes a généré un émoi incontestable en raison des multiples avantages qu’ils procurent à la décentralisation et à l’inclusion financière. Cependant, aussi attrayant que cela puisse paraître d’investir dans cet écosystème, il est également vrai que tout le monde n’est pas préparé pour le boom derrière eux. Par conséquent, avant d’investir dans ces actifs numériques, il est important de prendre en compte les facteurs clés qui vous permettront de minimiser les risques que génère tout investissement.

Au cours du développement de ce contenu, nous partagerons cinq facteurs clés et importants que vous devez prendre en compte avant d’investir dans des projets de cryptographie. Si vous débutez, vous êtes probablement impatient de commencer à investir dans les crypto-monnaies. Mais ne vous précipitez pas. Prenez un peu de temps pour développer une stratégie de trading de crypto-monnaie de base.

Il y a de nombreux avantages à investir dans la crypto. Le premier est les énormes retours que vous pouvez obtenir, tant que vous pariez au bon moment. Mais sa spéculation doit également être notée.

Oui, que spéculer avec Bitcoin soit intéressant ne veut pas dire que ce n’est pas sans risque. Le plus important est que les crypto-monnaies sont très volatiles. Même leur prix peut subir des variations de plus de 10% au cours d’une même session, donc spéculer avec les règles classiques peut être compliqué. De plus, vous devez tenir compte de votre profil de risque. Si vous n’êtes pas prêt à tolérer des pertes de ce type, peut-être que la crypto n’est pas pour vous.

La première chose que nous vous suggérons est de vous préparer, et plus si vous êtes inexpérimenté.

Préparez-vous avec les crypto-monnaies

Vous êtes-vous déjà demandé si vous connaissiez les bases de la technologie Blockchain et Bitcoin ? Savez-vous ce que signifie l’offre en circulation par rapport à l’offre totale ? Comprenez-vous ce qu’est l’inflation? Connaissez-vous les bourses, les portefeuilles, les clés privées et les clés publiques ?

Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions de base, vous aurez du mal à investir dans les crypto-monnaies, alors prenez un peu de temps pour vous préparer, c’est essentiel.

Maintenant que vous avez passé à l’action, prenez votre temps et trouvez le bon échange de crypto-monnaie avec les meilleurs taux.

Lorsqu’un investisseur commence à investir dans des crypto-monnaies, de nombreuses transactions sont effectuées par jour dans l’espoir de petits profits. Les gains sont positifs, même s’ils sont faibles au début, gardez cela à l’esprit.

Et rappelez-vous la règle numéro un en matière d’investissement, que nous avons soulignée à maintes reprises : n’investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre.

Volatilité et imprévisibilité

Les crypto-monnaies sont des actifs très volatils, leur prix peut monter et descendre soudainement et devenir un manège difficile à prévoir, ce qui peut entraîner des pertes importantes en quelques heures.

Par conséquent, cette nature volatile et imprévisible des crypto-monnaies, conduit à recommander de mettre de l’argent avec bon sens et prudence, surtout si c’est la première fois. Cela signifie qu’il est recommandé d’investir un faible pourcentage des actifs, quelque chose qui est prêt à perdre et qui ne déstabilise pas les finances personnelles, familiales ou professionnelles.

Par conséquent, vous devez maintenir une base d’argent sécurisée et parier sur n’investir qu’une partie de l’épargne que vous pouvez faire sans affecter les revenus et dépenses clés. En d’autres termes, investir cet argent dans la cryptographie ne devrait pas empêcher l’investisseur de dormir, qu’il gagne ou qu’il perde.

Possibilité de vol, fraude ou perte

Un autre point à garder à l’esprit est que quiconque souhaite commencer à investir dans cet écosystème doit faire attention à chaque étape et mouvement, être bien informé pour choisir la plate-forme et le portefeuille les plus appropriés dans son cas et veiller à la sécurité. Il est possible de subir des vols ou des escroqueries de votre portefeuille numérique, surtout si votre clé privée tombe entre de mauvaises mains.

En plus du vol et des escroqueries, les pertes dues à l’inexpérience ou à l’auto-distraction peuvent également être très coûteuses. L’utilisation d’un portefeuille sécurisé sera donc indispensable.

J’ai utilisé un portefeuille sécurisé lors de l’achat crypto-monnaies

Il n’y a pas quelques cas de piratage et de vol de plateformes ou de portefeuilles où les utilisateurs ont perdu des fortunes. Par conséquent, un autre facteur clé à prendre en compte est que vous devez vous assurer de fonctionner avec un portefeuille fiable qui vous permet d’effectuer des achats et des ventes de crypto-monnaies en toute sécurité.

Il est important que vous fassiez des copies de sauvegarde et qu’elles soient conservées dans un endroit sûr. De plus, si la personne préfère un investissement à long terme, il est recommandé d’utiliser un portefeuille hors ligne. Cela vous offrira une plus grande sécurité et vous serez protégé contre les attaques informatiques.

Diversifiez votre portefeuille d’investissement lors de l’achat de crytos

Bien que la crypto-monnaie la plus connue soit le Bitcoin, nous ne pouvons pas tout miser dessus. Sa volatilité élevée et ses mouvements importants peuvent générer des bénéfices juteux. Mais ils peuvent aussi se transformer en grosses pertes. Par conséquent, avoir un portefeuille d’investissement diversifié est essentiel pour investir en toute sécurité.

Rappelez-vous toujours, en tant que facteur clé, qu’investir notre argent dans un actif est une décision que nous ne devons pas prendre à la légère. Peu importe qu’ils soient quelques pesos ou des milliers. Notre argent, le produit de nos efforts et de notre travail, a de la valeur, quel qu’en soit le montant.

Aussi, concevez une stratégie d’investissement et ne vous laissez jamais emporter par les sentiments. Ce conseil est indispensable pour savoir investir dans cet écosystème en toute sécurité.

