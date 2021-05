5 facteurs qui peuvent vous donner un potentiel 10X

C’est mardi… ce qui signifie que je devrais être en contact avec le dernier épisode de MoneyLine.

Mais comme beaucoup d’entre vous le savent, je travaille depuis mon «bureau sud» au Nicaragua pour les prochains mois, et malheureusement je suis confronté à des problèmes de connexion. Je n’aurai donc pas de nouveau podcast pour vous aujourd’hui, mais je prévois de vous l’envoyer bientôt.

Cependant, ce n’est pas parce que je n’ai pas de nouveau podcast que je ne voulais pas entrer en contact pour discuter d’idées d’investissement importantes …

Depuis près de deux décennies, mon objectif est de trouver les prochains grands gagnants en bourse.

Cela ne veut pas dire prendre un risque excessif.

Je creuse profondément pour les actions avec une forte probabilité de prendre de la valeur… et un fort potentiel de gains énormes.

Des actions qui peuvent se multiplier par 10, voire plus, et vous aider à créer une véritable richesse.

Il n’y a pas de recette parfaite pour trouver le prochain stock 10X. Heck, dans mon livre The Next Great Bull Market: How to Pick Winning Stocks and Sectors in the New Global Economy, j’ai mis en évidence plusieurs actions qui sont devenues 10X gagnantes. L’un d’eux était American Water Works (NYSE:AWK)… Et un service des eaux est l’une des entreprises les plus conservatrices au monde.

Pourtant, ce n’est pas seulement une photo dans le noir ou une sensation instinctive. Je recherche diverses caractéristiques lors de la recherche de notre prochain gagnant 10X ou même 100X.

Permettez-moi de partager quelques-uns des plus importants et de vous parler d’un stock en particulier qui correspond à la facture …

En fait, je vais commencer par un bonus. Les grands gagnants sont souvent méconnus et presque toujours sous-évalués. Vous pouvez les acheter à un prix très avantageux.

Je n’oublierai jamais d’aller sur Fox Business Network le 6 mars 2009, alors que le marché touchait le fond dans les profondeurs de la crise financière. J’ai mis en évidence plusieurs actions battues qui, selon moi, pourraient être d’énormes gagnants lors du prochain marché haussier.

L’un était Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD), qui à l’époque avait une évaluation boursière de seulement 1,2 milliard de dollars. Depuis lors, le titre est devenu un leader dans l’industrie des semi-conducteurs et a augmenté de 3 500% – soit 36X.

Le but n’est pas de se vanter, mais de vous montrer d’abord que mon objectif de trouver des actions qui augmentent 10X ou plus n’est pas des mots vides. C’est très réel et c’est très faisable.

Le prochain gagnant 10X est là en ce moment… nous attend pour le trouver, y investir et en profiter.

Alors, qu’est-ce qui fait un stock 10X?

Voici cinq facteurs importants à prendre en compte lorsque vous recherchez le prochain grand gagnant:

S’assurer l’entreprise chasse les éléphants, pas les souris. C’est pourquoi j’écris fréquemment sur le marché adressable total, ou TAM, qui est le terme analytique pour cela. Je veux savoir quelle est l’opportunité qu’une entreprise cherche à saisir. Par example, Amazon (NASDAQ:AMZN) s’est attaqué au commerce électronique mondial, une industrie avec un monstre TAM. Le contraire serait une entreprise plus spécialisée comme un restaurant végétalien, qui a un TAM limité. Il est important de savoir si l’entreprise a un produit ou un service de qualité supérieure ou a trouvé comment réduire considérablement les coûts pour ses clients. Sinon, comment pourrait-il éloigner les clients de ses concurrents et accroître sa part de marché?

La valeur future est plus importante que la valeur actuelle. Je regarde ce qu’une entreprise vaut aujourd’hui. Mais surtout, j’analyse la valeur potentielle de l’entreprise dans 10 ans. De nombreux investisseurs se font trébucher parce que la plupart des entreprises en démarrage se négocient à des évaluations supérieures à la moyenne, les investisseurs évaluant la possibilité de gains importants à l’avenir. C’est pourquoi j’utilise rarement les métriques traditionnelles lors de l’analyse des petites actions. Au lieu de cela, je regarde vers l’avenir où je pense que les revenus seront dans quelques années et j’évalue l’entreprise sur ce qui va arriver. Comme l’a dit le grand hockeyeur Wayne Gretzky, «Patinez là où sera la rondelle, pas là où elle se trouve. Les entreprises potentielles 10X perdent généralement de l’argent à leurs débuts, car elles réinvestissent la plupart de leurs ventes dans la croissance de l’entreprise. C’est un excellent modèle tant qu’il y a un clair chemin vers la rentabilité. Cela pourrait arriver dans deux ou cinq ans, mais je dois voir cette voie. Sans cela, une entreprise sera obligée de lever constamment des capitaux supplémentaires et de diluer la valeur pour les actionnaires.

Pensez à long terme! Vous ne ferez pas de profits 10X du jour au lendemain. La plupart des actions 10X souffriront d’au moins un marché baissier (sinon plusieurs) en cours de route vers de gros gains.

Je considère ces facteurs tous les jours dans mes recherches, et ils constituent un excellent point de départ pour chasser les éléphants plutôt que les souris.

Ce sont les types de stock que j’aime pouvoir recommander. Les types d’actions susceptibles d’avoir un impact significatif sur votre patrimoine grâce aux plus grandes tendances d’hyper croissance au monde.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

